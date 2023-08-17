«Мощный проект»: Путин запустил движение по МЦД-3

17 августа Владимир Путин принял участие в открытии движения по новой ветке наземного метро — третьему Московскому центральному диаметру. После команды президента России поезда «Иволга 3.0» вышли на маршрут, соединяющий московский Зеленоград и подмосковное Раменское. МЦД-3 охватит 24 района Москвы и четыре города Московской области. Предполагается, что ежедневно маршрутом будут пользоваться более 570 тыс. человек.

В четверг, 17 августа, президент России Владимир Путин дал команду на запуск движения по новой ветке наземного метро — третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3), Ленинградско-Казанскому. В церемонии, которая прошла по видеосвязи из КВЦ «Манеж», приняли также участие мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и председатель правления РЖД Олег Белозёров.

«Разрешаю», — сказал Путин, заслушав доклады от машинистов из депо в Зеленограде и Раменском о готовности к запуску.

После этого машинисты первого класса Евгений Дружинин и Руслан Хабибуллин привели в движение поезда «Иволга 3.0».

«Прежде всего хотел бы поздравить Москву, команду Сергея Семёновича с реализацией ещё одного мощного проекта, который, безусловно, очень востребован москвичами и всеми, кто приезжает в город, работает в городе в ежедневном режиме, живёт в ближайшем пригороде», — отметил глава государства.

По его словам, маршрут МЦД-3, несмотря на небольшую протяжённость, востребован сотнями тысяч людей: «Я думаю, что счёт пойдёт в конце концов на миллионы».

МЦД-3 представляет собой маршрут протяжённостью 85 км, на котором расположено 41 станций, из которых 14 — с пересадками: на метро, Московское центральное кольцо и пригородные направления железной дороги. Эта линия свяжет между собой московский Зеленоград и подмосковное Раменское.

По данным РЖД, МЦД-3 улучшит транспортное обслуживание 24 районов Москвы и четырёх городов Московской области: Химок, Люберец, Жуковского, Раменского. Предполагается, что ежедневно маршрутом будут пользоваться 577 тыс. человек.

Как указывали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, к запуску МЦД-3 было завершено обучение 350 билетных кассиров, почти 400 машинистов и помощников.

«Подготовка была насыщенной и интенсивной: у машинистов, например, курс составлял почти 900 часов теории и практики. Они совершенствовали свои навыки на VR-тренажёрах в учебном центре и в депо на современных «Иволгах» и ЭП2Д», — говорится в сообщении.

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Высокоскоростные магистрали

В ходе церемонии Владимир Путин также напомнил о давно обсуждаемом проекте скоростной железной дороги, которая на первом этапе должна будет соединить Москву и Санкт-Петербург.

«Мне кажется, что сейчас мы действительно подошли к возможности его реализации. Мы долго со всех точек зрения обсуждали эту проблему — и с экономической, с финансовой, с чисто транспортной», — подчеркнул президент России.

По его словам, строительство новой магистрали для передвижения пассажиров приведёт к сокращению времени в пути с четырёх часов пяти минут до двух часов 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой.

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«Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний, нужно двигаться в Воронеж и из Нижнего — в Казань, из Казани — в Уральский регион. Это существенным образом не только снизит время передвижения людей от одной крупной агломерации к другой, это существенным образом улучшит связанность страны, подтолкнёт развитие таких, казалось бы, далёких от транспорта сфер, как образование, наука», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что реализация ВСМ подтолкнёт развитие высокотехнологичных сфер экономики, промышленности, в том металлургической промышленности, сферы IT и так далее.

«Это мощный толчок к развитию страны. Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера «протащить», это уже будет десять часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», — заметил глава государства.

Он также отметил необходимость проработать вопрос создания высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском, отметив, что это направление было бы очень востребовано гражданами России и Белоруссии. По словам Путина, он переговорит с Александром Лукашенко на этот счёт.

«Чрезвычайно важная вещь — 80% граждан страны улучшат свои возможности, повысят возможности с точки зрения транспортного обслуживания — и по качеству, и, что самое главное, по времени передвижения, как я уже сказал», — заключил Путин.