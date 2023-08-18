«Понял, что нас кинули»: родители отдали мошеннице 1,5 млн рублей на «лечение» ребёнка с ДЦП

В Московской области хозяйка конюшни взяла 1,5 млн рублей у родителей ребёнка с ДЦП якобы на «лечение в Германии». Женщина вела курсы иппотерапии для больных детей. Во время занятий она пообещала отцу одного из них отправить его сына на операцию в ФРГ. Родители ребёнка передали ей нужную сумму, после чего она перестала выходить на связь. Как установило следствие, помогать с лечением хозяйка конюшни не планировала, а все деньги потратила на свои нужды. 18 августа суд признал женщину виновной в мошенничестве и приговорил к четырём годам лишения свободы.

Сергей Максимов (имя и фамилии изменены. — RT) воспитывает 12-летнего сына с ДЦП. В 2019 году знакомые посоветовали ему отдать ребёнка на лечебную верховую езду (иппотерапию) к Нине Матершевой, державшей лошадей в подмосковной деревне Тимково.

По словам Максимова, поездки в конюшню положительно сказывались на здоровье сына, и они с женой были всем довольны. В августе 2019 года Матершева предложила организовать сыну операцию в Германии.

«Она сказала, что у неё есть два знакомых нейрохирурга, которые работают в Германии. И она берётся организовать нам операцию там. Причём всё это обойдётся вместе с дорогой всего лишь в 120 тыс. рублей», — рассказывает Сергей RT.

Как говорит мужчина, его сначала насторожила столь низкая сумма — одна дорога с проживанием обошлись бы дороже. «Но она всё красиво преподнесла: мол, это специальная благотворительная программа большую часть стоимости оплатят. Якобы у неё хорошие связи и она обо всём договорится. Поэтому мы решили попробовать», — говорит Максимов.

Как он вспоминает, близкая знакомая, которая порекомендовала конюшню, тогда тоже была очарована Матершевой и уверена, что у неё достаточно связей, чтобы всё организовать.

Не давали опомниться

Сергей внёс деньги. Поездку, по его словам, обещали уже в октябре. «Раз решили ехать — нужны загранпаспорта. Говорю, нет проблем, сделаю. Она говорит, нет, времени очень мало осталось, можно не успеть. Предложила сделать через знакомых: так быстрее будет. Таким же образом, за деньги, она убедила и визы оформлять. Я ещё заплатил. И так начали деньги тянуть», — рассказывает он.

Как вспоминает Сергей, хозяйка конюшни ему не давала опомниться и постоянно просила всё больше денег на новые нужды. «Сначала были медицинские документы, якобы отправить врачам в Германию. Спустя какое-то время говорит, что можно более сложную операцию сделать, тогда сын вообще на 70% восстановится — сможет уже нормально сам ходить, говорить. Но за это надо доплатить. Дескать, сами решайте, какая операция вам нужна. Тут уже мы как родители не могли отказать, конечно, выбрали ту, что дороже», — говорит он.

Помимо этого, мужчина отдал деньги на страховку, дорогостоящие лекарства, визы. В общей сложности, говорит Максимов, он отдал более 1,5 млн рублей. Чтобы собрать всю сумму, ему пришлось залезть в долги.

«Мы заняли у кого могли, оформили два кредита, ещё две кредитные карты в банке выпустили», — рассказывает Сергей.

Всё это время Нина Матершева была с ним на связи, убеждала, что «вопрос решается и скоро всë будет». Когда в 2020 году началась пандемия коронавируса, Матершева стала убеждать, что операцию сделают в 2021 году.

«Потом она вообще перестала выходить на связь. Мы поехали к ней на ферму, чтобы лично встретиться, но и там её не нашли. Якобы она повезла животных в другой регион. Тут я понял, что нас кинули», — говорит Сергей.

Сообщала заведомо ложные сведения

Вскоре Сергей выяснил, что Матершева уже была дважды судима.

Так, в 2000 году она была приговорена Балашихинским городским судом Московской области по п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, в соответствии со ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком один год. Судимость уже погашена.

Летом 2022 года Домодедовский городской суд Московской области приговорил Матершеву за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) к четырём годам условно. Она взяла почти 1 млн рублей, обещая решить самые разные вопросы: помочь с переводом из одной части ВС в другую, оформить гражданство, получить водительские права и даже содействовать в получении льготной трёхкомнатной квартиры.

Сергей обратился к адвокату и подал заявление в полицию. Дело было передано в суд. Как указано в обвинительном заключении, Матершева «совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём злоупотребления доверием, совершëнное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере».

Также там указанно, что Матершева сообщала заведомо ложные сведения о том, что у неё есть знакомые врачи в Германии, которые смогут помочь вылечить ребёнка, провести ему дорогостоящую операцию. «В действительности никаких знакомых врачей у неё (Матершевой Н.И.) не было и помогать в лечении ребёнка она не собиралась».

«Сторону обвинения возмущает цинизм этого преступления. На сегодняшний день обвиняемая по делу не возместила материальный ущерб и даже не принесла извинения», — отметил адвокат потерпевшего Сергей Андреев.

Сергей Максимов подозревает, что он не единственный стал жертвой Матершевой: другие семьи, с которыми они познакомились на занятиях, сообщали ему, что тоже собирались везти детей в Германию по «льготной программе».

18 августа Орехово-Зуевский городской суд Московской области признал Нину Матершеву виновной в мошенничестве и приговорил её к четырём годам лишения свободы.