Поступление в вузы, школы и детсады: семьи участников СВО рассказали о полученных льготах

С начала СВО федеральные власти уделяют большое внимание поддержке семей участников спецоперации. Дети военнослужащих имеют право на внеочередной приём в школы и детские сады, а для абитуриентов предусмотрена возможность поступления в вуз по специальной квоте. RT пообщался с семьями из разных регионов России, чтобы выяснить, как работают льготы для детей участников СВО и с какими трудностями они сталкиваются при их получении.

Жительница Санкт-Петербурга Галина Голикова проводила мужа на СВО в октябре 2022 года — мужчину призвали на военную службу во время мобилизации. У пары двое детей-школьников, дочь супругов на тот момент готовилась переходить в выпускной класс.

Летом 2023 года старшая дочь Галины поступила в вуз — девушка давно решила, что хочет учиться в петербургском филиале РАНХиГС. Попасть в университет мечты ей удалось по квоте для детей участников СВО.

В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников спецоперации на Украине могут поступать в высшие учебные заведения на бюджетной основе по специальной квоте в размере 10% от общего числа мест.

В беседе с RT Галина Голикова объяснила, как происходит зачисление в вуз для детей участников СВО — по её словам, конкурс при таком варианте поступления всё равно есть.

«Конкурс есть, просто он отдельный — именно среди детей участников СВО. Там точно так же учитываются баллы ЕГЭ, но в рамках квоты. Это 10% от общего количества бюджетных мест», — отмечает собеседница RT.

Галина добавила, что процесс подачи документов был непростым — ей с дочерью долго не удавалось получить справку необходимого образца об участии отца девушки в СВО. Ранее семья уже получала подобный документ, чтобы пользоваться другими льготами, предусмотренными для детей участников спецоперации: бесплатным питанием в школе и проездом на общественном транспорте.

Однако в случае с поступлением в университет оказалось, что обычной справки из военкомата для подачи документов недостаточно.

«До конца июня мы жили в полной уверенности, что у нас уже есть справка для поступления в вуз по квоте. Но когда начался приём документов в вузы, мы вдруг столкнулись с тем, что справку в таком виде, в котором она выдавалась для получения остальных льгот, не принимают. Оказалось, что есть некая рекомендованная форма, но где её взять — было неизвестно», — рассказывает Галина.

Мать абитуриентки сообщила, что обратилась за разъяснениями в Минобрнауки и Министерство обороны. Военкомат по месту жительства семьи начал разбираться с проблемой Голиковых, и нужную справку удалось получить.

«Слава богу, мы поступили и всё закончилось хорошо, хотя процесс был не из приятных. Дочь сейчас учится на факультете государственного и муниципального управления в РАНХиГС — она об этом мечтала. Она очень активная, уже пять лет состоит в молодёжном совете и вопрос о выборе профессии давно для себя решила», — заключила мать девушки.

Проблемы с получением льгот

Воспользоваться льготными условиями при поступлении в вузы для детей участников СВО сразу удалось не всем. Жительница Альметьевска Любовь Р., чей муж отправился на спецоперацию в мае 2023 года, рассказала RT, что до сих пор не смогла получить никаких льгот и выплат, положенных семьям военнослужащих, участвующих в СВО.

«Наш папа служит на СВО по контракту, но контракт он подписывал в Москве, хотя мы живём в Татарстане. В итоге из-за этого возникли сложности — региональные власти говорят: обращайтесь в Москву. У нас возникли проблемы и с выплатами, и со льготами, и с поступлением старшей дочери в институт», — подчёркивает собеседница RT.

Женщина добавила, что после отъезда супруга ей приходится в одиночку содержать всю семью. Оба совершеннолетних ребёнка пары сейчас получают образование и не могут работать. Кроме того, старшей дочери супругов отказали в приёме в выбранный вуз по квоте для детей участников СВО — по словам её матери, дочери пришлось пойти на платное отделение в другой университет.

«В следующем году дочка будет снова пробовать поступать на бесплатное отделение. Она уже окончила юридический колледж, но, чтобы стать полноценным специалистом, требуется полное высшее образование. Так что будем пытаться и дальше», — рассказала собеседница RT.

Детский сад вне очереди

Для детей участников СВО предусмотрено не только льготное поступление в вузы, но и внеочередное зачисление в школы и детские сады. Соответствующий указ 24 июня 2023 года подписал президент Владимир Путин.

Жительница Дзержинска Ирина Я. в беседе с RT рассказала, что благодаря президентскому указу ей удалось перевести четырёхлетнего сына в новый детсад. Собеседница RT добавила, что в Нижегородской области дети участников СВО ходят в детсады бесплатно — решение о предоставлении таких льгот региональные власти принимают самостоятельно.

«В детсад мы ходим бесплатно — чтобы получить эту льготу, я просто принесла в садик документы, подтверждающие, что муж служит. Знаю, что нам также доступно бесплатное посещение кружков, но мы этим пока не воспользовались», — говорит женщина.

Ирина упомянула о ситуации, когда муж приезжал домой во время официального отпуска — в тот период посещение ребёнком детского сада понадобилось оплатить. Впрочем, возражать женщина не стала.

«Мне сказали, что в период, пока отец ребёнка в отпуске, за детсад нужно платить. Вышло всё равно не много, за две недели сумма смешная, поэтому я не стала сопротивляться. Тем более потом нам пришла компенсация за этот период», — пояснила супруга участника СВО.

В Республике Коми для детей участников СВО также предусмотрено бесплатное посещение детсада, рассказала RT жительница Сыктывкара Владислава Ш.

«Для нашего ребёнка детский садик — бесплатный, нашу семью также освободили от уплаты транспортного налога. Кроме того, мы получили все положенные выплаты — и губернаторские, и президентские. Проблем не возникло, всё пришло в оговорённый десятидневный срок», — перечислила собеседница RT.