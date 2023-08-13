«В пунктах размещения организовано медицинское обеспечение»: из-за паводка в Приморье эвакуированы более 2 тыс. человек

В результате паводка, вызванного сильными дождями, в Приморском крае эвакуированы более 2 тыс. человек. По данным МЧС, в регионе подтоплено свыше 4 тыс. жилых домов, более 25 населённых пунктов оказались отрезаны. На территории края развёрнуты и функционируют 13 пунктов временного размещения. В Минздраве отметили, что круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков оказывают специалисты Федерального центра медицины катастроф.

В Приморье продолжается ликвидация последствий паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в регионе с 9 по 11 августа.

Как заявили накануне в краевом Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в этот период на фоне тайфуна «Ханун» выпало 188 мм осадков. Режим ЧС вводился в 15 муниципалитетах региона.

В регион была направлена оперативная группа центрального аппарата МЧС для координации работы по ликвидации последствий наводнений.

В МЧС по Приморскому краю, в свою очередь, заявили, что 13 августа по состоянию на 07:00 по местному времени было затоплено 4368 жилых домов, 5654 приусадебных участка, 43 участка автомобильных дорог, отрезано 28 населённых пунктов. СМИ со ссылкой на местные власти также сообщали, что в Октябрьском районе Приморья паводком смыло мост по дороге к н. п. Покровка.

Кроме того, более 2 тыс. человек эвакуированы из затопленных домовладений, в том числе 405 детей. Как уточнили в МЧС, на территории края развёрнуты и функционируют 13 пунктов временного размещения, в которых находятся более 550 человек, среди которых свыше 160 детей.

По информации ведомства, без электроснабжения остаётся 70 многоквартирных и 1129 частных жилых домов в Уссурийском, Октябрьском и Надеждинском муниципальных образованиях. Уточняется, что энергетики приступят к работе по восстановлению энергоснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды.

В общей сложности для ликвидации последствий паводка в Приморье задействованы более 650 человек и свыше 200 единиц техники.

Кроме того, из Хабаровска в Приморье была направлена дополнительная группа специалистов Амурского спасательного центра МЧС России, а также инженерная техника. Как уточнили в ведомстве, в составе колонны хабаровских спасателей находились самосвалы, погрузчик, трал и экскаватор.

Как следует из сообщения МЧС, дополнительные силы будут проводить в подтопленных районах работы по усилению и отсыпке дорожного полотна там, где его размыло водой, а также по возведению защитных дамб.

Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что специалисты Федерального центра медицины катастроф оказывают круглосуточную помощь пострадавшим от паводков в Приморье.

«В пунктах временного размещения организовано медицинское обеспечение, круглосуточно дежурит фельдшер, лекарствами и расходными материалами обеспечены в полном объёме», — приводит сообщение РИА Новости.

Наряду с этим губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что власти региона организовали два пункта сбора гуманитарной помощи — во Владивостоке и в Находке.

Также по теме Кожемяко: пункты сбора гумпомощи для пострадавших от наводнения открывают в Приморье Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приморского края начинают работу во Владивостоке и Находке.

В дополнение к этому из ближайших регионов России в Приморский край будут доставлены бензиновые генераторы, мотопомпы, теплопушки и другое оборудование.

«На данный момент Амурская область отгружает 200 тепловых пушек. С Сахалином тоже есть договорённость, помощь будет сегодня-завтра. Мы отправили запросы на предоставление мотопомп, бензиновых генераторов и тепловых пушек. Груз будет распределён, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован», — говорится в сообщении краевого Министерства по делам ГО и ЧС.

Кроме того, в управлении по делам ГО и ЧС Уссурийска опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы имевшем место прорыве дамбы.

Как пояснил представитель ведомства Александр Лихидченко, звуки сирен и речевые сообщения, которые могли слышать местные жители, связаны с перемещением воды из подземных источников. Он подчеркнул, что они не указывают на появление в теле дамбы повреждений.