«Детально описал все обстоятельства»: в убийстве 11-летнего мальчика на юге Москвы сознался его приятель

Столичные следователи оперативно раскрыли убийство 11-летнего мальчика на юге Москвы. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 19 июля в коллекторе в одном из парков. В преступлении сознался приятель погибшего, с которым они гуляли в парке. В причинах убийства разбираются следователи. Однако из-за юного возраста задержанного уголовная ответственность ему не грозит.

Жестокое убийство 11-летнего мальчика удалось оперативно раскрыть столичным следователям. Тело подростка было обнаружено в среду, 19 июля, в коллекторе в парке на юге Москвы. По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело.

«Обнаружены следы преступления»

«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства... Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире были обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве добавили, что в ходе проведения проверки показаний на месте преступления было обнаружено и изъято орудие убийства, по которому будут назначены необходимые судебные экспертизы. Судя по представленному СК фото, преступление было совершено с помощью кухонного ножа.

В свою очередь, в столичной прокуратуре добавили, что подростки 18 июля вместе пришли в парк в районе Каширского шоссе. Это подтверждают кадры представленной ведомством видеозаписи с камеры наблюдения.

В надзорном ведомстве также отметили, что мать погибшего обратилась с заявлением о пропаже сына лишь 19 июля.

По данным РЕН ТВ, после допроса задержанного выяснилось, что между приятелями был конфликт. Погибший ребёнок учился в церковно-приходской школе, его семья считалась вполне благополучной.

При этом родственники задержанного не могут понять, что могло толкнуть его на страшное преступление.

«Очень спокойный человек. Учился хорошо», — цитирует РЕН ТВ брата подростка.

© Прокуратура города Москвы

По данным МК, задержанному подростку 12 лет, он регулярно посещает церковь и даже изъявлял желание поступать в семинарию. Однако полтора года назад у него от осложнений коронавируса умер отец. Его смерть негативно сказалась на состоянии мальчика, он стал замкнутым. Тем не менее некоторое время назад парень начал общаться с жившим по соседству 11-летним приятелем, с которым они иногда проводили время, в том числе в парке «Коломенское», где произошло убийство.

Издание приводит версию задержанного, согласно которой нож в парк принёс не он, а его погибший приятель, который и начал конфликт, а затем попытался нанести первый удар.

В пользу этой версии якобы говорит то, что домочадцы задержанного заявили, что найденное орудие преступления они раньше никогда не видели.

Тюрьма не грозит

Все обстоятельства преступления будут тщательно проверены, однако об одном можно говорить с уверенностью: в тюрьму юный убийца не попадёт. Согласно российскому законодательству, уголовная ответственность за этот вид преступления наступает лишь для лиц, достигших 14-летнего возраста.

«Он не будет нести уголовную ответственность, по уголовному законодательству он по возрасту не является субъектом таких отношений. Но есть учреждения для несовершеннолетних детей, куда его направят, поскольку за ним надо вести наблюдение и проверять его психическую вменяемость, почему он совершил такое жесточайшее преступление. Подготовленный был, как я понимаю, если знал, где спрятать труп, орудие убийства приготовил», — заявил RT адвокат Владимир Жеребенков.

Он добавил, что по достижении 14 лет задержанный также не будет привлечён к уголовной ответственности, так как в расчёт в данном случае идёт только возраст на момент совершения преступления.

В четверг, 20 июля, в МВД России сообщили, что раскрываемость убийств и покушений на убийство в стране достигла исторического максимума — 99%.