В Москве стартовали выборы мэра
- РИА Новости
- © Елена Копылова
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08 сентября 2023
В Москве в штатном режиме началось голосование на выборах мэра столицы, сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
«На сию минуту информация о каких-либо нарушениях не поступала, поэтому будем надеяться, что и в ближайшие три дня мы проработаем штатно, организованно, без нарушений», — отметила Кириллова.
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Участки для голосования на выборах мэра открылись в Москве, всё проходит штатно, сообщил РИА Новости зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
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В выборах мэра Москвы принимают участие пять кандидатов, среди которых Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду», Владислав Даванков от партии «Новые люди», Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от «Единой России» и Борис Чернышов от ЛДПР.
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На избирательных участках в Москве установлены терминалы, которые выдают электронные бюллетени. Кроме того, все избиратели в столице смогут проголосовать на участке как обычно — с бумажным бюллетенем по месту постоянной регистрации, так и онлайн.
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По данным Московской городской избирательной комиссии на 1 июня 2023 года, в столице насчитывается более 7,6 млн избирателей, которые могут отдать голос.
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Добрый день, уважаемые читатели RT. Начинаем нашу текстовую трансляцию, посвящённую старту голосования на выборах мэра Москвы.