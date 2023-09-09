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В Москве проходит второй день выборов мэра

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Сергей Гусаров
В Москве стартовал второй день выборов мэра, которые проходят с 8 по 10 сентября. Участки будут работать с 08:00 до 20:00. К вечеру первого дня выборов явка превысила 20%, в онлайн-голосовании уже приняли участие почти 1,6 млн человек.
В Москве проходит второй день выборов мэра
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников
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  • 09 сентября 2023

    Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что первый день выборов мэра Москвы прошёл позитивно.

    «Справились с трудностями. Достигли результатов, которыми можно гордиться», — приводит её слова РИА Новости.

  • При этом в столице работает свыше 2 тыс. избирательных участков. В режиме онлайн проголосовать можно вплоть до 19:59 10 сентября.

  • В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве утром 9 сентября заявили, что на текущий момент в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 млн человек.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую второму дню голосования на выборах мэра Москвы.

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