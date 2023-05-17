«Людей стало легче обманывать»: психологи рассказали, кто может стать жертвой «телефонных похитителей»

«Телефонные похищения» — новая схема, по которой злоумышленники вынуждают жертву скрываться, а в это время требуют выкуп у её родственников. 17 апреля была «похищена» мать помощницы сенатора, а 10 мая аналогичным образом пропала жена бывшего командующего ВДВ. Обеих женщин нашли спустя несколько дней, они прятались далеко от дома и сменили к тому моменту номера телефонов. RT узнал, как вычислить по разговору «телефонных похитителей» и кто рискует стать их жертвой.

«Телефонные похищения» — новый вид мошенничества, направленный на получение выкупа от родственников человека, которого вынудили скрываться от семьи. Злоумышленники звонят потенциальной жертве, убеждают её в том, что за ней ведётся слежка или есть другие угрозы безопасности, и предлагают пуститься в бега. Запуганный человек меняет номер телефона, перестаёт выходить на связь с близкими, уезжает в неизвестном направлении. Тем временем с родственниками связываются «похитители» и требуют выкуп.

Так произошло, например, с Татьяной Адабаш, 77-летней матерью Елены Силкиной, помощницы сенатора от Оренбургской области Андрея Шевченко. Её «похитили» 17 апреля. Адабаш вышла из дома в неизвестном направлении и отключила телефон. На следующий день дочери пенсионерки позвонил неизвестный мужчина и начал требовать выкуп в размере 2 млн рублей за «похищенную» мать. Адабаш нашли на окраине Твери в маленькой гостинице, куда её вели по телефону с севера Москвы. Там она скрывалась по указанию неизвестных более трёх суток.

Как рассказала Татьяна полиции, за несколько дней до её «похищения» ей названивали неизвестные и уверяли, что с карты пенсионерки пытаются списать крупную сумму. Тогда женщина не поверила и бросила трубку, но мошенники не переставали звонить. В итоге они представились силовиками и сообщили, что все средства могут быть украдены сотрудниками СБУ. Следствием было также установлено, что Татьяну Адабаш запугали атакой украинских террористов на неё и её семью.

На жену бывшего первого замминистра обороны и бывшего командующего ВДВ Александра Колмакова Тамару «телефонные похитители» вышли 10 мая. Под видом сотрудников ФСБ злоумышленники вначале убедили женщину взять кредиты и перевести им 13 млн рублей. Затем, по словам самой Тамары, начали запугивать, что правоохранительными органами было принято решение по её ликвидации, чем вынудили жертву скрываться. Тем временем «похитители» вымогали у супруга 1 млн рублей. Через два дня после пропажи Тамары правоохранители нашли её в Московской области.

«Изощрённые схемы»

«За последние 20 лет сфера телефонного мошенничества значительно развилась, — рассказывает психолог Сергей Ениколопов. — Раньше звонили и говорили: «Ваш сын наехал на кого-то, мы из полиции, дело можно решить». И человек отдавал деньги курьеру или привозил сам. Конечно, и сейчас на этот крючок попадаются люди, особенно пожилого возраста. Схемы мошенников будут становиться всё более изощрёнными, мы должны иметь это в виду».

Телефонные мошенники используют техники НЛП и гипноза, посредством чего мешают жертве увидеть картинку происходящего извне, отмечает он. Часто пострадавшие от действий мошенников рассказывают, что знали о методах и способах совершения мошенничеств и всё равно попались на уловки: у «гипнотизёра» и «гипнотика» формируется «раппорт» или речевая связь, благодаря которой жертва выполняет все приказы.

«Мошенники обучаются и повышают свой профессионализм: работают над голосом, интонацией, темпом. Изучают техники НЛП и азы психологии, чтобы иметь рычаги воздействия на жертву. Чаще всего жертвами становятся аудиалы, то есть люди, у которых ведущим каналом восприятия информации является слух. Собеседник определённым образом воздействует через речь и программирует человека. Без этого «похитить» по телефону крайне сложно», — поделился с RT Сергей Ениколопов.

По словам эксперта, по критическому мышлению россиян сильно ударил коронавирус: «Резко возросло магическое, религиозное мышление, которое не способствует критическому отношению к получаемым сообщениям. Людей стало легче обманывать».

Как показали результаты исследований, опубликованные в медицинском журнале Lancet, последствия COVID-19 могут негативно сказаться на когнитивных функциях мозга: памяти, способности к распознаванию, анализу и усвоению информации. Вирус также отражается на психике: люди начинают страдать депрессиями, паническими атаками. По словам директора Центра реабилитации Сеченовского университета Константина Тернового, 25% людей, переболевших коронавирусом, страдают нарушениями функций высшей центральной нервной системы.

«Аферисты сначала пугают»

Чем выше уровень тревоги в обществе, тем более благодатна почва для мошенников, в том числе телефонных, говорят опрошенные RT эксперты. Так, например, один из предыдущих пиков киберпреступлений, включая телефонные мошенничества, правоохранительные органы отмечали во время пандемии COVID-19. По данным Генпрокуратуры, за первые шесть месяцев 2020 года, на которые пришлась в том числе самоизоляция, телефонные и интернет-мошенничества совершались на 76% чаще, чем за аналогичный период 2019 года. Злоумышленники воспользовались тем, что все резко перешли в онлайн, а также беспокойством россиян за стабильный заработок и получение соцвыплат.

«Мы также не должны упускать из виду и то, что общий фон сегодня крайне тревожный. Поэтому схемы со слежкой, преследованиями по статье о госизмене и прочим стали реальны», — отмечает Сергей Ениколопов.

О том, что подверженные тревоге люди больше остальных рискуют стать объектом манипуляций, говорит и семейный психолог Галина Букреева. «Стать жертвой может каждый, но выше всего риск у определённого психотипа: эти люди страдают тревожными расстройствами, навязчивыми или параноидальными мыслями. Просто так развести обычного человека фразой «За вами ведётся слежка» крайне сложно», — полагает она.

«Когда мы тревожимся, мы действуем хаотично. В таком состоянии нами удобнее управлять. Аферисты часто сначала пугают, чтобы выбить из колеи. В этот момент человек ничего не соображает. У мошенников определённая манера разговора — они давят интонацией, заводят. Им ни в коем случае нельзя дать возможность человеку успокоиться, нужно подпитывать тревогу. Иначе жертва сорвётся с крючка», — продолжает Галина Букреева.

Вместе с тем утверждать, что на уловки мошенников клюют только доверчивые пенсионеры, нельзя, считает эксперт. Например, по данным опроса, проведённого в августе 2022 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), чаще с телефонными мошенниками сталкиваются мужчины в возрасте 18—24 лет и 35—44 лет, с высшим образованием, живущие в Москве и Санкт-Петербурге.

«Моё наблюдение заключается в том, что молодые ведутся на криминальные манипуляции не реже людей пожилого возраста. Я считаю, что всему виной гаджеты. Они неизбежно влекут за собой примитивизацию мышления: у человека сужается кругозор, несмотря на обилие информации. Это тоже повышает риск попасться на уловки мошенников», — пояснила Галина Букреева.

Как ранее писал RT, в конце 2022 года активизировались телефонные мошенники, которые сообщают россиянам о якобы переводе денежных средств на Украину от их лица. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, злоумышленник утверждает, что некое лицо воспользовалось личными данными гражданина и осуществило несколько переводов на территорию Украины. Это, как поясняет лжеполицейский в разговоре, является «финансированием врага и влечёт строгое наказание за госизмену».

«Пребывающий в шоке от такого обвинения человек, как правило, далее следует всем указаниям мошенников и в итоге теряет все средства со счёта», — добавил эксперт.

Как сообщало ранее РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах, спецслужбы Украины расширяют набор в кол-центры для обмана граждан РФ и других государств. Деньги, украденные в ходе мошеннических схем, идут на содержание ВСУ. По экспертной оценке Сбера, сегодня на долю Украины приходится до 95% всех кол-центров, работающих против граждан России.