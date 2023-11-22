Успех в рассрочку: суд в Москве отказался отпустить из-под ареста бизнес-тренера Аяза Шабутдинова

Таганский районный суд Москвы отказался изменить меру пресечения бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, которого арестовали в начале ноября по уголовному делу о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. RT пообщался с бывшими учениками Шабутдинова, чтобы выяснить, как устроено обучение и удалось ли им достичь обещанных результатов.

22 ноября Таганский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство Никиты Апаликова, адвоката блогера и миллиардера Аяза Шабутдинова, который требовал отпустить своего подзащитного, обвиняемого в мошенничестве, из СИЗО.

На заседании Шабутдинов присутствовал по онлайн-связи. Во время трансляции он устроил в СИЗО-2, где он находится, одиночный пикет с плакатом «Предприниматель». Обвиняемый просил изменить меру пресечения на домашний арест под залог 15 млн рублей, объясняя это тем, что очень скучает по детям (у него их двое — 2021 и 2022 года рождения). Блогер также указывал на то, что его предпринимательским курсом остались недовольны менее 1% покупателей.

На заседании также присутствовали трое потерпевших по делу в отношении Шабутдинова. Одна из заявительниц рассказала, что оплатила двухгодичный курс с наставничеством, после которого ей обещали готовый бизнес, приносящий по 100 тыс. рублей в месяц, однако никаких реальных знаний на курсе ей не дали. Женщина вышла из образовательной программы и потребовала вернуть ей уплаченные денежные средства в полном объёме, но обратной связи так и не получила.

В то время как сам бизнес-тренер отрицает свою вину, гособвинение утверждает, что Шабутдинов, действуя от лица подконтрольных ему юридических лиц, в том числе ООО «Лайк центр», создавал у граждан ложное впечатление о возможности ведения бизнеса и получения высокого дохода благодаря его образовательным программам.

Пока обвинение включает восемь эпизодов с общей суммой ущерба в размере 4 млн рублей. По данным СМИ, заявления готовятся писать ещё десятки недовольных покупателей. Шабутдинову грозит до десяти лет лишения свободы.

RT пообщался с бывшими ученицами «Лайк центра» Аяза Шабутдинова, чтобы узнать, как устроены его образовательные проекты, оправдались ли ожидания от обучения и с какими проблемами столкнулись те, кто остались недовольны курсами и попытались вернуть заплаченные за них деньги.

Игра на эмоциях

Телесный терапевт из Липецка Татьяна К. приобрела курс от Аяза Шабутдинова в сентябре 2023 года. Она надеялась расширить свой бизнес, собрать команду и открыть собственный салон. Татьяна отмечает, что на момент старта курса уже не была новичком в предпринимательской деятельности, но ей недоставало практических навыков и инструментов для дальнейшего развития своего дела.

Самостоятельно оплатить обучение, стоившее 400 тыс. рублей, девушка не могла — пришлось оформлять рассрочку. По словам собеседницы RT, уже на этапе покупки курса её смутило несколько моментов.

«Я оформила покупку курса после прохождения «концентрата от Аяза» — это трёхдневный интенсив по бизнесу, на котором выступают разные спикеры и проводятся розыгрыши призов среди участников. В конце «концентрата» тебе дарят бонус на приобретение курса, причём принять решение надо в течение 15 минут — иначе скидка сгорит. Очень давят на срочность.

Когда я уже оплатила курс, то вдруг поняла, что есть нестыковка, что «концентрат» я смотрю не в реальном времени, а в записи, то есть все эти розыгрыши, которые нам показывали, мы в них на самом деле даже не участвовали», — вспоминает девушка.

Татьяна всё же решила начать обучение на двухгодичном курсе. Однако, проучившись полтора месяца, она осталась недовольна качеством предоставляемой информации.

«Довольно быстро я поняла, что нам дают какую-то ерунду. Вся информация очень неглубокая, поверхностная, всё это в интернете находится на раз-два. Все преподаватели по большому счёту говорят одно и то же. Много давят на эмоции: мол, хватит жить в нищете, идите и продавайте свой продукт. А вот качество продукта, как его улучшить, как управлять командой — про это толком ничего не рассказывают», — констатировала собеседница RT.

Продажи внутри курсов

По словам Татьяны, почти все преподаватели курса параллельно с обучением пытаются продавать ученикам свои персональные услуги. После каждого модуля учителя предлагают студентам приобрести «индивидуальное наставничество», гарантируя им хороший результат.

«Каждый преподаватель и себя тоже продаёт: они точно так же предлагают брать рассрочки и идти к ним в личное наставничество. И тоже все говорят про гарантию возврата денег. Но я и так только что оформила рассрочку на 400 тыс. Как я могу ещё и личное наставничество покупать?» — недоумевает Татьяна.

По её словам, все те огромные деньги, которые крутятся в «Лайк Центре» и о которых рассказывают ученикам в рекламе, — кредитные. Людям дают заманчивые обещания, убеждая взять кредиты на приобретение курсов, а затем, уже в процессе обучения, снова продают им информационные продукты — уже от преподавателей курса.

О навязчивых продажах внутри курсов говорят и другие клиенты «Лайк центра».

«Это своеобразная пирамида, где тебе пытаются продать на каждом шаге курс подороже. Договоры, которые ты подписываешь, отрезают полностью возможность с ними бодаться», — пишет один из пользователей.

«Повелась в надежде на будущее, вкладывала в образование. Устроено всё, как в секте. По документам не подкопаешься. В итоге — 200 тыс. рублей кредита, взяла ещё кредит на погашение кредита и вся в долгах. Просила вернуть деньги — отказали. За месяц поняла, что ничего не дадут больше, чем я знаю.

Втянули меня в историю с продюсером: выбрала продюсера за 300 тыс. рублей, и тот тоже кинул. В итоге кредитов больше полмиллиона, разрушенные надежды и год депрессии без работы. Если есть возможность присоединиться к коллективному иску и вернуть деньги, то я с удовольствием», — рассказывает ещё одна клиентка «Лайк центра».

После полутора месяцев обучения Татьяна приняла решение не продолжать курс и попросила руководство «Лайка» вернуть ей деньги. Она также запросила у него документы об образовании и компетенциях преподавателей, которые работали с ней последние полтора месяца. Эти бумаги ей пока не предоставили.

Изначально, связавшись с организаторами курса, она выяснила, что ей готовы перевести лишь 271 тыс. рублей. Не считая процентов банку, стоимость 1,5 месяцев, которые Татьяна проучилась в «Лайке», составила бы 43 тыс. рублей. Девушку это не устраивало.

«Я не просто вышла из программы, я осталась недовольна обучением и теперь хочу вернуть денежные средства в полном объёме», — объясняет Татьяна.

Таблетки в кофе?

В свою очередь, жительница Москвы Наталья Калистратова, ставшая инициатором уголовного дела в отношении Аяза Шабутдинова, считает, что участников тренингов «Лайк центра», вероятно, могли опаивать неизвестными веществами во время групповых практик и медитаций.

22 ноября в Таганском суде девушка заявила журналистам, что при обысках в офисе «Лайк центра» на Краснопресненской набережной сотрудники правоохранительных органов нашли «гору зелёных таблеток».

По её словам, таблетки, которые сейчас находятся на экспертизе, могли подмешивать в кофе участникам тренингов, чтобы вызвать у них чувство эйфории и помутнение рассудка.

Ранее женщина рассказывала RT, что сотрудники «Лайк центра» вынудили её взять крупный кредит на обучение. Задолженность перед банками Наталья погасила самостоятельно.

«Я всё погасила, перед банками у меня нет никаких обязательств, всё выплачено. Ну да, Аяз мне должен. А там как пожелает: вернёт — не вернёт… Если он сядет, для меня это будет самая великая награда», — заявила собеседница RT.

По её словам, есть и другие пострадавшие от деятельности Аяза и «Лайк центра».

«Мне многие ребята рассказывали, что остались с кредитами и без денег. Семьи распадались даже», — подчеркнула Калистратова.

По её мнению, в деле в отношении Аяза в будущем могут появиться и другие уголовные статьи. Например, за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Тем временем СМИ сообщают ещё о 30 потенциальных пострадавших в деле Аяза Шабутдинова —те готовятся подавать заявления в полицию.