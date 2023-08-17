«Он отдал самое дорогое — жизнь»: отец погибшего в зоне СВО десантника добивается присвоения сыну звания Героя России

Отец рязанского десантника, старшего лейтенанта Ильи Ермакова, героически погибшего в ходе СВО, добивается присвоения сыну звания Героя Российской Федерации. Илья погиб в бою 22 апреля 2022 года и был посмертно награждён орденом Мужества. Отец погибшего офицера настаивает, что произошла ошибка, так как представление к этой награде было подано ещё при жизни сына и относится к боевым действиям в самом начале СВО. По его словам, возникла путаница с документами: прижизненное ходатайство о награждении Ильи Ермакова орденом Мужества перепутали с посмертным — о присвоении ему звания Героя России.

Десантник из Рязани, гвардии старший лейтенант Илья Ермаков героически погиб на СВО 22 апреля 2022 года. Офицеру было всего 25 лет. Илья был посмертно награждён орденом Мужества. Его отец Михаил Иванович со слов сослуживцев рассказал RT о подвиге сына, стоившем Илье жизни.

«Они были в разведывательном дозоре на вражеской территории в районе города И., — говорит Михаил Иванович. — Укронацисты пошли во встречную атаку, у них было превосходство и в численности, и в расположении. Во время миномётного обстрела Илья получил ранение в ногу, ещё трое его сослуживцев тоже получили ранения».

Чтобы вывести раненых и доложить о произошедшем, Илья решил прикрыть своих сослуживцев, пожертвовав собой. Его подчинённые успели отойти и перегруппироваться, а Илья остался на поле боя. Только на следующий день, когда прибыло усиление с танками, они смогли эвакуировать тело погибшего офицера.

Когда бойцы-разведчики вернулись за своим командиром, они увидели воронку — снаряд разорвался совсем рядом с Ильёй, от удара с него слетела экипировка. Илья успел передать сослуживцам карты и радиостанцию — всё, что представляло особую важность.

После героической гибели Ильи Ермакова командование подготовило наградной материал о присвоении рязанскому десантнику звания Героя Российской Федерации посмертно. Однако в итоге бойца наградили орденом Мужества посмертно.

«Орден лежал уже здесь, в полку»

Отец Ильи Михаил Иванович рассказал RT, что орден Мужества, вручённый сыну посмертно, на самом деле относится к его прижизненным боевым заслугам в самом начале СВО. По его словам, эту информацию ему подтвердил командир роты, направлявший командованию оба наградных материала — на орден Мужества и на Героя РФ. Он рассказал, что имена офицеров, представленных к ордену Мужества, подавали в Министерство обороны списком, а для Ильи делали отдельное представление к званию Героя РФ уже после его героической гибели.

«Все сослуживцы Ильи в недоумении от этой ситуации, потому что список на орден Мужества подавался ещё до выполнения сыном последней задачи — это было ещё Киевское направление, в самом начале СВО. И этот орден лежал уже здесь, в полку. А на Героя России посмертно наградной лист направляли по итогам выполнения другой задачи — после его гибели», — поясняет отец Ильи со слов командира роты.

Михаил Иванович решил разобраться в ситуации. Он обращался в различные ведомства, чтобы выяснить, почему сыну не присвоили звание Героя России.

Так, по его словам, в войсковой части ему объяснили, что представление на Героя России якобы не приняли в Главном управлении кадров (ГУК) Министерства обороны, велев командованию Ильи выслать другое представление — на орден Мужества. Из Главного управления кадров Министерства обороны при этом пришёл ответ, что представления Ермакова к званию Героя РФ не было вовсе.

RT направил запрос в ведомство с просьбой прояснить ситуацию.

По мнению Михаила Ивановича, возникла путаница с документами. Представление к ордену Мужества за прижизненные боевые заслуги Ермакова пришло в ведомство раньше, чем представление на Героя (оно согласовывается дольше), но, поскольку Илья на тот момент уже погиб, награду оформили как посмертную.

«Я прошёл уже всех: общественную приёмную, Министерство обороны, штаб ВДВ, администрацию президента. Но сделать никто уже ничего не может, потому что награждение уже произведено. Мой сын отдал самое дорогое — свою жизнь — за наше чистое небо над головой».

Память о погибшем офицере

Отец героически погибшего десантника рассказал RT, что Илья с детства интересовался военными профессиями. После окончания начальной школы он поступил в кадетский класс школы №47 в Рязани.

Юноша серьёзно увлекался спортом. Он занимался скалолазанием и стрельбой, но его настоящей страстью стал хоккей — с десятого класса Илья выступал на чемпионатах наравне со взрослыми спортсменами.

Илья Ермаков

© Фото из личного архива

«Он с детства был очень принципиальным и отважным. Однажды, ещё подростком, он с командой по хоккею ездил на соревнования в город Сасово Рязанской области — там на поле во время матча его провоцировали местные, здоровенные такие лбы. Илья не побоялся, дал отпор и продолжил игру. Выступил достойно», — делится воспоминаниями отец десантника.

В выпускном классе Илья выбрал военную стезю, но спорт не бросил. Он с первого раза поступил в десантное училище, учился по специальности «управление персоналом» с военной специализацией «применение горных подразделений ВДВ» — одной из самых сложных.

В 2019 году Илья успешно окончил училище, и в 2020 году его направили с миротворческой миссией в Сирию. Там десантник отслужил три месяца, став ветераном боевых действий, и получил повышение по службе.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине, и Илью Ермакова с его подразделением сразу направили в зону боевых действий. Когда десантник героически погиб, выполняя воинский долг, в память о нём в родной Рязани были проведены спортивные турниры, а в школах, где учился Илья Ермаков, установили памятные стенды.

Памятный стенд в школе Ильи Ермакова

© Фото из личного архива

По словам отца Ильи, в планах — установка мемориальной доски на школе №47 в Рязани. Михаил Иванович также надеется, что руководство Министерства обороны и управление президента РФ по госнаградам разберутся в сложившейся ситуации и награда найдёт своего героя. Тогда именем героически погибшего рязанца смогут назвать новые улицы и школы.