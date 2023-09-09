В Москве проходит второй день выборов мэра

В Москве стартовал второй день выборов мэра, которые проходят с 8 по 10 сентября. Участки будут работать с 08:00 до 20:00. К вечеру первого дня выборов явка превысила 20%, в онлайн-голосовании уже приняли участие почти 1,6 млн человек.