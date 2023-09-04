Действовал по заданию ГУР МО Украины: ФСБ задержала сборщика СВУ для украинских диверсантов

Задержан украинец, собиравший СВУ для диверсионно-террористической группы, действовавшей по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, мужчина передал диверсантам несколько взрывных устройств, которые использовались для совершения терактов в отношении сотрудников полиции и администрации Запорожской области. При этом силовикам также удалось задержать исполнителей этих преступлений.

Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли деятельность гражданина Украины 1968 года рождения, осуществлявшего сборку самодельных взрывных устройств для диверсионно-террористической группы, действовавшей на территории Запорожской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Задержанный передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

В ходе проведения следственных действий по месту проживания мужчины в Херсонской области обнаружены и изъяты 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, три взрывателя замедленного действия и иные компоненты СВУ.

Гражданину Украины предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Приготовление к террористическому акту»).

При этом в спецслужбе указали, что члены украинской преступной группы также задержаны, в их отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 205 «Террористический акт» УК России.

ЦОС ФСБ России о пресечении деятельности гражданина Украины на территории Запорожской области

Противодействие террористической деятельности Украины

31 августа стало известно, что в Брянской области ФСБ России во взаимодействии с Росгвардией и МВД пресекла деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, которая планировала серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навлинском районе двое боевиков были ликвидированы, пятеро задержаны, трое из них получили ранения. По данным ведомства, каждый диверсант имел «внушительный багаж различных средств поражения», в том числе автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, а также приборы ночного видения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил сотрудников ФСБ России и Росгвардии «за мужество и героизм».

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29 августа сообщалось о задержании жителя Калужской области по подозрению в подготовке теракта на критическом объекте инфраструктуры региона. Злоумышленник инициативно установил и поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования «Азов»*.

«С начала военной операции по прошествии некоторого времени начал помогать организации на территории Украины, перечисляя финансовые средства. Я оставил свои контакты, и со мной связался человек по имени Тарас... Мне поступило задание собрать компоненты для создания взрывного устройства и использования на территории РФ, разместить эти компоненты по тайникам на территории Калужской области», — заявил он на допросе.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника», «Приготовление к совершению террористического акта», «Участие в деятельности террористической организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В тот же день в Омской области был задержан агент украинских спецслужб, в задачи которого входило повреждение и уничтожение объектов инфраструктуры и разведка.

Задержанным оказался 21-летний житель Омска, сторонник неонацистской идеологии. Он обвиняется в умышленном поджоге релейного шкафа на железнодорожном перегоне. По предварительным данным силовиков, злоумышленник получал задания от куратора с Украины через интернет-мессенджер.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.