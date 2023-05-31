Подозреваемый сдался полиции: в Дагестане убит глава села Рубас

В Дербентском районе Дагестана убит 61-летний глава села Рубас Гаджикурбан Байрамбегов. Мужчина, подозреваемый в убийстве Байрамбегова, сам сдался полиции. На допросе он сознался в содеянном и пояснил, что пошёл на преступление из-за затяжного земельного конфликта с главой села.

В Дагестане застрелили главу села Рубас Дербентского района Гаджикурбана Байрамбегова. Подозреваемый в убийстве уже задержан и сознался в содеянном. По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают в СК.

«Следователями Следственного управления СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении убийства главы сельского поселения Рубас, по ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, незаконное приобретение и хранение оружия)», — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Нападение на главу села произошло в полдень 31 мая. В Следственном комитете республики отмечают, что Байрамбегова застрелили на автодороге федерального значения «Кавказ». По данным местных СМИ, убийца поджидал главу села недалеко от его дома.

В сеть попало видео с камер наблюдения, запечатлевших момент нападения. На ролике видно, как Байрамбегов идёт по улице: когда он поравнялся с жигулями, припаркованными на обочине дороги, из авто вышел мужчина с обрезом в руках. Злоумышленник направился к Байрамбегову и сделал один выстрел в область груди.

После этого глава села упал на землю, а стрелявший вернулся к машине и уехал с места преступления. Вокруг Байрамбегова сразу собрались прохожие, но помочь ему не смогли — прибывшие на место медики констатировали смерть 61-летнего мужчины от огнестрельного ранения.

Сдался добровольно полиции

О преступлении в правоохранительные органы заявил сам стрелок — им оказался 58-летний местный житель Садик Таибов. МВД Дагестана сообщило, что он добровольно сдался сотрудникам полиции и сознался в содеянном.

В сеть попали и кадры с допроса Таибова: мужчина пояснил сотрудникам полиции, что у него с убитым был серьёзный конфликт из-за недвижимости, который «не удавалось мирно разрешить в течение длительного времени».

«То, что случилось, уже случилось. Он мои дома продал. Этот человек сделал меня бомжом», — говорит подозреваемый на кадрах оперативной съёмки.

В официальном Telegram-канале СК РФ также опубликовали видео с допроса Садика Таибова, подозреваемого в убийстве главы Рубаса, где он подробнее рассказал о причинах конфликта с Байрамбеговым.

Садик Таибов на допросе в Следственном комитете.

© СК РФ

«Глава администрации не давал документы на законный дом — якобы он на мне не числится. По разным причинам отклонял. Потом я узнал, что, пока я лежал в больнице в тяжёлом состоянии, он мои дома переоформил на другого человека. После долгих мучений я решился на такой шаг», — объясняет свои мотивы Таибов.

«Был старательным и нормальным»

Гаджикурбан Байрамбегов занимал пост главы села Рубас с 2019 года, а до этого был директором местной школы.

Один из жителей Рубаса рассказал RT, что на своём посту убитый многое успел сделать для села: отремонтировал школу, дорогу, построил новый детский сад. Источник RT также усомнился, что у Байрамбегова был с кем-либо конфликт из-за земли.

«Мы, конечно, в шоке от произошедшего. Я проезжал мимо, когда тело уже накрыли, там и узнал, что случилось. Утром это было. Старательный был глава, нормальный. Ссор с кем-то из местных я не припомню. А по поводу, что он у кого-то дом отнял... Да нет у нас такого ажиотажа на землю и дома, как в других местах может быть, всё спокойно, как у всех, как во всей стране», — считает собеседник RT.

В администрации Дербентского района RT рассказали, что похороны главы Рубаса пройдут 31 мая в 17:00. «Сейчас мы все на соболезновании, — сообщили в администрации. — Бывший преподаватель французского языка, директор школы, адекватный и спокойный человек. У него осталась семья: жена, два сына и дочь».

Источник RT в администрации Дербентского района добавил, что не знал стрелявшего лично, но слышал, что тот серьёзно болен.

«На похоронах местные рассказывают, что он болел раком, возможно, у него были проблемы с головой. Жил в последние месяцы один, была у него какая-то женщина, и ту, кажется, выгнал, развёлся», — заявил собеседник RT в администрации района.

В апреле 2019 года RT писал об аресте главы Дербентского района Магомеда Джелилова за земельные махинации. Ему предъявили обвинения в нескольких эпизодах крупной растраты: по версии следствия, в разные годы Джелилов, используя своё должностное положение, незаконно передавал в безвозмездное пользование земельные участки в Дербентском районе своим родственникам и знакомым.

В феврале 2022 года Преображенский суд Москвы приговорил Магомеда Джелилова к семи с половиной годам колонии общего режима.