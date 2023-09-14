Право на защиту: жителю Москвы грозит до десяти лет колонии после драки с пьяными мужчинами

Жителя Москвы обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью после драки с двумя пьяными мужчинами во дворе его дома. Конфликт произошёл из-за того, что двое незнакомцев сломали лавочку у подъезда, а Андрей Кононов сделал им замечание. По версии следствия, у мужчины был злой умысел навредить соперникам, поэтому он нанёс им ножевые раны. Сам Кононов утверждает, что был вынужден защищаться перочинным ножом, потому что его повалили на землю и стали пинать ногами. Эту версию подтверждают два случайных свидетеля. Изначально полиция завела дело о превышении пределов необходимой обороны, однако затем его переквалифицировали на более тяжкую статью, по которой Кононову грозит до десяти лет тюрьмы.

41-летнего жителя Москвы Андрея Кононова обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью после драки с двумя пьяными мужчинами во дворе его дома. По словам самого Кононова, он пытался защититься от нападавших с помощью перочинного ножа, который оказался у него в кармане.

Изначально мужчину обвинили в превышении пределов необходимой обороны, однако затем статью изменили на более жёсткую. По версии следствия, мужчина ранил нападавших на него, потому что имел злой умысел на причинение вреда здоровью, а не из необходимой обороны. Теперь обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Андрей Кононов обратился в редакцию RT с просьбой обратить внимание на уголовное разбирательство в его отношении. Уже в скором времени суд начнёт рассматривать дело по существу, однако мужчина категорически не согласен с квалификацией.

«Предупредил, что буду защищаться»

Драка во дворе многоэтажного жилого дома в районе Ховрино на севере столицы произошла 30 июля прошлого года. Как рассказал сам Кононов — эта версия изложена в материалах дела (есть в распоряжении RT) — в ту ночь он вышел из дома, чтобы прогуляться с собакой и дойти до ближайшего продуктового магазина.

«Было примерно полпервого ночи. У соседнего подъезда на лавочке сидел явно очень пьяный мужчина и что-то орал приятелю, который в это время справлял малую нужду на забор детского сада. Честно скажу, пьяные граждане и искатели «закладок» — не редкость в нашем дворе, чего от них ожидать, никогда не знаешь, поэтому, хоть меня и возмутило такое поведение, я решил пройти мимо. Понадеялся, что, когда пойду к дому, их тут уже не будет», — вспоминает Кононов.

Но когда он возвращался из магазина, то увидел, что лавочка, на которой сидели двое мужчин, сломана. Андрей окликнул их и спросил, зачем они сломали лавочку. По его словам, оба неизвестных сразу стали вести себя агрессивно: кричали на него матом и отказывались признавать, что они что-то сломали во дворе.

В этот момент из окна дома выглянула соседка. Позднее в разговоре с полицейскими она подтвердила, что была свидетелем инцидента. По словам женщины, после полуночи она услышала, как у подъезда кто-то громко ругается матом, а когда выглянула в окно, увидела двух мужчин, распивавших алкоголь. Через некоторое время она вновь выглянула в окно и заметила, что лавочка, на которой они сидели, сломана, а затем увидела Андрея, который «делал замечания в спокойной форме, на что они начали себя агрессивно вести». После этого соседка пригрозила, что сейчас вызовет полицию.

«Ситуация накалялась, высказывания в мой адрес и в адрес соседки становились всё грубее и агрессивнее, — вспоминает собеседник RT. — Оба мужчины активно размахивали передо мной руками, и я заметил у одного из них блестящий металлический предмет. Испугался, что это может быть нож или кастет. Я предупредил, что, если они попробуют меня ударить, я буду защищаться: у меня с собой нож, и, если придётся, я буду применять его для самообороны».

Согласно показаниям Андрея, после этого он развернулся и попытался уйти в подъезд.

«В этот момент из окна дома моя жена крикнула, что она вызывает полицию. Я как раз подошёл к подъездной двери и услышал, что один из мужчин кричит угрозы моей жене — этого я стерпеть не смог. Подошёл к тому, который оскорблял её, и ударил его ногой. Между нами завязалась драка, и они повалили меня на землю», — говорит Андрей.

Жена Кононова, говорится в материалах дела, выбежала из подъезда и закричала, чтобы мужчины прекратили избивать её мужа. Супруги вспоминают, что через несколько минут Андрею удалось встать на ноги и подойти к подъезду. Но нападавшие не дали ему уйти: снова повалили на землю, и только после этого, по словам Андрея, он стал отмахиваться ножом.

Свидетелем драки стал случайный прохожий — он подтвердил, что Кононов лежал на земле, пока его избивали ногами двое мужчин. Антон К. (имя изменено) рассказал следствию, что шёл от метро, когда услышал женский крик.

«Когда я подошёл, то увидел, как у подъезда двое мужчин запинывают руками и ногами человека, лежащего на земле, а тот закрывает голову руками», — говорится в материалах дела.

Антон К. также рассказал, что заметил у обоих нападавших кровь на одежде. Вскоре один из мужчин остановился, лёг на землю и попросил вызвать скорую.

Разница наказаний

На следующий день Кононов написал заявление в полицию о привлечении к ответственности мужчин, которые его избили. Медики зафиксировали у Андрея ушибы и ссадины грудной клетки, ушибы головы, раны, гематомы на лице, сломанный зуб и колото-резаную рану.

«После моего заявления об избиении со мной один раз связался участковый — и на этом всё. Я до сих пор не получил никакой информации о том, проведена ли проверка и заведено ли уголовное дело в отношении мужчин, которые на меня напали», — отмечает Кононов.

Вместе с тем в отношении самого Андрея завели уголовное дело по ч. 1 ст. 114 УК РФ («Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны»). Кононова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. А в августе этого года Андрею сообщили, что статью обвинения в отношении него переквалифицировали на более тяжкую.

«Меня вызвал уже новый следователь по делу и сказал, что вскоре мне предъявят обвинения по ст. 111 и ст. 115 УК РФ. Согласно им, я не осуществлял самооборону, а просто умышленно наносил тяжёлые и лёгкие повреждения двум потерпевшим», — говорит он.

Теперь Андрея Кононова обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), а также умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет до десяти лет лишения свободы, по второй — до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, Кононов «имел умысел на причинение вреда здоровью» двум мужчинам — Ивану К. и Артёму С. В драке Андрей нанёс соперникам несколько ран туристическим складным ножом. Согласно заключению специалиста, одна из ран, полученных Иваном К., была проникающей в брюшную полость, поэтому вред его здоровью был квалифицирован как тяжкий.

Все остальные колото-резаные и резаные раны, которые получили потерпевшие, были непроникающими.

Хотя в обвинительном заключении есть информация о судебно-медицинской экспертизе пострадавших, там ничего не говорится о травмах, которые в ходе драки получил сам Кононов.

Иван К. и Артём С. в своих показаниях утверждали, что инициатором драки стал Андрей. Мужчины заявили, что в тот вечер выпили по 100 граммов водки и по два бокала пива, а потом зашли в чужой двор и сели на лавочку, чтобы покурить. При этом они утверждали, что с собой у них не было алкогольных напитков.

Кононов якобы сам обратился к ним в грубой форме и потребовал, чтобы они ушли, а те пытались «урегулировать конфликт». По их словам, Кононов сам начал драку, достав нож и напав на Ивана К.

Мужчина подтвердил, что после начала драки Кононов попытался уйти: «Развернулся и пошёл в сторону двери подъезда, продолжая конфликт и какие-то выкрики нецензурной бранью, а он и Артём С. последовали за ним, пытаясь закончить конфликт и разойтись мирно». Он также заявил, что толкнул Кононова, «пытаясь забрать у него нож, так как опасался, что этот мужчина может начать наносить удары ножом».

Адвокат обвиняемого считает, что квалификация дела является чрезмерно строгой и несправедливой, поскольку нет никаких доказательств того, что Кононов имел злой умысел причинить вред здоровью двум подвыпившим мужчинам в его дворе.

Кононов обращался в Головинскую межрайонную прокуратуру, однако там ответили, что не нашли нарушений в квалификации уголовного дела.

«По результатам изучения нарушений уголовно-процессуального законодательства не выявлено, обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено в Головинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в официальном ответе ведомства.

При этом в прокуратуре признали, что заявления Андрея и его жены о его избиении сначала приобщили к материалам уголовного дела, но затем документы пропали.

«Указанные заявления приобщены к материалам уголовного дела, однако в ходе его изучения установлено их отсутствие», — сообщили в прокуратуре.

Кононовы также обратились к уполномоченному по правам человека в Москве Татьяне Потяевой. Аппарат омбудсмена взял на контроль заявление и обратился в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку на предмет законности решения о переквалификации дела.

Аналогичное обращение на имя прокурора Москвы направила редакция RT.