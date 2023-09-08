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В Москве стартовали выборы мэра

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Сергей Гусаров
В Москве начались выборы мэра. Волеизъявление продлится с 8 по 10 сентября с 08:00 до 20:00. Все три дня в городе будет открыто почти 2,2 тыс. избирательных участков, на которых будут работать более 11 тыс. наблюдателей. В то же время москвичи смогут отдать голос в режиме онлайн в рамках процедуры электронного голосования.
В Москве стартовали выборы мэра
  • РИА Новости
  • © Елена Копылова
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  • 08 сентября 2023

    В Москве в штатном режиме началось голосование на выборах мэра столицы, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

    «На сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений», — отметила Кириллова.

  • Участки для голосования на выборах мэра открылись в Москве, всё проходит штатно, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

  • В выборах мэра Москвы принимают участие пять кандидатов, среди которых Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду», Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от «Единой России» и Борис Чернышов от ЛДПР.

  • На избирательных участках в Москве установлены терминалы, которые выдают электронные бюллетени. Кроме того, все избиратели в столице смогут проголосовать на участке как обычно — с бумажным бюллетенем по месту постоянной регистрации, так и онлайн.

  • По данным Московской городской избирательной комиссии на 1 июня 2023 года, в столице насчитывается более 7,6 млн избирателей, которые могут отдать голос.

  • Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую старту голосования на выборах мэра Москвы.

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