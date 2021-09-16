Полиция прекратила уголовное преследование кузнеца, отбившегося кочергой от нападавших

В Новой Москве полиция прекратила уголовное преследование кузнеца строительного рынка Игоря Кривенка, который отбивался от нападавших кочергой. Мужчина обвинялся в нанесении им телесных повреждений. Спустя восемь месяцев следствие установило, что кузнец действовал неумышленно и пытался защититься. Но уголовное дело в отношении напавших на него людей до сих пор не заведено.

© Фото из личного архива Игоря Кривенка

В марте этого года RT рассказывал историю кузнеца из Ватутинок Игоря Кривенка, который пытался защитить своё имущество от грабителей, а в итоге стал фигурантом уголовного дела. Спустя восемь месяцев полиция признала его невиновность и прекратила уголовное преследование в отношении него.

Защитил имущество

Как рассказывал RT сам 57-летний Игорь Кривенок, в декабре 2020 года он выковал на продажу скамью стоимостью около 25 тыс. рублей и поставил её возле кузницы на строительном рынке — и товар, и наглядная реклама мастерской.

По словам мужчины, в тот день он, как всегда, «ворочал кочергой в горне». И услышал, как с улицы доносятся странные звуки. Выйдя на улицу, он увидел, как трое пьяных мужчин в возрасте 30—40 лет грузят скамью в автофургон.

«Я им говорю: «А ну, положили на место!» А они мне: «Пошёл ты на (нецензурное слово), старый (нецензурное слово)», — вспоминает кузнец. Однако вместо того чтобы сбежать, злодеи проявили агрессию — напали на хозяина. Но у кузнеца в руке была кочерга. В результате потасовки двое убежали, а хозяину фургона Александру Кривельскому вызвали скорую.

Игорь Кривенок написал заявление в полицию о попытке ограбления. Уголовное дело по этому факту заведено не было. Зато в отношении самого Игоря Кривенка в МО МВД «Коммунарский» возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», наказание — от 40 тыс. рублей штрафа или лишение свободы до двух лет).

С адвокатами и СМИ

У Игоря Кривенка денег на оплату защитника не было. Адвокат Фёдор Богатырев, который согласился консультировать кузнеца бесплатно, полностью вести дело не смог.

Тогда на просьбу RT о помощи откликнулся адвокат Сергей Тюленев из Московской коллегии адвокатов «Мушаилов и партнёры».

А 13 сентября стало известно, что обвинения с кузнеца были сняты.

«Дознание приходит к выводу, что умысла в нанесении телесных повреждений у гр. Кривенка И.В. не было. В ходе конфликта последний если и нанёс телесные повреждения гр. Кривельскому А.А., то в тот момент, когда пытался защититься от ударов со стороны Кривельского А.А. и его знакомых, которые находились с ним и пытались совершить хищение принадлежащего ему, Кривенку И.В., имущества», — говорится в тексте постановления о прекращении уголовного преследования Игоря Кривенка, вынесенного отделом дознания УВД по ТиНАО ГУ МВД.

По словам адвоката, из этого следует, что дознание признаёт в данной ситуации действия Кривенка необходимой обороной. Уголовное преследование Кривенка прекращено, при этом само уголовное дело не закрыто. Однако уголовное дело в отношении напавших на него людей не заведено.