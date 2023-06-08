«Его авторитет был непререкаем»: в Истре простились с героически погибшим на СВО полковником Владимиром Кузнецовым

В Истре Московской области состоялась церемония прощания с командиром полка полковником Владимиром Кузнецовым. Боевой офицер погиб 5 июня, отражая нападение диверсантов ВСУ на российской границе. За самоотверженность и отвагу полковник награждён орденом Мужества посмертно. Награду супруге офицера лично вручил губернатор Московской области.

В подмосковной Истре на Аллее Героев Нового Истринского кладбища состоялась гражданская панихида и похороны командира мотострелкового полка гвардии полковника Владимира Кузнецова. Офицер героически погиб 5 июня, защищая Родину: его подразделение отражало нападение диверсионно-разведывательных групп ВСУ у Белгородской области.

«При исполнении воинского долга в зоне проведения Специальной Военной Операции героически погиб Гвардии полковник командир мотострелкового полка Владимир Викторович Кузнецов. Это был блестящий офицер и истинный патриот Отечества, чья жизнь была посвящена беззаветному служению своей Родине», — написала в соцсетях супруга погибшего офицера, глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Владимир Кузнецов закончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Константина Рокосовского, а позднее Общевойсковую академию ВС РФ.

В рядах армии он прошёл путь от курсанта до командира полка, участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике.

Среди наград, к которым был представлен Владимир Кузнецов за время службы, — орден «За военные заслуги», медаль Суворова, медаль Жукова.

После увольнения в запас, с 2010 года он работал в Главном управлении Госадмтехнадзора Московской области, с 2022 года — в администрации городского округа Истра.

Осенью, во время частичной мобилизации Кузнецова призвали на службу на должность командира части. В зоне СВО он служил под позывным Улан.



«Владимир Викторович отличался высочайшей профессиональной подготовкой и умелой организацией работы. Верный своей Родине и воинскому долгу, он все свои силы, опыт и знания отдавал укреплению военного потенциала и величия России! Его авторитет как командира-руководителя был непререкаем. С него брали пример и на него равнялись», — также написала в своём обращении Татьяна Витушева.

Кузнецов награждён Орденом Мужества посмертно. Государственную награду жене героя вручил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время церемонии прощания.

Глава региона отметил, что с самого начала спецоперации офицер вместе с супругой организовали доставку помощи на передовую для военнослужащих.

«Есть такое понятие «настоящий командир». Ваш муж, ваш отец, ваш брат был именно таким человеком. Он с первого дня (СВО) заботился о тех, кто находился рядом. Благодаря его позиции всю помощь, которая была необходима ребятам, и вы, Татьяна Семёновна, и мы, и большое количество неравнодушных людей могли вовремя доставлять. Это был человек большой души. Я хочу принести соболезнования от себя, от всех коллег, которые знали нашего героя», — сказал губернатор.

В Истре простились с полковником Владимиром Кузнецовым, героически погибшим на СВО

Попрощаться с боевым офицером пришли и люди, которые не знали его лично. Так, жители микрорайона «Малая Истра» оперативно собрали 20 тыс. рублей на венок, чтобы почтить память героя.

«Мы даже не ожидали, что откликнется столько людей: от мамочек и бабушек до спортсменов. Мы до последнего не решались публиковать сбор средств, в сообщении не писали, что это супруг главы города Татьяны Семновны. Это её личное пожелание, она не хотела шумихи.

Мы опубликовали новость о сборе денег в небольших местных чатах в WhatsApp, даже ВКонтакте это объявление не выкладывали. Думали, что соберём хотя бы деньги на цветы. А в итоге у нас даже остались ещё средства после сбора — их мы направили в местный пункт помощи военнослужащим, который организовала Татьяна Семёновна», — рассказал RT один из организаторов сбора.

По словам собеседника, местные жители знали Кузнецова как настоящего офицера, участника боевых действий.

«Про Владимира Викторовича есть документальный фильм на YouTube, а больше в интернете про него нет — он всегда держался в тени. Очень ценный командир, которому доверили командовать бойцами, с которыми он проходил подготовку в Твери, а оттуда направили в Белгородскую область. Жители все в ступоре были от новостей о гибели Владимира Викторовича. Когда его жена на прощании сняла тёмные очки — на ней лица не было. И Орден Мужества посмертный она получила уже за своего супруга», — добавил местный житель.