«Не могу стоять в стороне и смотреть»: глава сельсовета в Башкирии оставил должность и ушёл на фронт

Глава Мещегарского сельсовета Башкирии Рустам Сафин оставил должность и ушёл добровольцем на фронт в июле 2022 года, став командиром сводной бронегруппы и механиком-водителем БМП-3 с позывным Сельсовет. Место главы сельского поселения заняла его супруга Ильнара. RT побеседовал с семьёй Сафиных и узнал, как они сейчас живут.

Рустаму Сафину 36 лет, он родился и вырос в башкирском селе Мещегарово. В 2015 году он и его супруга Ильнара стали местными депутатами, а позднее Рустама выбрали главой сельского поселения.

В июле прошлого года Сафин решил уйти добровольцем в батальон имени Доставалова и оставить должность главы Мещегаровского сельского поселения.

«Муж сначала, улыбаясь, говорил: «Надо и мне помочь защитить свой народ, свою страну. Как я в стороне останусь?» Я это всерьёз не воспринимала. А когда его брат вернулся домой после окончания контракта, муж уже уверенно сказал мне: «Я поеду». Конечно, я пыталась отговорить. У нас трое детей. «Чего тебе не хватает? У тебя работа хорошая, семья, друзья». Но он сказал: «Я так решил, не надо меня отговаривать». Его позвало сердце», — вспоминает Ильнара.

Родной брат Рустама Салават в 2018-м пошёл на срочную службу в Вооружённые силы РФ, а позже подписал контракт. С первых дней специальной военной операции Салават находился на передовой, а по истечении контракта в июне прошлого года вернулся домой.

«Я ждал, когда мой брат вернётся, так как у меня трое детей, из них двое — сыновья. Мужчина должен быть дома, помогать, показывать мужской пример. Поэтому я дождался брата и пошёл в добровольцы. А само решение у меня созрело ещё в начале СВО. Я не могу стоять в стороне и смотреть, как гибнут мирные жители Донбасса. Как говорится, есть такая работа — Родину защищать», — поделился с RT Рустам.

Провожали новоиспечённого добровольца буквально всем селом. Коллеги и родственники Рустама приехали в деревню Алкино Чишминского района, где 12 июля собрался батальон. А через день провожающие отправились с добровольцами в Нижегородскую область.

«Коллеги его очень уважают, поэтому приехали все без исключения, был даже глава района. Вся родня собралась провожать. А рано утром 14 июля мы поехали за ним в Мулино», — рассказывает Ильнара.

«Уничтожили 30 вэсэушников одним выстрелом»

По словам Рустама, республиканские власти оказывают ощутимую поддержку своим бойцам: оснащают экипировкой, одеждой и другой гуманитарной помощью. «Нам всё возят: печки, бани, машины. Башкирия нам очень помогает», — отметил Сельсовет. Односельчане также централизованно передают посылки. Все боевые товарищи Сафина — из Башкирии. Из одного района вместе с Рустамом служат восемь человек.

За героическое выполнение одной из боевых задач Сельсовет был награждён орденом генерала Шаймуратова.

© Фото из личного архива

Согласно боевому донесению, бронегруппа младшего сержанта Сафина уничтожила вражескую позицию в лесопосадке. Экипаж БМП-3, действуя в отрыве от основных сил батальона, нанёс огневое поражение противнику. В результате работы экипажа были уничтожены 30 неонацистов, о чём свидетельствует видеосъёмка, которая велась с воздуха, отмечается в документе.

«Тогда мы находились в Херсонской области, были прикомандированы к 76-й Псковской дивизии ВДВ. Нам поставили задачу, выехали. Нам показали нашу позицию, в каком направлении вести стрельбу. Но напрямую врага не видели — пришлось вести огонь из закрытой позиции. Произвели выстрел из 100-мм орудия осколочно-фугасным зарядом и попали, уничтожили 30 вэсэушников одним выстрелом, не потеряв ни одного бойца или орудия», — вспоминает Сельсовет.

«Трое детей и 1,5 тыс. человек»

Когда Рустам решил сложить полномочия, он предложил своей супруге занять место главы поселения. «Я, конечно, не соглашалась сначала, — рассказывает Ильнара. — Думала, тяжело будет мне одной: трое детей, дом, а тут ещё 1,5 тыс. человек! А потом решилась».

По словам Ильнары, поначалу у неё было много вопросов, касающихся работы, но остальные депутаты ей сильно помогли. Именно с их поддержкой она поняла, что справится с такой ответственной должностью.

Основная деятельность главы сельсовета — следить за порядком в четырёх населённых пунктах. К ним относятся три села — Мещегарово, Шарипово, Еланыш — и деревня Саргамыш. По словам Ильнары, люди каждый день приходят с разными проблемами.

«Работа главы сельского поселения тяжёлая. Некоторые думают: «А, глава, да что он там, сидит ровно!» Но на сегодняшний день глава делает всё, начиная от скотомогильников и заканчивая косьбой травы. Даже когда кто-то умирает, глава сельсовета отвечает за достойные проводы и похороны», — объясняет Рустам Сафин.

© Фото из личного архива

Местные жители отзываются о своём бывшем главе положительно и отмечают, что с его приходом на должность многое изменилось к лучшему. С 2016 года сельское поселение регулярно выигрывает как региональные, так и федеральные гранты.

«В 2022-м мы участвовали в республиканском конкурсе на лучшую муниципальную практику и заняли первое место. Нам на сельсовет тогда выделили 300 тыс. После этого я подготовил документы в Москву, на федеральный грант. А в октябре, когда я уже был за «ленточкой», мне позвонила супруга и сказала, что мы заняли первое место на федеральном уровне. Получили 18 млн, что для нашего маленького сельского поселения огромная сумма. Сейчас готовится проект парковой зоны и общего благоустройства сёл», — с гордостью рассказывает Рустам.

Ильнара иногда звонит супругу за советом, когда ему удаётся выйти на связь. «Я всегда у него спрашиваю, как будет правильно сделать, как лучше, — говорит она. — И муж всегда мне даёт советы. Потому что у него уже опыт большой, семь лет всё-таки проработал в этой должности. И сам он спрашивает каждый наш разговор, как мы поживаем в поселении. Переживает за своих людей».

Сейчас Сельсовет возвращается на передовую из двухнедельного отпуска. «Время быстро пролетело», — отмечает он. Когда Рустам вернётся после окончания спецоперации, планирует вновь избраться на должность главы сельсовета.