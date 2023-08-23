«Девушка может быть спортсменкой?»: в Подмосковье задержан напавший на бегунью мигрант

В подмосковном Нахабине полиция задержала мигранта, который напал на девушку из-за коротких, по его мнению, спортивных шорт. Пострадавшая была на пробежке, когда Шахзот Джурабоев подошёл к ней с претензиями о якобы неподобающем виде и ударил её по лицу. У 21-летней Фаины разбита губа. Она сняла побои и обратилась в полицию. Нападавшего задержали в кратчайшие сроки, возбуждено уголовное дело, Джурабоеву грозит депортация.

В подмосковном Нахабине мигрант напал на девушку, вышедшую на пробежку, обосновав это тем, что она «неподобающе одета». Он ударил спортсменку по лицу, у девушки разбита губа. Видео произошедшего пострадавшая опубликовала в сети и обратилась в полицию. Подозреваемого в нападении — Шахзота Джурабоева — уже разыскали.

«Сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в причинении телесных повреждений девушке в подмосковном Нахабине, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Сегодня в дежурную часть Нахабинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местной жительницы. Девушка сообщила, что мужчина причинил ей телесные повреждения в момент, когда она совершала утреннюю пробежку. После поступления сообщения в полицию незамедлительно был организован комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий. В результате подозреваемый был задержан».

Волк добавила, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

По имеющейся информации, напавший на бегунью — иностранный гражданин. Ему может грозить не только уголовное дело, но и депортация.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего.

«В социальных медиа и СМИ были размещены материалы о нападении мигранта на девушку, занимающуюся спортом в рабочем посёлке Нахабино Московской области, которой были нанесены телесные повреждения. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. провести проверку по факту незаконных действий мигранта и доложить о её ходе и промежуточных результатах», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Нападение и заявление в полицию

На кадрах, сделанных 21-летней пострадавшей Фаиной, видно, как одетый в чёрное Шахзот Джурабоев преследует её на улице. На другом видео нападавший общается с прохожим.

«Посмотри на неё», — возмущается Джурабоев тем, что девушка в шортах. А когда собеседник объясняет, что она занимается бегом, удивляется: «Девушка может быть спортсменкой?»

Фаина также опубликовала снимок лица с разбитой губой и фото спортивных шорт, которые, по мнению напавшего, были слишком короткими.

Источник в правоохранительных органах со слов девушки рассказал RT, что инцидент произошёл около восьми часов утра в парке неподалёку от жилого комплекса «Нахабинский». Часом ранее Фаина вышла из своего дома вместе с мужем, они попрощались у подъезда: мужчина отправился на работу, а девушка пошла на пробежку.

«Я просто бежала. Навстречу шёл какой-то мужчина, который занимал большую часть дороги и мешал мне пробежать. Я подумала, он хочет что-то спросить, вынула наушник. Он говорит: «Чё ты тут бегаешь? Чё ты так одета?» Одета я по-спортивному: футболка, шорты. И, не дождавшись даже ответа, он просто ударил меня по лицу», — рассказала RT потерпевшая.

Фаина закричала и попыталась убежать от агрессора, но тот последовал за ней. Девушка в слезах подбежала к одному из прохожих и попросила о помощи, вскоре к ним подошёл и нападавший. Его разговор с этим прохожим позднее и попал в сеть.

По словам Фаины, нападавшего возмущала сама мысль, что женщина может заниматься спортом, и он сказал прохожему, что девушка «похожа на шпионку».

Засняв часть беседы, Фаина вновь побежала в сторону дома. Со слов девушки, агрессивный незнакомец продолжил её преследовать, но на бег не переходил, шёл быстрым шагом.

Напуганной Фаине удалось оторваться и добраться до своей квартиры, где находился её брат. Вместе с родственником девушка направилась прямиком в отделение полиции — писать заявление о нападении. Она также сходила в больницу, где ей выдали справку о нанесённых побоях.

По словам источника RT в правоохранительных органах, ни Фаина, ни её супруг ранее никогда не видели нападавшего в районе, где проживают, и не были с ним знакомы.

Супруг пострадавшей, уже на рабочем месте узнавший о нападении на жену, срочно приехал домой и сам активно занялся выяснением подробностей произошедшего.

«Нас хотели сперва отправить в больницу, но брат жены настоял, что мы сначала напишем, а потом принесём все справки. В отделении в итоге дали написать заявление, дали квиток, и мы уже отправились в больницу снимать побои, получили справку», — рассказал RT муж Фаины.