Пресечена попытка террористической атаки: в МО РФ заявили об уничтожении шести украинских БПЛА над Чёрным морем и Крымом

Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник самолётного типа над Чёрным морем, ещё пять БПЛА было перехвачено над Крымом. Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу отметил эффективность работы системы ПВО в рамках специальной военной операции. По его словам, за прошедший месяц расчёты ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника.

В Минобороны РФ заявили о пресечении очередной попытки Киева провести террористическую атаку с применением беспилотников. По данным ведомства, противник подготовил для этих целей шесть БПЛА самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Чёрного моря, пять перехвачены над территорией республики Крым», — заявили в ведомстве.

Днём ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Крыму военные вели работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он подчеркнул, что в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки.

В тот же день губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал у себя в Telegram-канале, что военные отразили массированное ракетное нападение на южные регионы РФ. Как уточнил глава региона, над территорией Херсонской области было сбито семь ракет, запущенных противником с самолётов и летевших на Крым.

Также на russian.rt.com Развожаев: военные уничтожают воздушные цели в разных районах Крыма

«Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали», — отметил Сальдо.

Отметим, что объекты на территории Крыма систематически становятся целью для обстрелов со стороны украинских военных. 30 октября в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки атаки восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове. Все ракеты были сбиты дежурными средствами ПВО.

Незадолго до официального сообщения МО губернатор Севастополя заявлял, что над городом были сбиты две воздушные цели. По его данным, обломки упали на нескольких локациях, в том числе на территории одной из школ. Как отметил Развожаев, детей спустили в убежище сразу после сигнала о воздушной тревоге, никто не пострадал.

По информации губернатора Севастополя, 57-летний мужчина в результате падения обломков в частном секторе получил рану голени средней тяжести.

Также по теме РИА Новости: Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения БПЛА в СВО Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил уделять особое внимание опыту применения беспилотников в ходе специальной военной...

Позднее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил эффективность работы системы ПВО в рамках специальной военной операции.

В ходе вступительного слова на тематическом селекторном совещании, о котором в МО сообщили 1 ноября, министр заявил, что за прошедший месяц расчёты ПВО уничтожили свыше 1,4 тыс. средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолётов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

Как отметил министр, киевский режим терпит поражение, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения. По его словам, силы ВСУ истощаются, растёт деморализация личного состава.

Как подчеркнул глава МО РФ, группировка российских войск продолжает вести активную оборону, нанося противнику эффективное огневое поражение.

Между тем МО РФ также систематически сообщает об уничтожении беспилотников противника. Из сводки ведомства от 1 ноября следует, что за предшествующие сутки уничтожено 48 БПЛА ВСУ. Всего с начала СВО уничтожено более 8,5 тыс. таких аппаратов.

Наряду с этим российские военные наносят удары по инфраструктурным объектам, связанным с выпуском беспилотников. Так, 31 октября в МО РФ заявили о поражении места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в районе населённого пункта Малодолинское Одесской области.