Дети без присмотра: мать-одиночку могут привлечь к уголовной ответственности и забрать сына и дочь

Жительница Московской области Мария Молоканова одна воспитывает двоих детей. Их отец, с которым она не состояла в официальном браке, скончался год назад. Он не был вписан в свидетельства о рождении сына и дочери, поэтому пенсию по потере кормильца Молоканова не получает. Женщина не могла выйти на работу, потому что для детей не было мест в детском саду. Сейчас она может оказаться ограничена в родительских правах и привлечена к уголовной ответственности. Подробнее — в материале RT.

Мария Молоканова, 39-летняя жительница Звенигорода, одна воспитывает трёхлетних близнецов Викторию и Сергея: их отец скончался год назад. По её словам, она не получает пособия по потере кормильца, так как её сожитель не был вписан в документы детей. Мария рассказывает, что она не работает, потому что детей оставить не с кем — места в детском саду им выдадут только с сентября. Сейчас Мария столкнулась с иском об ограничении в родительских правах и уголовным делом.

«В неизвестном направлении»

В конце прошлого года Марии, по её словам, потребовалось срочно отлучиться из дома на несколько часов. «Возвращаюсь — дверь открыта, пакеты с мусором разорваны, всё их содержимое рассыпано по квартире, детей нет, — вспоминает она. — Конечно, я перепугалась. Звоню в полицию, мол, найдите детей. А они мне: «Уже нашли».

Как оказалось, один из детей во время отсутствия матери самостоятельно открыл дверь и вышел в коридор. Там его увидели соседи и вызвали правоохранительные органы.

«По телефону мне сказали, что с детьми всё хорошо, но надо прийти в полицию и писать объяснительную. Только после того, как я подписала протокол, мне сказали, что Серёжа и Вика в Одинцовской инфекционной больнице. Когда я примчалась туда, то оказалось, что их уже увезли в неизвестном направлении», — говорит Мария.

Женщина рассказала, что неделю обзванивала опеку, больницы, приюты и только 5 января 2023 года в рузском детском доме «Созвездие» ей сообщили, что дети у них: «Сказали, что им можно привезти продукты и вещи, но лично встречаться нельзя, потому что в учреждении объявлен карантин из-за коронавируса».

Молоканова приезжала в Рузу каждую неделю, передавала детям подарки и еду. Увидеть сына и дочь ей удалось только спустя три месяца, в марте. «Вскоре после этого опека решила вернуть мне детей, потому что в родительских правах меня не ограничивали. Я сразу начала собирать все документы, справки, чтобы госпитализировать Серёжу — он во время нашей разлуки стал часто болеть, его неделями держали в боксе», — продолжает женщина.

Визит опеки

После того как Марии вернули детей, сотрудники опеки нанесли семье визит, по итогам которого заключили, что брат с сестрой содержатся в ненадлежащих условиях. Мария считает, что все претензии не имеют оснований: «Мы в тот день вместе с детьми рисовали, они все были разукрашенные в акварели. Как раз их собиралась помыть, а тут опека входит. Говорят: «Почему дети грязные?» Ещё им не понравилось, что у меня мебель старая».

31 мая Окружное управление социального развития №2 Министерства социального развития Московской области подало иск об ограничении Марии в родительских правах. Как указано в документе (есть в распоряжении RT), «Молоканова состоит на контроле во всех субъектах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Одинцовского городского округа, так как ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по воспитанию, содержанию, развитию детей». В исковом заявлении также указано, что Мария неоднократно подвергала детей опасности, оставляя их одних с доступом к входной двери.

Кроме того, против Молокановой возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Как пояснила RT адвокат Марии по гражданскому делу Ирина Лингис, слушания касательно ограничения женщины в родительских правах откладываются, потому что опека ждёт решения по уголовному делу. «Сейчас оснований ограничивать нет, но если вынесут приговор по уголовной статье, это уже будет весомый аргумент», — отмечает она.

© Фото из личного архива

Ирина Лингис подчёркивает: её подзащитная не наркоманка, не алкоголичка, а обычная любящая мать двоих детей, которая переживала из-за потери любимого человека, отца детей и кормильца семьи.

«Помощи Марии не оказали, вместо этого требовали, чтобы она вышла на работу, когда ей с детьми надо сидеть, — описывает ситуацию она. — При этом в детский сад детей не принимали, ссылаясь на отсутствие мест. Пошли навстречу только после того, как мы вступили в процесс. Теперь с 1 сентября Марии будет на кого оставить детей, а сама она сможет выйти на работу, жизнь будет налаживаться».

«Не повод преследовать мать»

Сейчас Мария с адвокатом добиваются назначения пенсии по потере кормильца. Ранее женщине в этом отказали, потому что отец Сергея и Виктории не был вписан в их свидетельства о рождении.

«Мы на момент появления детей на свет не состояли в официальном браке. Я думала, что сначала надо брак оформить, а потом уже детей вписать. Как раз собирались расписаться, но отец детей, к сожалению, скоропостижно скончался», — объясняет Молоканова.

Адвокат женщины подала заявление на восстановление факта родства, уже проведена генетическая экспертиза — анализы сдавала бабушка детей. «Родство полностью подтвердилось, — сообщила Ирина Лингис. — Пенсия уже должна быть год как назначена, но и тут никакой помощи семья не получила, а деньги им очень нужны».

По мнению руководителя центра «Иван Чай» Элины Жгутовой, исходя из презумпции добропорядочности родителей, поведение Марии Молокановой не выглядит как преступление — только как неосторожность или оплошность.

«Это не повод преследовать мать по уголовной статье и лишать её родительских прав. У одинокой женщины, вдовы не может не быть вопросов, которые ей необходимо решить. Что ей делать, если родственники далеко, с соседями отношений близких нет? На помощь от государства ей рассчитывать не приходится, у нас нет практики предоставления одиноким матерям помощи в виде социальной няни. Ей даже некогда было оформить пенсию по потере кормильца, для установления отцовства нужно пройти суд, лишних денег на юриста нет», — отмечает эксперт.

Она добавила, что «Иван Чай» подключился к защите Марии и детей в уголовном и гражданском деле. «Мы помогаем навести порядок в квартире, получить пенсию, определить детей на занятия в бассейн, к логопеду, к массажисту», — резюмирует Элина Жгутова.