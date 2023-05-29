«Домашние гордятся»: рабочий РЖД рассказал о спасении девушки от попадания под поезд в Подмосковье

55-летний дежурный по станции Михаил Ераховец, который спас девушку на железнодорожных путях на станции Большие Вязёмы в Подмосковье, рассказал RT, что руководство РЖД планирует наградить его. Ранее в сеть попало видео, на котором мужчина буквально в последний момент отталкивает от состава девушку, не услышавшую приближающийся поезд из-за наушников. По словам Михаила, он впервые спас человеку жизнь.

В Подмосковье железнодорожник спас жизнь девушке, едва не попавшей под поезд. Инцидент произошёл на станции Большие Вязёмы в Одинцовском районе.

Видео, на котором Михаил Ераховец в последний момент отталкивает девушку от колёс состава, разошлось по соцсетям и СМИ. На ролике видно, что девушка в наушниках — из-за них она и не услышала сигналы, которые подавал приближающийся на большой скорости состав. Внезапно появившийся мужчина в оранжевой форме успел оттолкнуть девушку от колёс поезда, когда она уже практически шагнула на рельсы. Поезд проследовал мимо, не задев ни девушку, ни её спасителя.

RT удалось разыскать этого железнодорожника, им оказался 55-летний сотрудник компании РЖД Михаил Ераховец. Он работает на железной дороге уже 20 лет — машинистом тепловоза и дежурным на переезде. У него есть взрослые дочери и маленький сын. Узнав о произошедшем, семья испытала чувство гордости за Михаила.

«Домашние мной гордятся, конечно. У меня две дочки, им 30 и 25 лет, пятилетний сын, и ещё у жены дочка от первого брака. Дочки сразу сказали: «Папа, гордимся!» — говорит Ераховец.

По словам Михаила, ему, как и многим работникам железнодорожной компании, часто приходится сталкиваться с невнимательными пешеходами или хулиганами, пытающимися переходить пути в неположенных местах, однако до сих пор ему не приходилось спасать человека от смерти.

«Хватает людей, которые ходят по путям в наушниках, в капюшонах. Но чтобы за руку из-под поезда выдернуть — такое со мной впервые. Конечно, я испугался. В тот момент шёл маневровый поезд. А девушка шагнула на пешеходный переход, когда я её отдёрнул. Она в наушниках была», — рассказал он RT.

По словам Михаила, спасённая девушка поблагодарила его. Она не получила ни царапины и отправилась домой. После этого на связь с Михаилом девушка не выходила.

«Я её не запомнил: на станции бывает очень много людей, а это вечером было», — пояснил Михаил.

Михаил не ожидал, что благодаря видео со спасением девушки на него внезапно обрушится слава. О подвиге своего сотрудника уже знает и руководство компании РЖД — по словам Ераховца, за свой поступок он получит награду.

«Руководство обещало наградить, а как — не знаю. Узнали они об этом и из моего отчёта, и из новостей. Как и коллеги по работе», — пояснил железнодорожник.

Ролик, на котором Михаил Ераховец спасает девушку из-под колёс поезда, активно обсуждают пользователи соцсетей — видео попало во все местные паблики. Часть подписчиков критикуют спасённую девушку за беспечность и призывают осмотрительно вести себя вблизи железнодорожных путей, но большинство комментаторов благодарят Михаила за бдительность, восхищаются его профессионализмом и даже призывают власти представить его к ведомственной награде.

«Вручить медаль ведомственную Михаилу Ераховцу за спасение человека! От МЧС и губернатора МО!» — пишет подписчик паблика «Вести Голицыно» во «ВКонтакте» Алексей Мельников.

«Молодец мужчина! Как минимум достоин хорошей премии и награды», — соглашается в комментариях другая подписчица.

Хвалебные комментарии своему коллеге пишут и сотрудники РЖД.

«Мы работаем на одном предприятии. Михаил — большой молодец! Следовал инструкции!» — комментирует новость о спасении девушки на станции Большие Вязёмы Юлия Щербакова.

26 мая сотрудники ОМВД России по Ярославской области вытащили из воды тонущую девушку. По данным местных СМИ, инцидент произошёл на городском пляже в Гаврилов-Ямском районе на реке Которосль: плававшая девушка внезапно исчезла под водой.

Прибывшие на место полицейские обнаружили девушку, пройдя вдоль реки вниз по течению, — она безуспешно пыталась подплыть к берегу и уже теряла силы, когда её вытащили из воды сотрудники правоохранительных органов. На берегу ей оказали первую медицинскую помощь, девушка не получила серьёзных травм.

Героями зачастую оказываются обычные граждане. Так случилось с участником громкой истории в Челябинске Альгизом Биксантаевым, о котором рассказывал RT. В 2021 году он спас из горящего дома своего трёхлетнего брата и получил медаль «За мужество».