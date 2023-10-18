«Сделка по заблуждению»: подозреваемая в торговле людьми многодетная мать могла обманом лишить приёмного сына жилья

В уголовном деле в отношении матери 15 несовершеннолетних детей, которое расследуется в Москве, могут появиться эпизоды, связанные с жилищными аферами. Главная подозреваемая по делу, 47-летняя Юлия Л., могла обманом заставить одного из приёмных сыновей переписать на неё доли в квартирах, приобретённых за счёт государственных субсидий, — об этом RT рассказал сам молодой человек. В махинациях с квартирами может быть замешана и вторая подозреваемая по делу о торговле людьми, 44-летняя Наталья П., которую сейчас опрашивают как возможную подельницу. Работавший с ней волонтёр рассказал RT, что потерял квартиру, доверившись ей.

Стефан с двух лет воспитывался в семье многодетной матери Юлии Л. Сейчас он уже совершеннолетний, однако войти во взрослую жизнь ему пришлось без постоянного места жительства и прописки.

Как рассказал RT Стефан, его приёмная мать, проходящая подозреваемой по нашумевшему уголовному делу о торговле людьми, уговорила его после 18-летия переписать на неё доли в трёх квартирах, которые приобретались семьёй на государственные субсидии для многодетных.

«Сделка произошла по заблуждению: Юлия сообщила мне, что доли в трёх квартирах, записанные на меня, — это ипотека и они находятся в залоге у банка. Чтобы не быть участником ипотеки, я якобы должен был переписать доли в квартирах на старших детей и на Юлию, так как мне нечем платить за ипотечный кредит», — объясняет Стефан.

Он добавил, что в итоге не только оказался лишён недвижимости, но и был выписан из своего жилья — теперь у него нет прописки. По словам молодого человека, Юлия Л. убедила его пойти в МФЦ и выписаться с жилплощади, уверяя, что потом его «пропишут в другом месте». Но этого так и не произошло.

Сейчас Стефан подал на Юлию в суд — он надеется доказать, что сделка по передаче им своих долей в квартирах произошла по заблуждению и поэтому недействительна. С бывшей приёмной матерью он не общается, но слышал об уголовном деле, которое возбудили в отношении этой женщины.

«Я не знаю, что там была за ситуация. С Юлией я не общаюсь и не веду никаких дел, как и со всеми нашими общими знакомыми. Я полностью оборвал контакты с ней и с этой семьёй», — заключил собеседник RT.

В прокуратуре Москвы сообщили RT, что в курсе ситуации с приёмным сыном задержанной Юлии Л. По этому и другим фактам будет проведена проверка.

«Всё будет проверяться в рамках расследования. Будет дана оценка каждому факту. В том числе будет проведена проверка на предмет возможных нарушений закона в отношении совершеннолетнего», — пояснили в надзорном ведомстве.

История волонтёра приюта

В схожей ситуации оказался и один из близких знакомых второй подозреваемой по делу о торговле детьми — 44-летней Натальи П. Как и Юлия, она воспитывает 15 детей. Пять лет назад Наталья основала в Чехове приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. СМИ писали, что она сдавала в аренду квартиры и на вырученные деньги содержала большой частный дом, где жили подопечные приюта.

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Источник RT, знакомый с историей появления приюта в Чехове, рассказал, что около четырёх лет назад один из работавших в приюте волонтёров, Александр Мусин, добровольно передал Наталье свою квартиру в Москве, которую в 2007 году получил как сирота.

«Он инвалид. И опасался, что с ним что-нибудь случится и квартиру отнимут. Зато он очень доверял Наталье, поэтому оформил сделку, в результате которой недвижимость перешла к ней. В обмен он просил, «чтобы его не бросали одного». Московскую квартиру Наталья переписала на своего ребёнка и сдала внаём», — пояснил собеседник.

Сам Мусин, по словам источника, помогал Наталье в организации работы приюта и даже переводил ей средства для оплаты аренды частного дома, где приют располагался. А потом выяснилось, что на самом деле здание находится в оформленной на женщину ипотеке.

«Александр потребовал вернуть ему ранее переданную квартиру и деньги, которые Наталья получала от её сдачи, — поясняет собеседник. — Но женщина отдала ему только малую часть всей суммы. Из этих денег Мусин оплачивает аренду склада, где сортируют вещи, собранные на благотворительность. Там же на раскладушке и ночует».

RT удалось разыскать Александра Мусина. Он подтвердил, что остался без квартиры — как он считает, по собственной вине. При этом Наталья, по его словам, всегда была хорошей матерью: покупала детям всё необходимое, возила их на лечение, занималась их обучением и образованием.

Торговля детьми

17 октября столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о торговле людьми в отношении 47-летней женщины, воспитывающей 15 несовершеннолетних детей. Следователи усомнились в законности опекунства Юлии Л., когда она предъявила поддельные свидетельства о рождении.

Ситуация вскрылась, когда в одну из московских больниц попал восьмилетний сын Юлии. У ребёнка в крови обнаружили запрещённые при его заболевании лекарства — было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего.

В прокуратуре заподозрили, что женщина может быть замешана в торговле людьми, когда выяснилось, что пятерых её детей, рождённых в период с 2015 по 2019 год, сама Юлия не рожала — в 2010-м она перенесла операцию, после которой уже не могла стать матерью. Юлия попыталась убедить правоохранительные органы, что детей ей якобы выносила суррогатная мать. Прокурорская проверка показала, что документы как минимум на двух детей Юлии — подделка.

Позднее появилась информация, что следствие нашло одну из женщин, которая могла продать своих детей Юлии, — ей оказалась 30-летняя уроженка Узбекистана. По имеющимся данным, в апреле 2015 года она передала россиянке новорождённую девочку, а в марте 2016 года — мальчика. Обоих детей Юлия, предположительно, оформила на себя как рождённых суррогатной матерью, прибегнув к подделке документов.

По делу о торговле людьми была задержана и другая многодетная мать, Наталья П., содержавшая приют для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По версии следствия, она могла помогать Юлии оформлять на себя детей. RT удалось связаться с супругом Натальи Николаем — он назвал все подозрения в адрес своей жены клеветой.

«Я надеюсь, что Бог на всё это смотрит и Бог всё решит. Если человеку Бог дал разум, то он должен расценивать, что порядочные люди всегда страдают», — заявил он в беседе с RT.