«На внешние вызовы мы отвечаем только усилением качества и эффективности работы»: Путин — о реакции России на санкции

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». В ходе встречи молодые учёные обсудят с главой государства приоритетные задачи в развитии технологий вычисления и передачи данных, а также их потенциал для роста экономики и повышения качества жизни людей. RT ведёт трансляцию.