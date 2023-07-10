Больше месяца в коме: СМИ сообщили о смерти бизнесмена, пострадавшего в конфликте с другом Понасенкова

СМИ сообщили о смерти предпринимателя Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с участием блогера Евгения Понасенкова* и юриста Рамиса Зарипова. Как утверждает блогер, во время прогулки к ним пристал пьяный мужчина, Зарипов оттолкнул его и тот упал, ударившись головой. По словам Понасенкова, со стороны юриста это был «рефлекторный жест самообороны». По данным СМИ, несколько недель 55-летний Дибров находился в коме и умер, не приходя в сознание. По факту инцидента ранее было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый Рамис Зарипов в беседе с RT предположил, что дело не переквалифицируют в связи со смертью Диброва, так как он мог скончаться не от падения, а от врачебной ошибки.

СМИ сообщили, что в московской больнице скончался 55-летний Олег Дибров, который пострадал в ходе конфликта с блогером Евгением Понасенковым* и его приятелем юристом Рамисом Зариповым. Сообщается, что Дибров умер, не приходя в сознание — больше месяца мужчина находился в критическом состоянии.

Трагический инцидент произошёл в центре Москвы 6 июня. На видеозаписи с камер видеонаблюдения, опубликованной в сети, видно, что Дибров подошёл к Понасенкову* и Зарипову, которые прогуливались по центру столицы. Между мужчинами началась перепалка, а затем Зарипов толкнул Диброва и тот упал на спину на проезжую часть дороги. После этого на место приехали полиция и скорая помощь: пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

СМИ со ссылкой на источники в больнице сообщали, что Диброву понадобилась операция, а затем он впал в кому и его подключили к аппарату ИВЛ.

По неподтверждённым данным, в результате падения мужчина получил не только серьёзный ушиб и оттёк мозга, но и перелом основания черепа.

Родные Диброва не сразу узнали о происшествии: мужчина не вернулся вечером домой, и семья стала разыскивать его. В момент конфликта у Диброва с собой не было документов, поэтому и опознать его сразу не удалось.

Позднее его друзья рассказали СМИ, что мужчина вёл приличный образ жизни и не злоупотреблял алкоголем. По словам близких, у Диброва остались две дочери.

Евгений Понасенков вскоре прокомментировал ситуацию и заявил, что ни он, ни Зарипов не дрались с Дибровым, но мужчина в состоянии алкогольного опьянения сам стал к ним приставать.

По словам блогера он с приятелем гулял по столице и «фотографировался с поклонниками», когда им помешал «алкаш».

«Повторяю — суть проста: хулиган-рецидивист снова напал на людей, но неудачно. Даже падение им было имитировано. Со стороны моего юриста была лишь рефлекторный жест самообороны — но падение Диброва не было даже последствием этой самообороны, а просто мошенничеством», — написал он после сообщения о смерти Диброва

«Могли быть врачебные ошибки»

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). После смерти Диброва в СМИ появилась информация о том, что дело могут переквалифицировать на статью 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

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Сам Рамис Зарипов уверен, что этого не произойдёт. В беседе с RT молодой человек заявил, что Дибров мог умереть не от падения.

«Думаю, статью не изменят, так как он целый месяц был в больнице: мог заразиться внутрибольничной пневмонией, могли быть врачебные ошибки и т.д.», — сказал обвиняемый.

Что касается статуса Понасенкова* в деле, то он проходит свидетелем, отметил Зарипов.

«Евгений свидетель просто, он Диброва и пальцем не тронул в тот вечер», — добавил он.

Как выяснил RT, Олег Дибров при жизни работал предпринимателем. Он был гендиректором юридической компании, но помимо этого значился руководителем ещё шести фирм, зарегистрированных в Москве и Крыму. Помимо юридических услуг Дибров занимался торговлей безалкогольными напитками, оптовой торговлей лесоматериалами и строительством.

Кроме того, с 2018 года мужчина проходил обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с квартирами, повлёкшее лишение права человека на жилье (ч.4 ст.159 УК РФ).

Адвокат по гражданским и уголовным делам Вадим Кудрявцев в беседе с RT пояснил, что в деле о гибели Диброва основным доказательством причастности Зарипова станет медицинская экспертиза. Специалистам необходимо установить, от чего именно скончался потерпевший, подчеркнул адвокат.

«Экспертиза должна установить, от каких действий непосредственно произошла смерть. Например, потерпевшего доставили в больницу и долго его не лечили, врач неправильно оценил ситуацию — тогда Зарипов не причастен к гибели. Также важно установить, какие действия Рамис совершил: как толкнул, с какой силой, сколько потерпевший пролежал на асфальте после того, как его толкнули. Много факторов, которые влияют на квалификацию доводов содеянного», — отметил Кудрявцев.

По его словам, если следствие установит, что между действиями Зарипова и гибелью Диброва нет причинно-следственной связи, то дело вовсе будет прекращено.



* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.04.2022.