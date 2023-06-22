«Права сына не соблюдены»: мать-одиночка ребёнка с инвалидностью добивается получения квартиры после выигранного суда

Мать-одиночка Наталья Кудрявцева из города Нытва Пермского края полтора года добивается получения квартиры для себя и семилетнего сына Михаила, у которого тяжёлая форма ДЦП. В декабре 2022 года суд обязал администрацию городского округа предоставить семье жильё, отвечающее всем нормам. Однако власти Нытвы не исполнили решение суда. В администрации сообщили Наталье, что до 2025 года денег в бюджете на покупку квартиры с параметрами, подходящими для проживания там ребёнка с инвалидностью, нет.

Наталья Кудрявцева из города Нытва Пермского края — мать-одиночка, воспитывающая ребёнка-инвалида. 42-летняя женщина уже полтора года пытается получить квартиру для себя и семилетнего сына Михаила. Мальчик страдает тяжёлой формой ДЦП, и ему нужны особые условия, которые нельзя обеспечить в съёмном жилье.

Осенью 2021 года Наталья подала документы в администрацию Нытвенского городского округа, чтобы встать в очередь на получение квартиры. «28 октября там провели комиссию, я предоставила справки о диагнозе сына. 15 ноября нас поставили не в общую очередь, а для тех, кто имеет внеочередное право на получение жилья. Перед нами было что-то около сорока человек, — рассказывает RT она. — Через три месяца я понимаю, что очередь совсем не сдвинулась. Чиновники говорили, что дома не строятся, так что и заселять нас некуда».

Кудрявцева сначала решила добиваться квартиры через суд самостоятельно, но подготовку к процессу пришлось приостановить из-за серьёзной болезни матери-одиночки. Тогда Наталья обратилась в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство защитило права ребёнка. Однако выяснилось, что в исковом требовании были не прописаны все параметры квартиры, необходимые для жизни там ребёнка с тяжёлым заболеванием.

«В частности, не была указана общая площадь жилья, просто значилось «девять метров на ребёнка», будто он там один жить должен. Не был прописан этаж, наличие пандуса, — перечисляет мама Михаила. — Судья остановила заседание и сказала, что необходимо внести дополнения в иск».

Наталья просила двухкомнатную квартиру, площадью не менее 27 кв. метров, расположенную на первом этаже с пандусом и находящуюся недалеко от Нытвенской районной больницы.

«Для меня очень важно получить квартиру у больницы, потому что общественный транспорт у нас не предназначен для инвалидов, с приездом скорых возникают проблемы, а сыну иногда требуется срочная помощь, — объясняет женщина. — На суде я попросила слово и зачитала уточнения. Судья сделала меня соистцом по делу».

После этого мать-одиночка уехала с ребёнком в Санкт-Петербург на операцию и попросила провести судебное заседание в её отсутствие. 25 августа 2022 года Нытвенский районный суд вынес решение (есть в распоряжении RT), обязав местную администрацию предоставить Кудрявцевой и её сыну жилое помещение вне очереди площадью не менее 27 кв.м. в Нытвенском городском округе Пермского края. В остальных требованиях соистцу было отказано.

© Фото из личного архива

«Когда я получила решение, то была в ужасе. Нытвенский район большой, и квартиру нам могли дать где угодно, — рассказывает RT Наталья. — Я понимаю, что и прокуратура, и суд поставили галочку, что выиграли дело, но права сына фактически так и не были соблюдены».

Кудрявцева составила с юристом апелляцию и подала в краевой суд. По её словам, на апелляцию написали возражение администрация и прокуратура. Краевой суд встал на сторону матери. Согласно документу, администрация Нытвенского городского округа Пермского края обязана предоставить Кудрявцевой и её сыну во внеочередном порядке по договору социального найма жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, площадью не менее 27 кв. м. в городе Нытва, приближенное к лечебно-профилактическому учреждению ГБУЗ ПК Нытвенская районная больница.

© Фото из личного архива

Решение суда вступило в силу 14 декабря, но за два месяца Наталья, по её словам, не увидела никаких подвижек. В феврале 2023 года она позвонила в прокуратуру и уточнила, следят ли они за тем, как администрация выполняет судебное решение. Однако ей ответили, что подходящего под все критерии жилья у администрации нет, и неизвестно, появится ли, вспоминает Кудрявцева.

1 марта к делу подключились судебные приставы. Согласно требованию судебного пристава (документ есть в распоряжении RT) от 16 марта, администрация должна в пятидневный срок исполнить решение суда. «Однако приставы только грозят администрации предписанием и больше ничего не предпринимают», — считает Кудрявцева.

В апреле 2023 года мать-одиночка обращалась в администрацию сама. «На сегодняшний день на территории г. Нытва жилое помещение не менее 27 кв. м., отвечающее санитарным и техническим требованиям Нытвенского городского округа, приближенное к лечебно-профилактическому учреждению ГБУЗ ПК Нытвенская больница, отсутствует, — ответили Наталье в администрации (документ в распоряжении RT). — В соответствии с этим предоставить жилое помещение вашей семье в ближайшее время не представляется возможным. Решением Думы от 9.12.2022 №702 «О бюджете Нытвенского городского округа на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов» мероприятие по приобретению жилого помещения в бюджете Нытвенского городского округа не запланировано».

© Фото из личного архива

Сейчас мать и сыном живут на съёмной квартире на третьем этаже в доме без лифта. По словам Натальи, аренда жилья на первых этажах стоит дороже, и таких средств у женщины нет.

«На первом этаже квартиры стоят от 15 тыс. в месяц, для меня это непосильная сумма. За Мишей требуется постоянный уход, работать я не могу. Живём на пособия, какие-то деньги даёт отец ребёнка, — рассказывает RT Кудрявцева. — Я хочу свою квартиру, чтобы переоборудовать её под нужды сына, чтобы ему было удобно. А сейчас мы даже коляску в подвале храним. Спасибо, что жильцы дома разрешили».

RT направил официальный запрос губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и в Генпрокуратуру РФ.