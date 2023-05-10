«На всё воля Божья»: история семьи священника, дети которого уехали в зону СВО

Два младших сына 59-летнего священника Георгия Парфёнова из Владимирской области, Иоанн и Николай, уехали в зону СВО прошлой осенью. Им повезло оказаться в одном взводе, поэтому, как братья и обещали родителям, они могли присматривать друг за другом. В конце февраля после сильного танкового обстрела Иоанн погиб. Николай приехал домой на похороны, но скоро его отпуск заканчивается, и бойца снова ждут на передовой. Он переживает, как сможет оставить больную мать-пенсионерку и старшего брата-инвалида.

«Когда сыновья ушли, мне забили в сердце два гвоздя. И я понимал, что эти гвозди будут в моём сердце, пока они не вернутся домой живыми или мёртвыми», — вспоминает иерей Георгий первые дни после ухода детей на фронт.

По сентябрьским повесткам 25-летний Иоанн и 27-летний Николай уехали в зону СВО. Братья Парфёновы служили в одном взводе. «Ванька был водителем, а я стрелком», — рассказывает RT Николай.

На передовой они находились полгода. В конце февраля отделение, где служили братья, попало под сильный танковый обстрел. После первого прилёта всех откинуло в разные стороны, вспоминает Николай. Когда он пришёл в себя, то обнаружил, что младшего брата нет рядом.

«Мы с товарищем начали звать Иоанна, но он не отвечал. Я понял, что случилась беда, но до последнего не хотел в это верить», — говорит мужчина.

Иоанн, которого от взрыва откинуло в траншею, получил серьёзные осколочные ранения спины и шеи. Николай нашёл его без сознания, всего в крови.

Нащупав пульс и услышав дыхание брата, он немного успокоился и вместе с товарищем на руках оттащил раненого бойца в блиндаж. Оттуда они вызвали эвакуационную машину в госпиталь. С бойцом поехал командир, а Николай остался. По дороге в больницу Иоанн умер.

© Фото из личного архива

Спустя неделю после гибели брата Николай написал рапорт на отпуск, чтобы поехать к семье и помочь организовать похороны. Дорога домой, которую мужчина раньше ждал с нетерпением, с потерей Иоанна стала мучительным испытанием. Около месяца ушло, чтобы с вдовой брата забрать и привезти тело Иоанна в родительский дом.

«Первые три дня после гибели Вани я не помню вообще. Когда погибает сослуживец, тебе тяжело, а когда на твоих глазах умирает брат и ты не в силах ему помочь — это ещё тяжелее. Единственное, что меня заставило прийти в себя — мысль о семье», — рассказывает Николай.

«За старшим нужен уход»

Старший сын Георгия и Лидии Парфёновых — 34-летний Владимир — инвалид I группы. Шесть лет назад его сбила машина. Теперь он не ходит, не разговаривает и не может сам себя обслуживать. «Кроме этого, из-за частых эпилептических припадков Володе нужен постоянный уход», — объясняет его мама. Она круглые сутки находится у кровати сына. Если вовремя не помочь ему купировать приступ, то, по словам врачей, может произойти остановка сердца.

«Я старею, силы уходят, мне тяжело его поднимать, пересаживать с кровати в кресло, до ванны тащить или выводить на улицу. У него была трепанация черепа, часть мозга пришлось удалить», — вздыхает матушка Лидия.

© Фото из личного архива

Владимир тяжело пережил новость о смерти брата: накануне Пасхи у него случился эпилептический приступ. Мама в это время была в больнице, но рядом, к счастью, оказался Николай, который вызвал скорую помощь. По словам Парфёновых, это уже девятый раз, когда он попадает в реанимацию.

Сейчас Владимир дома, пока в тяжёлом состоянии, восстанавливается. «Мы верующие и понимаем, что на всё воля Божья. Молюсь, чтобы Коля остался дома и помогал мне», — добавляет Лидия.

Недавно матушка перенесла серьёзную гинекологическую операцию, ей нельзя поднимать тяжести. По словам Лидии, ей даже в больницу некогда пойти, поскольку она не может оставить сына без присмотра.

«У меня неизгладимые раны, не знаю, что дальше будет с Колей, со мной, с Володей, со всей нашей семьёй. Мы сына оплакать нормально не можем: вот со старшим такое горе, ещё и голова, и сердце наполнены мыслями о младшем», — добавляет она.

Из художников в священники

Пережить горечь утраты семье Парфёновых помогает вера. Отец Георгий проводит богослужения в храме Александра Невского в Судогде. По его словам, к сану священника он пришёл не сразу. Окончив в 1982 году художественное училище во Владимире, пошёл служить в ряды ракетных войск стратегического назначения. Потом поступил в Юрьев-Польское педучилище на художественно-графическое отделение и начал работать художником-оформителем. Там Георгий встретил Лидию, свою будущую супругу.

Человек, который проложил Георгию мостик к вере, — отец Яков. «Мы познакомились как два художника, а потом я узнал, что он не только талантливый график, но и прекрасный священник, — вспоминает отец Георгий. — Отец Яков был для меня авторитетом. Я не хотел идти в семинарию, но он меня убедил. Чуть позже я понял, что это был Божий промысел».

© Фото из личного архива

После пятилетнего обучения в семинарии произошло Таинство Рукоположения. С тех пор отец Георгий служит в храмах Владимирской области буквально и словом, и делом. Так, в 1990-е годы он собственноручно восстанавливал четыре разрушенных храма одновременно.

«В храмах были проломлены или вовсе отсутствовали окна и двери. Мы вместе с прихожанами своими руками спасали дом Божий. Я и плитку клал, восстанавливал по кирпичику стены, крыши, делал алтари и писал иконы. Мой божественный путь неразрывно связан с творчеством», — рассказывает отец Георгий.

Семья Парфёновых, несмотря на пережитые трудности, старается держаться вместе и жить дальше. Сейчас Николай присматривает за старшим братом, чтобы у мамы наконец-то появилось время заняться своим здоровьем. Мужчина переживает, как он сможет вернуться после отпуска в строй, зная, что семья останется без его помощи.

«Я молюсь, чтобы мне разрешили остаться рядом с родными. Я нужен маме, брату, жене. Быть там и переживать каждый день за них — очень тяжело. Одно дело, когда ты со спокойной душой защищаешь Родину, а другое — когда ты думаешь, а нужно ли будет хоронить в ближайшее время ещё одного брата», — добавляет Николай.