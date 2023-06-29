«Ребёнок вышел из лесополосы на звук автомобиля»: в ЕАО найден живым пропавший четырёхлетний мальчик

В Смидовичском районе Еврейской автономной области найден живым четырёхлетний Артём, пропавший накануне. Ребёнка обнаружили местные жители, он целую ночь провёл один в лесополосе. В поисках малыша принимали участие 200 человек: спасатели МЧС, сотрудники полиции, местные жители и волонтёры.

Четырёхлетнего Артёма из ЕАО нашли живым после того, как ребёнок заблудился в лесополосе, возвращаясь домой с прогулки. Вечером 28 июня жительница села Песчаного в Смидовичском районе заявила в полицию о пропаже сына.

По факту пропажи малолетнего ребёнка было возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы Смидовичского района объявили поисковую операцию. За несколько часов к поискам присоединились десятки человек: сотрудники полиции, МЧС, Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, регионального поисково-спасательного отряда «Лига Спас» — люди обыскивали лесополосу и обследовали близлежащие водоёмы.

Мальчика нашли живым на следующий день, он находился вблизи железнодорожных путей за местным кладбищем.

«29.06.2023 местонахождение ребёнка установлено. Он обнаружен на участке местности в районе кладбища, возле лесного массива. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение под наблюдение врачей, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Сведений о совершении в отношении него какого-либо преступления не получено», — говорится в официальном сообщении СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

В прокуратуре ЕАО уточнили, что после обнаружения ребёнка с ним в присутствии психолога побеседовал исполняющий обязанности прокурора ЕАО Павел Погоняев, чтобы установить обстоятельства исчезновения мальчика. По пояснениям мальчика, он потерялся во время прогулки и не смог найти дорогу к дому.

Был голоден и искусан комарами

В администрации Смидовичского района, сотрудники которой также принимали участие в поисках Артёма, RT сообщили, что ребёнка удалось найти благодаря счастливому случаю. По данным очевидцев, у мальчика не обнаружили никаких травм, но он был голоден и сильно искусан комарами.

«Нашли его местные жители, случайно. Кажется, работники железной дороги. Выехали на машине, поехали объезжать территорию, и на звук автомобиля ребёнок вышел из лесополосы», — рассказал собеседник RT.

Сотрудник администрации добавил, что ребёнок, который провёл целую ночь один в лесу, воспитывается в благополучной многодетной семье.

«У семьи всё нормально, папа работает, мама с детьми. Все дети чисто одетые, накормленные, в сад и школу ходили. Обычная сельская многодетная семья, самому младшему их ребёнку сейчас шесть месяцев. Живут в многоквартирном доме, благоустроенном, в помощи они не нуждались», — заверили RT местные власти.

По их словам, Артём потерялся по недосмотру старших детей — те возвращались с прогулки и не заметили, как младший брат свернул с дороги. Кроме того, в администрации сообщили, что матери найденного ребёнка пришлось оказать психологическую помощь.

«С мамой работают психологи, она со вчерашнего дня в тяжёлом состоянии, пережила сильный стресс. Вся семья переживала — братья и сёстры мальчика тоже участвовали в поисках. Такое случается и с нормальными семьями, не только с теми, где дети без присмотра», — заключил сотрудник администрации Смидовичского района.

Собеседник RT отметил, что на поиски пропавшего ребёнка за считаные часы поднялось буквально всё село — к 12 часам дня 29 июня количество участников поисковой операции достигло 200 человек. Эту информацию подтвердила RT представитель поискового отряда «Лига Спас» Ольга Щукина.

«Мы очень благодарны людям за отзывчивость. Местность сельская, очень сложная: населённый пункт небольшой, окружён болотами, травянистыми участками, есть мошка», — рассказала Щукина.

Несмотря на то что мальчик найден живым, СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО продолжают расследование по уголовному делу, местная прокуратура взяла ход расследования под свой контроль. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, в каких условиях воспитывался пропавший мальчик.

«В целях установления причин и условий, способствовавших оставлению ребенка без присмотра родителей, прокуратурой Еврейской автономной области организована проверка, в ходе которой будет также дана оценка достаточности ранее принятых мер уполномоченными органами по соблюдению прав и законных интересов детей в данной семье», — говорится в официальном сообщении прокуратуры Еврейской автономной области.