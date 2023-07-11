Сбил 11 вражеских самолётов: почему уникальный по результативности ас Фёдор Свеженцев не стал Героем Советского Союза

Жители Краснодарского края просят присвоить звание Героя России легендарному лётчику-асу Фёдору Свеженцеву. Он погиб 8 мая 1943 года, пойдя на таран самолёта противника. Свеженцев демонстрировал феноменальную результативность — за 17 дней на фронте в общей сложности сбил 11 вражеских самолётов. За свои боевые успехи за два дня до гибели он был награждён орденом Красного Знамени, а последний подвиг лётчика остался без награды — его представили к званию Героя Советского Союза, но по неизвестной причине погибший ас его так и не получил. Главный редактор кубанской районной газеты «Рассвет» Инна Свердлюковская уже много лет добивается восстановления исторической справедливости и присвоения Фёдору Свеженцеву звания Героя России.

В Краснодарском крае местные жители добиваются присвоения звания Героя России легендарному лётчику Фёдору Свеженцеву, геройски павшему в мае 1943 года. Сразу после гибели уникального по результативности аса представили к званию Героя Советского Союза, но в итоге награждение по неизвестным причинам так и не состоялось.

Главный редактор кубанской районной газеты «Рассвет» Инна Свердлюковская считает, что последний подвиг Свеженцева, таран вражеского самолёта 8 мая 1943 года, вполне достоин высшей награды страны. Первая публикация о кубанском лётчике вышла в «Рассвете» ещё в январе 2015 года, и с тех пор журналистка активно занимается его историей, подчёркивая достижения своего земляка.

Свердлюковская решила обратиться в редакцию RT от имени жителей Успенского района Краснодарского края, чтобы ещё раз напомнить о короткой, но очень яркой жизни Фёдора Свеженцева, заслуги которого, по её мнению, до сих пор не оценены по достоинству.

Из казаков в лётчики

Фёдор Свеженцев родился 26 февраля 1916 года в станице Молошино ныне Успенского района и был потомственным казаком. Окончил педагогическое училище, после чего в 1935 году был призван в Красную армию. В 1939 году он окончил военную авиашколу в Сталинграде и по распределению был направлен на службу в Хабаровский край. В декабре 1942 года там стали формировать 3-й истребительный авиационный корпус резерва Ставки Верховного главнокомандования. В апреле 1943 года корпус был направлен на фронт, где Свеженцев в кратчайшие сроки сумел обессмертить своё имя.

«Всего у Фёдора Свеженцева было зафиксировано 29 вылетов, в том числе ночных, и все они были боевыми. Это уникальный показатель, у которого вряд ли есть аналоги. Уже в ходе своего первого вылета он сбил два самолёта противника, а всего за 17 дней войны в воздушных боях над Таманью — с 20 апреля по 8 мая 1943 года — он сбил 11 самолётов. Последний из них, посредством тарана, стал для Свеженцева роковым.

Наш долг — сохранять память о таких уникальных героях и рассказывать о них потомкам», — рассказала RT Свердлюковская.

В своём последнем бою командир эскадрильи 812-го истребительно-авиационного полка капитан Свеженцев в составе шестёрки самолётов Як-1 вступил в бой с 12 истребителями Me-109.

Заметив, как один из Messerschmitt опасно атакует его ведомого, он бросился ему на помощь. Однако к тому моменту Свеженцев полностью израсходовал боекомплект и в этот критический момент принял решение идти на таран фашистского самолёта.

После столкновения лётчик смог выпрыгнуть с парашютом, но на высоте около 2 км был расстрелян в воздухе внезапно появившимся другим Messerschmitt. Приземлился он уже мёртвым.

Могила Свеженцева последние годы оставалась забытой. Дело в том, что его похоронили на месте гибели в лесу жители уже несуществующего хутора Шибик-2 в Крымском районе. С годами память об одинокой могиле в глухом месте оказалась стёрта.

Забытое место захоронения Фёдора Свеженцева

© Инна Свердлюковская

Лишь в 2016 году поисковикам удалось отыскать фрагменты самолёта Свеженцева. А в ноябре 2017 года благодаря дочери участвовавшей в похоронах лётчика местной жительницы поисковикам удалось найти и его могилу. 8 декабря 2017 года останки Свеженцева были перезахоронены с воинскими почестями в родном Успенском районе рядом с могилой его матери.

Отказ по неустановленной причине

Выдающиеся лётные подвиги Свеженцева, несмотря на то что он провёл на фронте лишь несколько недель, были оценены ещё при его жизни.

Согласно архивной справке, которую Свердлюковской в 2017 году прислали из Минобороны, 4 мая, то есть за несколько дней до гибели лётчика, командир 812-го истребительного авиаполка Ерёмин ходатайствовал о награждении его орденом Красного Знамени. Уже 6 мая приказом командира авиакорпуса награда была присвоена, но заменена на орден Красной Звезды, получить который лично Свеженцев уже не успел.

Кроме того, 25 апреля 1943 года Свеженцев за сбитие двух самолётов в первом же бою получил орден Отечественной войны II степени. Это единственная награда, которую была ему вручена. В апреле 1945 года он, будучи навечно внесённым в списки эскадрильи, как и весь состав 265-й истребительной авиадивизии, был уже посмертно награждён медалью «За оборону Кавказа».

«Я разговаривала с ребятами-лётчиками, они отмечали, что у Свеженцева была невероятная боевая эффективность, а после всех его ратных подвигов у его родных в Краснодарском крае на руках сейчас вообще нет никаких наград. Скорее всего, если награды и отправляли, то его супруге в Хабаровск, но проследить дальнейшую судьбу жены и дочери Свеженцева нам не удалось», — говорит главный редактор районной газеты.

Перезахоронение найденных останков лётчика, 8 декабря 2017 года

© Инна Свердлюковская

По её словам, после гибели Свеженцева за его боевые заслуги, храбрость и проявленное мужество представили к высшей награде — званию Героя Советского Союза. Однако в итоге награждение погибшего лётчика ни этой, ни какой-либо другой наградой так и не состоялось.

В архивной справке Минобороны РФ по делу Свеженцева, которая в феврале 2017 года была направлена Свердлюковой (есть в распоряжении RT), прямо отмечается, что причина, по которой погибший ас не был награждён званием Героя Советского Союза, остаётся неизвестной.

«В документах 812-го истребительного авиаполка имеется препроводительное отношение отдела кадров 265-й истребительной авиадивизии от 7 июля 1943 года, в котором записано:

«Возвращаю наградной материал на капитанов Тарасова П.Т. и Свеженцева Ф.К. для пересоставления». К какой награде представлялись, неизвестно. Нереализованного наградного материала на Свеженцева Ф.К. в документах 812-го истребительного авиаполка, 265-й истребительной авиадивизии и 3-го истребительного корпуса не имеется. В настоящее время установить, кем и по какой причине было отклонено награждение, не представляется возможным», — говорится в архивной справке Минобороны за подписью начальника Центрального архива ведомства Игоря Пермякова.

Кстати, сослуживец Свеженцева, о котором говорится в архивных документах, не менее легендарный лётчик Павел Тарасов в конце 1943 года снова был представлен к званию Героя Советского Союза — и 13 апреля 1944 года оно всё-таки было ему присвоено. Правда, уже через несколько месяцев, 29 июля, Тарасов трагически погиб в Прибалтике. В общей сложности на его счету оказалось 32 сбитых самолёта, в том числе два — с помощью тарана.

«За него некому было хлопотать»

Свердлюковская считает, что после гибели Свеженцева хлопотать за него, возможно, оказалось просто некому — и наряду с бюрократической неразберихой военного времени это и послужило причиной того, что он остался без награды, а составленное начальством представление никак не реализовалось.

© Инна Свердлюковская

«Нереализованное представление на него есть, есть свидетельские показания, в частности рукописный дневник сослуживца, да и генералы от авиации отмечали его беспримерное мужество. На мой взгляд, этого достаточно, чтобы на основании этих материалов присвоить ему звание Героя России.

Тем более что такие прецеденты есть. Например, погибшая в 1944 году разведчица из Крыма Алиме Абденанова на основании свидетельских показаний, сохранившихся в архивах, в 2014 году была удостоена звания Героя России, были и другие такие случаи, в том числе в нашем Краснодарском крае.

В апреле 2020 года я сделала ролик о Фёдоре Свеженцеве и ещё об одном нашем земляке, герое войны Оганесе Мхитаряне, рассчитывала показать их на форуме ОНФ, но из-за пандемии он в итоге был отменён. Я очень рассчитываю, что Маргарита Симоновна Симоньян заметит наше обращение и сможет походатайствовать за наших героических земляков перед Владимиром Владимировичем Путиным», — говорит Инна Свердлюковская.

Она надеется, что в конечном итоге справедливость восторжествует и последний подвиг лётчика будет оценён по достоинству.