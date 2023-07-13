«Вину признаю»: подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца 64-летнего Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Как сообщили в СК, мужчина признался, что 10 июля четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова. По неофициальной информации, подозреваемый действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в прошлом году.

Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 10 сентября Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

«Из материалов, представленных суду, следует, что Денисенко... сознался в том, что 10.07.2023, находясь на территории парка им. 30-летия Победы, произвёл в Ржицкого четыре выстрела из пистолета марки ПМ», — говорится в пресс-релизе.

Также в четверг, 13 июля, в СК сообщили, что следователи уже провели с подозреваемым проверку показаний на месте преступления, он признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. По данным СМИ, на допросе мужчина сказал, что был завербован украинскими спецслужбами и готовился к убийству Ржицкого с декабря прошлого года.

Бывший капитан подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий был убит 10 июля. Мужчина совершал утреннюю пробежку, когда в него несколько раз выстрелил преступник. По предварительным данным, Ржицкий скончался на месте, ему было 42 года.

На следующий день следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали Сергея Денисенко на съёмной квартире в Туапсе. Как сообщили в СКР, при себе у мужчины обнаружили пистолет с глушителем. Именно из него, предположительно, был убит Ржицкий.

Вычислить Денисенко удалось в том числе благодаря камерам наблюдения. Так, МВД опубликовало запись, согласно которой уже 6 июля мужчина находился в Краснодаре, — его зафиксировала камера в общественном транспорте.

«Он очень боялся СБУ»

По данным RT, помимо пистолета, во время обыска в квартире обнаружили билеты на имя Денисенко по маршруту Сочи — Стамбул — Цюрих на 12 июля. Информацию о том, что мужчина должен был улететь из России, подтвердила его супруга Ольга, которая ждала мужа в Турции. В беседе с RT женщина заявила, что не верит в вину Денисенко, потому что он «спортсмен, а не бандит».

В Швейцарии у супругов есть статус беженцев, который они получили в прошлом году. Денисенко родился в Сумах, но жил и работал в Буче Киевской области. По информации RT, в 2022 году его дом был повреждён во время боевых действий и вместе с семьёй он покинул город и выехал в Европу.

При этом в декабре прошлого года он приехал в Россию и поселился в Туапсе, где работает его старшая дочь. А уже в марте 2023 года получил гражданство РФ. Знакомым рассказывал, что планирует тренировать детей.

Денисенко — обладатель 7-го дана шотокан карате-до и заслуженный тренер Украины. Он возглавлял Федерацию шотокан карате-до Украины (SKIF).

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Как выяснил RT, весной 2022 года федерация в своих соцсетях собирала средства для ВСУ. В октябре Денисенко участвовал в открытии чемпионата Украины по карате в Буче. На фотографиях, опубликованных в сети, во время торжественной церемонии он получает награду из рук украинского военного, а также жмёт руку националистке из «Азова»* Юлии Паевской (Тайре).

При этом один из тренеров по карате, который хорошо знал Денисенко, в беседе с RT анонимно сообщил, что тот якобы всерьёз опасался за свою жизнь и жизнь семьи из-за возможного преследования СБУ.

«Он очень боялся СБУ, сильно беспокоила его эта тема. Его же бывшие ученики начали писать на него доносы, потому что он общался с нами, русскими, угрожали ему. Денисенко говорил, что всерьёз думал, что на родине его даже могут убить», — заявил собеседник.

«Заботливый сын и командир»

На следующий день после убийства Ржицкого, 11 июля, произошедшее прокомментировало Главное управление разведки Минобороны Украины. Ведомство не взяло на себя ответственность за преступление, но привело подробности убийства, которые до этого нигде опубликованы не были.

«10 июля подводник совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летия Победы. Около шести утра в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего», — говорилось в сообщении.

Украинские СМИ год назад обвиняли капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого в запуске ракет по территории Украины. Его личные данные были размещены на сайте «Миротворец».

Мать Станислава Ржицкого считает, что убийство сына может быть связано с его военной службой. Капитан участвовал в контртеррористической операции в Сирии, в том числе проводил ракетные удары с помощью «Калибров», которые размещают на подводных лодках.

«Как мы предполагаем в семье, что-то связано с его бывшей службой, так как он в 2014 году перегонял подводную лодку... когда Крым вошёл в состав России. И потом его служба в Сирии — там тоже были нелёгкие времена», — сказала женщина в разговоре с телеканалом «360».

Отец убитого рассказал RT, что после новостей о смерти сына стали звонить его сослуживцы со всей страны: «Из Кемерова позвонили, из Ленинграда, Москвы, Новороссийска. Ну и из Севастополя. Приходили к нам домой».

По словам Ржицкого-старшего, Станислава уважали и друзья, и коллеги.

«Как сын он очень заботливый и как командир. Очень отзывчивый, весёлый, жизнелюбивый... Энергичный такой парень, никогда не унывал», — поделился отец погибшего.

У Станислава Ржицкого остались маленькие дети.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.