«Он был в беспомощном состоянии»: военкор RT помог эвакуировать парализованного ветерана из Шебекина

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин вместе с волонтёрами помог парализованному 68-летнему ветерану Виктору Викторовичу Лактионову эвакуироваться из Шебекина Белгородской области. Город продолжают обстреливать формирования ВСУ. В населённом пункте разрушены дома, сгорели несколько машин, отсутствует свет и вода, не работают магазины. Местные жители, уехавшие из Шебекина, массово ищут жильё: в пунктах временного размещения Белгородской области стремительно заканчиваются места. Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила помочь с размещением семьям из Шебекина — за день редакция получила несколько сотен заявок.

Родственники 68-летнего жителя Белгородской области Виктора Викторовича Лактионова живут в Москве. В чате шебекинцев они рассказали, что их дедушка — лежачий инвалид. После того как его сиделка покинула город из-за украинских обстрелов, он почти сутки провёл в доме один без света и воды.

Виктор Викторович — ветеран, воевал в Афганистане, во время боевых действий получил контузию, и у него парализовало ноги. Его внучка Ксения в беседе с RT вспоминает, что, сколько себя помнит, дедушка всегда был в инвалидной коляске.

«Мы сейчас живём в Москве, и с дедушкой я в последний раз виделась давно, ещё в 2019 году. Но это наша семья, и бросать его там — не про нас», — объяснила Ксения.

Изначально родственники мужчины обратились к неравнодушным гражданам с просьбой хотя бы зайти к дедушке, накормить и помочь зарядить телефон, чтобы он мог выходить на связь с родными.

На публикацию откликнулась местная жительница Светлана. Она навестила пенсионера и убедила его эвакуироваться из обстреливаемого города.

Организовать вывоз человека с инвалидностью из Шебекина сейчас не так-то просто: в городе действует особый режим въезда, военные не пропускают машины, чтобы обезопасить район. Также не хватает автомобилей, на которых можно перевезти лежачего больного. Военный корреспондент RT Валентин Горшенин отправился эвакуировать Виктора Викторовича.

Спасение ветерана

У въезда в Шебекино скопление машин. Военные останавливают автомобили и отказываются пропускать их в город, где несколько дней гремят взрывы. Вдалеке виден дым от свежих прилётов. Повсюду следы разрушений — снаряды попадали в частные и многоквартирные дома, во многих местах повреждена дорога.

«Самое ужасное, что стреляют именно по жилым зонам города. Огонь со стороны ВСУ ведётся прицельно по объектам гражданской — именно мирной — инфраструктуры, многоэтажным зданиям и жилым кварталам», — объясняет военкор RT.

По словам журналиста, им пришлось добираться до Шебекина объездными путями.

«Когда мы приехали, Виктор Викторович лежал в кровати. Мужчина был в беспомощном состоянии: из-за своего недуга он не мог сам не то что покинуть город, но даже собственную кровать», — продолжает Горшенин.

На то, чтобы собрать в дорогу ветерана, у волонтёров было меньше получаса: из-за обстрелов оставаться в машине на одном месте в Шебекине рискованно. За такое короткое время им было нужно успеть собрать одежду и лекарства для эвакуируемого, выпустить на улицу домашних животных, при необходимости пересадить человека в коляску, а из неё — в машину.

После непродолжительных сборов группа столкнулась с проблемой: в УАЗ, на котором за Виктором Викторовичем прибыли военкор Валентин Горшенин и волонтёр Алексей от команды депутата Госдумы Петра Толстого, не помещалась инвалидная коляска, разместить человека лёжа также не удавалось.

К счастью, как раз когда команда решала возникшую проблему, мимо дома Виктора Викторовича проезжал бронированный микроавтобус другой волонтёрской группы — они забрали пенсионера со всеми вещами.

Новые попутчики

Перед отправлением в Разумное корреспондент RT встретил ещё двух местных жителей, попросивших вывезти их из города. Дорога от Шебекина до Разумного, куда волонтёры довозят эвакуирующихся местных жителей, обычно занимает около 25 минут, но сейчас на этом пути нужно быть крайне осторожными из-за обстрелов.

«Дорога из Шебекина на Белгород тоже обстреливается — практически ежечасно ВСУ бьют по единственной транспортной артерии, соединяющей город со столицей региона. Из этого следует вывод, что нацисты хотят как можно большего числа жертв среди мирного населения», — констатирует военкор Горшенин.

Виктора Викторовича и нескольких других местных жителей, эвакуировавшихся из Шебекина, благополучно довезли в Разумное. Там ветерана уже ждала машина скорой помощи, доставившая его в пункт временного размещения. Родственники ветерана подтвердили RT, что дедушка с ними связался и с ним всё хорошо.

2 июня съёмочная группа RT успела съездить на вызовы ещё по двум адресам, на одном из них о помощи просила женщина с пожилой матерью-инвалидом. Пенсионерка, однако, не решилась покинуть родной дом. Волонтёры пообещали навестить семью 3 июня.

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«После этого мы ещё ездили по городу, подобрали одного местного жителя, который хотел эвакуироваться. Всё это время по городу велись артиллерийские обстрелы: проезжая по центру, мы видели, что был прилёт в одно из административных зданий, увидели горящие окна первого и второго этажей, оттуда валил чёрный дым», — рассказывает Горшенин.

Работа волонтёров

Из Шебекина продолжают выезжать местные жители — заявки поступают волонтёрам ежечасно. В соцсетях шебекинцы публикуют просьбы о помощи с эвакуацией из города, ищут водителей, которые могут забрать пожилых и инвалидов.

Местные власти и волонтёры поясняют, что вывозить людей из города централизованно в больших автобусах опасно, поскольку они становятся лёгкой мишенью для украинской стороны. Поэтому волонтёры как челноки ездят туда-сюда и довозят людей до автобусов, которые стоят за пределами Шебекина. И уже оттуда тех, кто хочет покинуть город, доставляют в пункты временного размещения.

Волонтёры и местные жители также сообщают RT, что есть проблемы с размещением эвакуированных шебекинцев: для людей уже не хватает места в ПВР, а съёмные квартиры в Белгороде практически закончились.

Главред RT Маргарита Симоньян разместила в своём Telegram-канале пост о том, что она готова помогать жителям Шебекина. Только за один день на него откликнулась почти 1 тыс. человек. Пишут и из других регионов России, просят найти их родственников в Шебекине и вывезти их в безопасное место.