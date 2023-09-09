В Москве проходит второй день выборов мэра
- РИА Новости
- © Кирилл Каллиников
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09 сентября 2023
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что первый день выборов мэра Москвы прошёл позитивно.
«Справились с трудностями. Достигли результатов, которыми можно гордиться», — приводит её слова РИА Новости.
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При этом в столице работает свыше 2 тыс. избирательных участков. В режиме онлайн проголосовать можно вплоть до 19:59 10 сентября.
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В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве утром 9 сентября заявили, что на текущий момент в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 млн человек.
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Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую второму дню голосования на выборах мэра Москвы.