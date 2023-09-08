В Москве стартовали выборы мэра

В Москве начались выборы мэра. Волеизъявление продлится с 8 по 10 сентября с 08:00 до 20:00. Все три дня в городе будет открыто почти 2,2 тыс. избирательных участков, на которых будут работать более 11 тыс. наблюдателей. В то же время москвичи смогут отдать голос в режиме онлайн в рамках процедуры электронного голосования.

РИА Новости

© Елена Копылова