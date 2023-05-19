Семья выжившего в одесском Доме профсоюзов — о получении гражданства России и помощи RT

Полтора года назад сторонник «антимайдана» Юрий Диденко, пострадавший при трагических событиях 2 мая 2014-го в Одессе, а также его жена и двое сыновей получили российские паспорта. Семье пришлось столкнуться с большим количеством бюрократических препон на пути к российскому гражданству. Почти полтора года RT совместно с миграционным ведомством помогал Диденко на каждом этапе подачи заявлений. В оформлении документов им лично содействовала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в рамках проекта RT «Не один на один». Семья рассказала, как изменилась их жизнь в статусе граждан РФ.

© Кадр: видео RT

Герой публикаций RT Юрий Диденко, его жена Оксана и двое сыновей — Ярослав и Владлен — получили российские паспорта в сентябре 2021 года после обращения в проект «Не один на один». До этого семья несколько лет безрезультатно пыталась оформить документы.

«Мы столкнулись с непробиваемой стеной, — рассказывает RT Юрий Диденко. — Столько бюрократических формальностей, что просто невозможно было доказать, что ты родился в СССР, что родители служили в СССР и что мы русские. Нас считали иностранцами, мы никому не были нужны. В какой-то момент мы отчаялись, решили уехать в Донбасс. Криком души было обращение в проект «Не один на один» — нам ответили и начали помогать. И это был спасательный круг, который в некотором смысле сохранил нам жизнь, так что для нас это судьбоносный проект».

Полтора года RT был на постоянной связи с семьёй Диденко и совместно с МВД оказывал содействие на каждом этапе приобретения российского гражданства.

Юрий Диденко — о жизни в России после получения гражданства РФ

«Огромное спасибо сотрудникам проекта, лично Маргарите Симоньян и Валентине Львовне Казаковой, которая действительно взяла под контроль решение нашей проблемы, после чего мы наконец-то получили паспорта РФ, — благодарит Оксана. — Проект не просто нужен, он жизненно необходим для многих людей. Его ни в коем случае нельзя закрывать. Ведь наш случай не единичный. Мои знакомые тоже обращались к RT и получили гражданство только благодаря работе проекта. Огромное вам спасибо за ваш труд. Низкий поклон. Мы благодарны от всей души».

«Мы русские, поэтому не сдались»

По словам Юрия, с приобретением гражданства жизнь семьи изменилась: ему удалось устроиться на официальную работу в научно-производственную организацию «Курчатовский институт», получить кредиты на строительство дома. Младший сын, Владлен, поступил на бюджет в серпуховский колледж. Старший сын, Ярослав, тоже официально трудоустроился, женился, и недавно у супругов родился ребёнок.

© Кадр: видео RT

«Свадьба детей стала для нас большим событием. Ярослав и Ксюша давно хотели расписаться, но без гражданства это было сделать сложно, а потом родился наш Ростислав Ярославович. Большое счастье! Сын в нём души не чает, а мы называем наследником», — смеётся Оксана.

Из-за отсутствия у младшего сына, Владлена, паспорта сразу после девятого класса поступить в колледж он не смог и год работал с отцом, дожидаясь получения документа.

«У сына были хорошие оценки в аттестате, но без паспорта его не брали, — объясняет Юрий. — Он понимал, что родителям тяжело, поэтому пошёл работать, а когда получил гражданство, поступил учиться на бюджет».

Новый, 2023 год семья планировала встретить в своём жилье, но в ноябре 2022-го случился пожар.

© Фото из личного архива

«Оставалось две недели, чтобы закончить работы и заехать жить, но из-за некачественного материала — асбестовой плиты, которая прикрывала камин, — случился пожар, — вспоминает Юрий. — В восемь вечера мы уехали, а в три часа ночи нам звонят: «У вас дом горит». Приехали, а там уже всё сгорело под ноль, со всем инструментом. Но мы русские, поэтому не сдались. Я очень благодарен моему начальнику Петру Васильевичу Сердюку. Он завёз нам плиты для фундамента, попросил коллег скинуться, организовал помощь от института и сам нам одолжил денег, чтобы мы заново начали стройку. Ну и параллельно мы сейчас стараемся зарабатывать деньги, чтобы гасить кредиты, оставшиеся после пожара. Фактически платим за воздух, но куда деться».

Семья Диденко находит время и на подработку. Так, чтобы помочь родителям закрыть кредиты, Ярослав и Владлен покупают старые машины, ремонтируют их, красят и продают.

В этому году в планах семьи Диденко наконец-то заехать жить в свой новый дом.

«Сейчас уже мы стены поднимаем и близки к тому, что наша мечта жить в собственном доме скоро осуществится, — говорит Юрий. — Когда мы были иностранцами, это было для нас недоступно. Дальше в планах у нас жить счастливо в России».

Семья Диденко бежала с Украины после событий 2 мая 2014 года, когда во время столкновений в Одессе погибли 48 человек. Юрий смог выбраться из подожжённого украинскими радикалами Дома профсоюзов, получив при этом серьёзные ожоги и перелом руки.