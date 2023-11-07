«Мою фамилию увидели в титрах»: как сирота с инвалидностью стал фотомоделью, снялся в фильме и обрёл родственников

Уфимец Юрий Ветлугин из дворника и должника в 2021 году в одночасье превратился в фотомодель и состоятельного мужчину. Сирота, инвалид с детства, человек с непростой судьбой, он неоднократно становился жертвой мошенников, но сохранил доверие к людям. Во время пандемии в Уфу приехал фотограф Роман Филиппов и сделал Юрию съёмку в стиле глянцевых журналов. Дворник проснулся знаменитым, по его истории сняли фильм, благодаря которому Юрий обрёл потерянную семью.

Юрий Ветлугин и Роман Филиппов познакомились в зимнем лагере в Башкирии около 30 лет назад. Детдомовский шестиклассник и домашний мальчик на восемь лет младше, сын руководителя смены детского лагеря Нины Филипповой, быстро нашли общий язык. «Помню, как мы пели пионерские песни, — рассказывает RT Юрий. — А однажды под Новый год я собрал в мешочек сладости, которые нам давали в столовой, и зашёл к ним в комнату. Мы устроили чайхану, и так все подружились».

«Юра выделялся среди других детей позитивностью, чистоплотностью, вкусом и внешностью, — вспоминает сестра Нины Елена, которая работала в лагере руководителем детской художественной студии. — Синеглазый, всегда с очень чистой кожей, причёсанный, в аккуратном костюмчике. Он показывал, как ухаживает за своей одеждой: стелет её аккуратно под матрас, чтобы она за ночь разглаживалась».

Юрий Ветлугин в школьные годы

© Из личного архива

Они ещё не раз встречались в лагерях отдыха, но потом пути мальчиков разошлись. Роман окончил художественно-промышленный лицей, несколько курсов художественно-графического факультета университета им. Шолохова, а также получил диплом по специальности «государственное муниципальное управление» в Президентской академии Башкирии. Он переехал из Уфы сначала в Санкт-Петербург, а затем в Москву, где стал востребованным рекламным фотографом.

Юра после интерната приехал в Уфу, где выучился на штукатура-маляра. Положенной Ветлугину как сироте жилплощади он так и не получил, а отстаивать свои права ему было сложно, так как у него с детства была инвалидность, связанная с ментальным расстройством.

© Роман Филиппов

«Мне дали прописку в общежитии строителей. А я думал о своём жилье постоянно, но помочь мне было некому. В 1999-м я подорвал здоровье и уже не смог работать по профессии», — рассказывает он.

Юрий устроился дворником, что давало возможность получить служебное жильё. Однажды он встретил Нину Филиппову — того самого педагога из детского лагеря.

«Я её сразу узнал, у меня хорошая память на лица, — говорит Ветлугин. — Напомнил, что я тот самый Юра, который ездил по пионерским лагерям. Оказалось, она живёт неподалёку. Я зашёл выпить чаю, мы разговорились и больше не теряли друг друга из вида».

Юрий Ветлугин с Валентиной Ивановной Кожаровой (Бабаня), Ниной Мироновной Шабалиной и Еленой Мироновной Филипповой. 2021 год

RT

Нина познакомила Юрия со своей матерью Валентиной Ивановной, которую все ласково называют Бабаня. Женщина сразу взяла над ним шефство. Перешила для Юры пальто своего мужа, чтобы Ветлугин не мёрз, и вместе с юношей занялась сбором документов для получения им собственного жилья.

«Она моя крёстная мать, — продолжает Юрий. — Подталкивала меня, чтобы я не остался без крыши: писала письма, ходила со мной по разным инстанциям, помогала собирать справки, выбивать нужные документы». Наконец, Ветлугина поставили на очередь — и через несколько лет он получил комнату в двушке.

Кредитное рабство

Жизнь Юрия начала налаживаться: «Я знал, что надо быть самостоятельным. Зарплату и пенсию копил, откладывал на сберкнижку».

Юрий Ветлугин

© Роман Филиппов

Но доверчивостью и беззащитностью Ветлугина воспользовался его бывший друг по училищу. Он предложил Юрию присматривать за его детьми в обмен на жильё и питание: «Я уволился с работы и стал ему помогать в их загородном доме. Пенсия у меня была, а свою комнату я сдавал. Но другу вечно не хватало денег».

По словам Юрия, друг попросил помочь ему с деньгами, мол, потом в долгу не останется. Ветлугин взял кредит, однако деньги его новый работодатель возвращать не спешил, а лишь повторял, что нужно добавить ещё.

«Я оформлял на своё имя кредиты, займы и микрозаймы. Проценты росли, пенсия таяла, а он всё обещал вернуть долг. У меня не было уже ни работы, ни накоплений. Друг стал уговаривать меня продать мою комнату, и я был близок к этому, — вспоминает собеседник RT. — Однажды он сильно напился и стал замахиваться на меня топором. Я успел увернуться. И после этого сбежал. Пришёл в Уфу пешком без копейки к Бабане».

Юрий Ветлугин

© Роман Филиппов

К тому моменту Юрий был должен различным организациям около 800 тыс. рублей. На следующий же день он снова устроился дворником, но все средства уходили на погашение кредитов.

«На мне было десять домов, я убирал мусоропроводы, мыл подъезды, — говорит он. — Хватался за любую работу. Зарабатывал иногда до 50 тыс. рублей, но их все списывали. Чтобы иметь наличность и купить себе хоть какой-то еды, собирал алюминиевые банки. Люди, которые знали мою историю, помогали: отдавали на металлолом старые плиты, холодильники. На это я и жил».

Юрий Ветлугин

© Роман Филиппов

По словам Елены, Юрий не из тех, кто стал бы беззастенчиво пользоваться человеческим участием. Однако гарантировать, что так же с доверчивым дворником поступят и окружающие, было невозможно, и это сильно беспокоило сестёр и Бабаню. Кроме того, за несколько лет у Юры трижды менялись соседи, отношения с которыми не всегда были безоблачными.

«Последняя его соседка по квартире — сердобольная женщина пенсионного возраста, — рассказывает Елена. — Она помогала Юре, они вместе делали ремонт, вставляли окна, клеили обои. Когда она решила выставить своё жильё на продажу, то предложила мне выкупить её комнату. Я поначалу растерялась: у меня ни заработка соответствующего, ни сбережений. Но стало ясно, что это просто нужно сделать. Взяла ипотеку, выплатила её — и вот теперь у Юры двухкомнатная квартира».

Юрий Ветлугин в своей квартире. На холодильнике фото Бабани

© Роман Филиппов

Судьбоносная съёмка

Тем временем началась пандемия коронавирусной инфекции. Все съёмки, в том числе рекламные, оказались на паузе, и сын Нины вернулся в родную Уфу.

«Я поселился в комнате тёти, с Юрой мы таким образом стали соседями, — рассказал RT Роман. — Жили дружно. У нас был одинаковый уровень разгильдяйства: не слишком порядок, не слишком беспорядок. Пережили жёсткий локдаун, и я уже собирался обратно в Москву. Но перед отлётом решил поснимать Юру. Давно были мысли, но всё руки не доходили».

Юрий Ветлугин

© Роман Филиппов

Роман говорит, что хотел рассказать историю соседа: «Меня всегда восхищало, что он не опускает руки ни в какой ситуации. Юра был должен приставам баснословную сумму, а сам так спокойно говорит: «Ну ничего, когда-нибудь выплачу» — и продолжал работать».

Филиппов сделал с Юрием две фотосессии. В одной Ветлугин в своей обычной жизни: на работе, дома, а вторая была снята в профессиональной студии.

Юрий Ветлугин

© Роман Филиппов

«Рома снимал меня в быту: как я пришёл с работы уставший и прямо в одежде уснул, как я вышел после душа, как я работаю на моём участке, возле контейнеров. Там же я увидел, что кто-то выкинул кресло, сел в него — и Рома меня так щёлкнул. Я просто жил своей жизнью», — вспоминает дворник.

Вторую фотосессию Роман сделал с Юрием как с рекламной моделью. По словам фотографа, он использовал тот же приём, что и при съёмке Бабани.

Валентина Ивановна Кожарова (Бабаня). Фотосессия Романа Филиппова

RT

«На 92-летие Бабани мы её приодели в модный лук, в синюю шубу с брошками, модную шапку и очки. Получилось в стиле журнала Vogue, — делится с RT Филиппов. — Эта фотосессия с успехом разошлась по соцсетям. С Юрой я хотел сделать что-то такое же, контрастное. А поверх изображения прифотошопил название уже другого журнала, GQ. Это монтаж, хотя многие пишут, что Юра звезда обложек модных изданий, на самом деле он ни для каких журналов не снимался».

Отчасти идея сделать фотосессию для Юры была продиктована отношением к нему, которое его сосед видел постоянно.

Юрий Ветлугин

© Роман Филлипов

«Меня возмущало, когда мы с ним заходили в магазин, что к нему относятся как к какому-то отбросу общества, — рассказывает Роман. — Юра, может, уставший, небритый, но он хороший человек! Я хотел показать этой съёмкой, что если бы он вырос не в детдоме, то мог бы выглядеть вот так. Его жизнь, возможно, сложилась бы по-другому. Это его же лицо, его же тело, но в другой обстановке, в другой одежде, с другой причёской».

После публикации фотографий Юрий Ветлугин из дворника с огромным долгом превратился в звезду. Пользователи соцсетей спрашивали Романа, чем помочь герою фотосессии, и когда узнали, что у Юры не закрыт кредит, то стали присылать деньги.

«Долг погасили практически за одну ночь: мне накидали около 650 тыс.! — Юрий до сих пор этим растроган. — Я этого не ожидал, а люди всё продолжали предлагать деньги. В результате мне перевели около 2 млн рублей».

Как вспоминает Роман, неравнодушные люди предлагали сделать Юре ремонт, присылали ковры, картины, телевизор, дарили одежду.

Юрий Ветлугин и Роман Филиппов

RT

Кстати, в GQ Юра с Ромой всё-таки попали. Журнал пригласил их на вручение премии «Мужчина года», где Юра был почётным гостем.

Обретённая семья

Историей Ветлугина заинтересовались кинематографисты. В ленте «Юра дворник» прототипы главных героев Юрия Ветлугина и Романа Филиппова появились в камео. Мимолётный эпизод, где Юра убирает двор, привёл к неожиданным даже по меркам художественного вымысла последствиям.

Юрий Ветлугин. Две фотосессии

© Роман Филлипов

Как оказалось, у Юрия Ветлугина, который с рождения воспитывался в детском доме, есть пять родных братьев и сестёр. У них разные отцы, но одна мать — Любовь Ветлугина. У неё был старший сын Андрей от первого брака, трое детей — Людмила, Вероника и Дмитрий от второго. Но с мужем они расстались. Любови Ветлугиной пришлось забрать с собой старшего сына, оставив второму мужу-дальнобойщику троих детей.

Родившегося уже после расставания Юрия она оставила в доме ребёнка. Родные говорят, что она скрывала от всех его рождение. После этого Любовь уехала в Татарстан, снова вышла замуж и родила ещё двоих детей, Ларису и Олега. В 2001 году Любовь Ветлугина умерла, так и не рассказав никому об оставленном сыне. Но её старшие дети помнили, как однажды, когда она навещала их в Уфе, бабушка укоряла Любовь за то, что когда-то она оставила маленького Геру. Правда, понять значение этих слов тогда они не могли.

Семья Юрия Ветлугина

© Из личного архива

Уфимская и казанская части семьи узнали о существовании друг друга по оставшимся от матери письмам. Они нашли друг друга через интернет десять лет назад и с тех пор очень дружны.

Дети Вероники и Людмилы обратили внимание на Юру на фотографиях Романа, когда он устраивал выставку в одном из центров Уфы. Тогда будущие племянницы отметили поразительное внешнее сходство своего дяди Димы и модели на фотографиях: «Вот так одень нашего Диму — и будет копия». Потом они увидели Юрия в фильме. «Мою фамилию увидели в титрах, — сказал Юрий. — Тут у них пазл и сложился».

Братья и сёстры Юрия связались с Еленой и сообщили эту невероятную новость. Та долго собиралась с духом, чтобы рассказать Юре о том, что он в один миг обрёл большую семью.

Юрий Ветлугин с братом Дмитрием

© Из личного архива

«Была вечеринка по поводу встречи Ромы, — вспоминает она тот вечер. — Юра нажарил картошку, оладушки — его фирменные блюда, он готовит их великолепно. Я стала показывать его детские фото, и среди них положила фотографию Димы в детстве. Спрашиваю: «Что за снимок?» Юра говорит, что у него такого не было. Тогда я показала фото его сестры и сказала, что на той карточке брат этой женщины, её зовут Людмила, и она говорит, что ты их брат».

Реакция Юрия удивила Елену, продолжает она: «Сначала он застыл, а потом спокойно говорит: «Ладно, будем узнавать». Взял на работе три дня отгула, перебирал документы, а на четвёртый как будто оттаял и начал засыпать меня вопросами о новых родственниках».

Юрий Ветлугин на встрече с семьёй

© Из личного архива

Выяснилось, что это не единственное невероятное совпадение в жизни Юры. «Второй муж Любови один поднимал троих детей, — рассказывает Елена. — Двое из них периодически учились в школах-интернатах, причём Дмитрий был в том же интернате и в то же время, что и Юрий! Но Дима был старше на четыре года, поэтому общение было не частым и не близким. Хотя он какое-то время шефствовал над своим, как оказалось, младшим братом. Жаль, что воспитатели не сопоставили тогда документы воспитанников. Представляете, сёстры и папа навещали Диму и даже не подозревали, что там же живёт ещё один их родственник».

Наконец, в 2023 году пути родственников сошлись и они смогли увидеть друг друга. По словам Елены, первая встреча Юры с семьёй прошла со слезами и объятиями.

Юрий Ветлугин с братом и сёстрами

© Из личного архива

«Наговориться не могли, всё держались за руки, смотрели друг на друга и сравнивали: а вот носы у нас как похожи, и руки, и пальцы! Это было очень трогательно», — вспоминает собеседница RT.

Как рассказала Елена, родные Юры также вспоминали их старшего брата Андрея, которого уже нет в живых: «Говорили, что чувствовали свою вину, когда приезжали к нему на могилу, за то, что недодали ему любви. Тогда же говорили, что если бы могли начать снова, то одарили бы его настоящей сестринской любовью. И вот брат у них появился!»

Сёстры и братья отнеслись к Юре как к чудесному подарку судьбы, продолжает Елена, и это взаимно: «Они все удивительные люди. Там каждый — это сокровище. Всегда друг друга поддерживают, всегда на одной волне».

«Дать детям надежду»

Весь 2021 год, начиная с судьбоносной фотосессии и заканчивая съёмками фильма, Роман Филиппов практически не расставался с Юрой. Но после начала спецоперации Роман уехал в Донбасс. Сейчас он фотограф в центре восстановления Донецка. Сам Роман говорит: «Фиксирую историю».

Роман Филиппов

RT

«Башкирия занимается восстановлением части территории ЛНР, это Красный Луч и Петровское, — объясняет Филиппов. — В этих местах во время Великой Отечественной войны погиб генерал Минигали Шаймуратов, герой Башкирии. Ещё в 2005 году там поставили мемориальную доску 112-й гвардейской дивизии, открыли мемориал Шаймуратову и назвали его именем школу в городе Петровское. Я туда ездил в прошлом году с гуманитарным конвоем, снял, как эту школу ремонтируют, сделал фотоисторию для своих подписчиков. А буквально через две недели, в августе, на работы по восстановлению этой же школы приехал Юрий».

Гуманитарный конвой из Башкирии в Донбасс

© Роман Филиппов

«Мне сказали, что в Донбассе нужны рабочие руки — надо восстановить школу к 1 сентября, — в свою очередь, говорит Ветлугин. — Я за одну ночь вещи собрал и на следующий день уже поехал. Был на подсобных работах: таскал гипсокартон, мыл полы, наводил марафет к началу учебного года.

Мы работали и днём и ночью. Условия были тяжёлые. Многие болели. Заработал меньше, чем рассчитывал, но я не об этом думал. Хотел, чтобы дети могли учиться, дать им надежду, что они пойдут в нормальную, благополучную школу».

Восстановление школы имени генерала Шаймуратова. Город Петровское, ЛНР

© Роман Филиппов

Сейчас Юрий планирует поездку в Казань к младшей сестре. Но не раньше весны — зимой в Уфе без дворника не обойтись: «Надо махать лопатой. Перезимуем, а летом можно и в отпуск. Ещё не вся родня меня видела. Родственников очень много — и с папиной стороны, и с маминой. Есть и бабушки, и дедушки. Я сам уже и дядей и дедом стал — у меня три племянника и семь племянниц! У нас очень большая и дружная семья».