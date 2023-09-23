Дважды сработала система ПВО: в Севастополе объявили об отбое ракетной опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отбое ракетной опасности в городе. Ранее там сработала система противовоздушной обороны, дороги в центре города перекрыты, приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Накануне в ходе отражения атаки на Севастополь средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Утром 23 сентября в Севастополе в течение двух часов дважды сработала система ПВО.

«Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он также обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр, так как в городе идёт ряд специальных мероприятий и дороги перекрыты.

В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в свою очередь, сообщили, что в городе приостановлено движение морского пассажирского транспорта.

Напомним, накануне войска киевского режима также нанесли удар по Севастополю.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота», — заявили в Минобороны РФ.

Один военнослужащий пропал без вести.

При этом гражданская инфраструктура вокруг здания штаба ЧФ, а также находившиеся на улице люди не пострадали, заявил Михаил Развожаев.

Утром 22 сентября дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым также были обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолётного типа. А ночью над акваторией Чёрного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова был сбит один украинский дрон.

«Несуществующий документ»

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов в беседе с РИА Новости заявил, что Президиум Верховного Совета СССР при издании указа о передаче Крыма в состав УССР сослался на несуществующий документ.

«В своём указе Президиум Верховного Совета СССР постановляет утвердить совместное представление президиумов верховных советов РСФСР и УССР о передаче Крымской области, однако такого документа в природе не существовало», — отметил Трофимов.

В ходе проведения архивных работ специалисты не обнаружили совместного представления президиумов верховных советов РСФСР и УССР — были только отдельные постановления от каждой республики, однако совместного заявления не принималось, рассказал политик.

Трофимов добавил, что при передаче Крыма в состав УССР власти грубым образом нарушили юридическую основу трёх конституций: СССР, РСФСР и УССР.

В июне глава Госсовета Крыма Владимир Константинов также заявлял, что рабочая группа в парламенте Крыма пришла к выводу, что ни одного основания для передачи полуострова из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было.

Он подчеркнул, что в крымском парламенте будут добиваться отмены всех актов 1954 года, «оформивших этот произвол».

Возвращение к границам 1991 года

Недавнее заявление Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года безграмотно, отметил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Выступая на Совбезе ООН, Зеленский заявил о необходимости обеспечить вывод Вооружённых сил России со «всей территории Украины в пределах границ 1991 года».

По словам Константинова, Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких «международно признанных границ».

Константинов при этом отметил, что распад Украины уже произошёл и последующий её распад неотвратим.

При этом председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Зеленского, предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России в качестве нового округа.

«Согласен, Украине пора вернуться к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.