Многодетная мать купила жильё после помощи RT и МВД с гражданством

Мать-одиночка из Костромской области Татьяна Голубовская рассказала RT, как изменилась её жизнь после получения российского паспорта. Женщина обратилась в проект «Не один на один» в 2019 году, так как не могла оформить разрешение на временное проживание своему несовершеннолетнему сыну Роману и подать документы на вид на жительство. После запроса RT в МВД всей семье помогли приобрести российское гражданство в упрощённом порядке, и у Татьяны появилась возможность официально трудоустроиться и купить двухкомнатную квартиру в ипотеку, а её сын смог продолжить обучение в военном училище.

© Фото из личного архива

Жительнице города Нерехты Татьяне Голубовской, воспитывающей троих детей, RT совместно с МВД помог приобрести российское гражданство в октябре 2019 года. Паспорт также выдали её сыну Роману. С документами на руках Татьяна смогла оформить материнский капитал, который вложила в покупку двухкомнатной квартиры в ипотеку, а Роман окончил 11 классов и поступил в военное училище.

«Без гражданства я не получала материнский капитал, пособия и выплаты на троих детей, — рассказывает Татьяна. — Мы скитались по съёмным квартирам, были сложности с пропиской. На работу меня без паспорта отказывались трудоустраивать официально. Сын переживал, что не сможет окончить 11 классов и осуществить свою мечту — поступить в военное училище. К счастью, телеканал RT и МВД нам помогли с документами — и у нас всё получилось. Рома теперь учится там, где хотел. Мне выдали материнский капитал».

Полученные средства Татьяна использовала в качестве первоначального взноса по ипотеке, и в июле прошлого года семья въехала в собственное жильё.

«Квартира у нас просторная, места много. Тихий район и соседи хорошие — в основном пожилые люди. Дети счастливы, что нам больше не надо никуда переезжать», — говорит многодетная мать.

© Фото из личного архива

С ремонтом новой квартиры и покупкой мебели Татьяне помогли волонтёры. Сделав прописку, она оформила младшую дочь Алсу в детский сад, а старшую Жасмин — в школу. Сама работает в администрации Нерехты — на ней вечерняя уборка офиса. Так, по словам женщины, остаётся время на общение с детьми. Роман возвращается домой на зимние и летние каникулы.

«Так как работаю я вечером, у меня остаётся много свободного времени на детей, — рассказывает Татьяна. — Мы вместе делаем уроки, играем, ходим в парк гулять. Старшая дочь любит рисовать. Мы хотели записаться в художественную школу, но там берут с десяти лет. На днях мы как раз отметили её юбилей и теперь планируем записаться в группу по рисованию. А младшая в детском саду готовится к школе. На День Победы она выступала в местном Доме культуры, читала стихи. Сыночек старается закончить учёбу с красным дипломом. Уже мечтает о повышении по службе. Его папа был военным, поэтому он решил пойти по его стопам. Ему нравится то, чем он занимается».

«Больше не надо никуда переезжать»: многодетная мать купила жильё после помощи RT и МВД с гражданством

У дочек не возникнет проблем

Татьяна Голубовская обратилась в проект RT «Не один на один» в 2019 году, так как её сыну Роману не удавалось подать документы на разрешение на временное проживание (РВП). На руках у него была только справка о рождении из ЗАГСа города Нукус Республики Узбекистан, при этом Татьяна, пока Роман не достиг возраста получения паспорта, приобрела гражданство Украины. В результате ни Узбекистан, ни Украина не признали Романа гражданином своей страны и в выдаче паспорта отказали. При этом молодой человек оканчивал 9-й класс, а без документа, удостоверяющего личность, его не допускали к экзаменам.

© Фото из личного архива

Детей Татьяна воспитывала одна, так как гражданский муж, с которыми она жила, начал её бить. Женщина написала на него заявление, и его депортировали. Оставшись одна, без работы и без денег, она обратилась к волонтёрам. Они устроили её в один из домов милосердия в Костромской области и начали помогать с оформлением документов.

В местной миграционной службе сообщили, что для решения проблемы Роману нужно сделать выезд из страны и заехать по новой миграционной карте, но без паспорта его из России не выпускали.

После запроса RT в МВД миграционное ведомство рекомендовало Голубовскому получить из Узбекистана справку о том, что он не является гражданином этой страны. Когда ему выдали документ, была проведена процедура установления личности, после чего у Романа приняли заявление на РВП, а у Татьяны — на вид на жительство, включив в него двух её дочерей. После получения этих документов Голубовским оформили российское гражданство в упрощённом порядке.

«У дочек не возникнет проблем с получением российских паспортов, так как им проставили штампы в свидетельства о рождении, — объясняет Татьяна. — Когда вырастут, сразу получат документы. Спасибо, что помогли нам в сложной ситуации встать на ноги и сделать гражданство. Желаю вам удачи и всего наилучшего, чтобы проект продвигался дальше и всё получалось».