«Это кропотливый труд»: эксперты оценили работу силовиков в деле об убийстве капитана Ржицкого

Подозреваемый в убийстве капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого в Краснодаре признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы, сообщили СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Сергея Денисенко задержали в Туапсе на следующий день после убийства. Мужчина планировал покинуть Россию. Эксперты отмечают, что быстро установить личность подозреваемого и задержать его получилось благодаря слаженным действиям полиции и спецслужб.

Подозреваемый в убийстве бывшего капитана подлодки «Краснодар», замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого признал свою вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 64-летний Сергей Денисенко сообщил, что его завербовали на Украине.

Капитан 2-го ранга Станислав Ржицкий был застрелен 10 июля в парке 30-летия Победы в Краснодаре во время утренней пробежки. На следующий день Главное управления разведки Минобороны Украины опубликовало новость об убийстве Ржицкого.

Ведомство не взяло на себя ответственность за преступление, но описало его достаточно подробно. Так, в сообщении говорилось, что в погибшего выстрелили семь раз из пистолета Макарова.

«Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего», — говорилось в сообщении ГУР МОУ.

В этот же день, 11 июля, следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и ФСБ задержали Сергея Денисенко в Туапсе. По официальным данным, при себе у мужчины обнаружили пистолет с глушителем. Именно из него, предположительно, был убит Ржицкий.

«Кропотливый труд, но он даёт результаты»

Как выяснил RT, Денисенко — заслуженный тренер Украины и заслуженный мастер спорта, у него 7-й дан шотокан карате-до. Он родился в Сумах, а до СВО проживал в Буче в Киевской области. В прошлом году его дом был повреждён во время боевых действий и вместе с женой и детьми он покинул город. Семья выехала в Швейцарию, где получила статус беженцев.

В декабре 2022-го мужчина один приехал в Россию, своим родственникам он сказал, что планирует получить гражданство РФ и работать здесь тренером.

По данным RT, Денисенко успели задержать незадолго до того, как он планировал покинуть Россию. При себе у него были авиабилеты Сочи — Стамбул — Цюрих на 12 июля.

Его жена Ольга в разговоре с журналистами подтвердила, что ждала мужа в Турции — у него уже были билеты на руках. Женщина заявила, что не верит в вину Сергея, потому что он «спортсмен, а не бандит».

Кроме того, выяснилось, что в октябре 2022 года Сергей Денисенко участвовал в чествовании «защитников Украины», церемония проходила в Буче.

На фотографиях с мероприятия Денисенко произносит речь, получает награду из рук украинского военного, а также жмёт руку националистке из «Азова»* Юлии Паевской (Тайре).

Эта женщина стала известна после того, как в марте прошлого года прикинулась матерью двоих детей, родителей которых сама же убила. Похищенные дети сообщили, что женщина угрожала им расправой.

Полковник полиции в отставке Алексей Трифонов считает, что в поимке Денисенко правоохранителям очень помогли технологии и возможность отследить передвижения подозреваемых с помощью камер.

«Когда совершаются вот такие преступления, в первую очередь смотрят записи с камер видеонаблюдения по маршруту передвижения потерпевшего. Они (правоохранители. — RT) смотрят, кто за ним шёл, и дальше следят по записям за предполагаемым преступником: откуда он шёл, куда, какие были пути отхода. Попутно устанавливают его средства связи. То есть сотрудники МВД выполняют большой комплекс работы, это кропотливый труд, но он даёт результаты», — отметил собеседник RT.

Секрет успеха

Уровень раскрываемости убийств в России в последние годы приблизился к 100%, о чём ещё в конце прошлого года заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. «У нас сегодня раскрываемость убийств — почти 99%. В советское время даже такого не было», — отметил глава МВД.

Раскрываемость наиболее опасных преступлений против личности повысилась до 95%, добавил он.

«На уровне выше 95% находится результативность установления виновных в убийствах, разбойных нападениях, умышленных причинениях тяжкого вреда здоровью», — заявил министр, выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа».

Например, за два дня сотрудникам МВД удалось раскрыть жестокое нападение на 19-летнего жителя Электростали из-за его причёски.

По данным правоохранителей, вечером 9 июля двое мужчин напали на молодого человека, потому что им не понравился его ирокез и зелёный цвет волос. В ходе драки преступники фактически скальпировали жертву: срезали волосы с частью кожи головы.

После этого они бросили молодого человека на улице и скрылись.

«После получения сообщения о произошедшем сотрудниками подмосковной полиции были немедленно организованы оперативно-разыскные мероприятия. В результате 10 июля полицейскими в Электростали был задержан первый подозреваемый в совершении данного противоправного деяния — житель Республики Коми 1999 года рождения», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

11 июля полицейские задержали в Обнинске Калужской области второго подозреваемого — 30-летнего мужчину. По предварительным данным, оба задержанных признались в уголовном преступлении.

Генерал-майор ФСБ в запасе экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов в беседе с RT отметил, что успехи МВД в раскрываемости преступлений невозможно отделить от развития цифровых технологий.

«Если мы взглянем на последние громкие преступления, то увидим, как быстро и оперативно они раскрываются. Если мы сравним сегодняшний показатель с раскрытием преступлений 1980-х, 1990-х, даже 2000-х годов, то увидим, что прогресс налицо. Я думаю, что половина этого успеха базируется на инструментах, которые есть у полицейских. Это средства слежения, искусственный интеллект. Благодаря ним такие тяжкие преступления, как убийства, ограбления, грабежи, избиения, насилие, попадающие в зону слежения, в зону искусственного интеллекта, раскрываются очень быстро. Поэтому, конечно, сегодня перед МВД стоит очень серьёзная задача — распространять эти цифровые технологии по всей России. Ведь страна у нас большая и не везде есть необходимые цифровые технологии для поимки преступников», — отметил эксперт.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.