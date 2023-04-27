«Наконец-то добилась этого»: после публикации RT беженке из ДНР поставили штамп о прописке и проведут операцию

Героине публикации RT, беженке из Донбасса Камиле Казиевой, которую мать вывезла в Россию и бросила, удалось добиться штампа о прописке и направления на обследование в связи с заболеванием глаз. Прокуратура Канского района Красноярского края в ходе проверки также выявила, что девушке незаконно отказывали в жилье, когда она ещё училась в колледже. В мае Камиле должны провести операцию, после которой, как считают врачи, проблемы со здоровьем прекратятся.

После публикации RT о беженке из ДНР Камиле Казиевой на её ситуацию обратила внимание прокуратура. Напомним, Казиева с детства проживала с бабушкой в селе Новобахмутовка Ясиноватского района под Донецком. В мае 2014 года объявилась мать девочки Инна и увезла её в Россию обманом, надеясь получить жильё как беженка и мать-одиночка. Однако, когда получить квартиру не удалось, Инна вернулась обратно, оставив 17-летнюю Камилу одну.

По суду Казиеву признали сиротой. Девушка осталась в Красноярском крае, получила образование в техникуме под Канском, нашла работу и в ноябре 2022 года получила гражданство РФ. Однако из-за отсутствия прописки и регистрации Камиле, страдающей заболеванием глаз, отказывались предоставлять медицинскую помощь, которая была ей необходима.

Девушка обратилась в администрацию Красноярска с просьбой выдать ей квартиру как сироте, однако выяснилось, что в очередь на жильё ей вставать уже поздно в силу возраста. В свою очередь, Камила считает, что сроки должны быть пересмотрены в связи с особыми обстоятельствами её пребывания в РФ.

RT направил запрос в Генпрокуратуру РФ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прокуратура Канского района Красноярского края провела проверку, по результатам которой выяснилось, что предоставить жильё Камиле должны были ещё во время учёбы в колледже.

«В период несовершеннолетия Казиевой К.Д. помощь в предоставлении жилого помещения из манёвренного фонда органом опеки и образовательной организацией не оказана, — говорится в ответе Генпрокуратуры РФ. — В администрацию района и руководителю техникума внесены представления, по результатам их рассмотрения должностным лицам строго указано на недопущение подобного впредь».

На данный момент Камила Казиева снимает квартиру в Красноярске. По словам девушки, ей предлагали пожить в социальной гостинице, но условия там её испугали: «вши, пьяницы и наркоманы».

Прокуратура оказала Казиевой содействие в оформлении и подаче заявления в краевое Министерство образования с просьбой включить её в список лиц, подлежащих обеспечению жильём на территории Красноярского края.

Сейчас Камила активно ищет новую работу — со старой, как рассказывает девушка, её уволили два месяца назад «из-за активной позиции». «Мне работодатели сказали, что раз я так борюсь с чиновниками, то потом могу и на них куда-то пожаловаться. Работала на этом месте два с половиной года, мне хватало на жизнь и на съём квартиры, — говорит Казиева. — Мне предлагали похожую работу поломойкой за 15 тыс. рублей, но я на это не проживу».

Новая операция не потребуется

Кроме того, прокуратура помогла девушке получить медицинскую помощь. Сначала Камилу направили на осмотр врача-офтальмолога в Красноярскую межрайонную больницу, но, как рассказала RT девушка, этот же специалист в июле прошлого года нанёс ей травму глаза при осмотре. Поскольку другого врача ей на тот момент не предложили, Казиева отказалась от осмотра из опасений за своё здоровье. В связи с этим девушку направили в другое медицинское учреждение, Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу имени проф. П.Г. Макарова, уточнили в Генпрокуратуре РФ. Там она пройдёт врачебную комиссию «в целях установления показаний для оперативного лечения».

9 мая Камиле предстоит операция по удалению щитовидной железы. Как рассказали девушке врачи, после неё проблемы с глазами прекратятся, и новое хирургическое вмешательство ей не потребуется.

При этом, как отмечает Казиева, мнения осматривавших её специалистов расходятся. «В прошлом году мне ставили вторую степень экзофтальма, сообщили, что эта патология сама не уменьшается, а убирается только операцией на глазах, — говорит она RT. — В этот раз мне провели обследование за 15 минут в глазном центре и пришли к выводу, что у меня первая степень экзофтальма. Заявили, что после удаления щитовидной железы глаза сами встанут на место и операция на глаза мне не понадобится. Ну, раз врачи так решили, то пусть».

Девушка добавляет: чтобы успеть в срок до операции на щитовидке, ей пришлось сдавать все необходимые анализы и проходить сопутствующие осмотры непрофильных врачей за свой счёт в частных медучреждениях. Как поясняет Камила, талонов в бесплатной клинике на нужное время не было. «Мои документы из частных клиник потом просто вклеили в мою медицинскую карту, убрав все названия. Но чеки у меня остались», — говорит она.

По словам Камилы, медицинскую помощь ей удалось получить благодаря штампу о регистрации. «Я добилась того, что мне наконец-то поставили штамп о прописке в паспорте. Это адрес дома моей бабушки, где я когда-то жила. Я бы туда поехала, но наши ребята ещё мою деревню не освободили. Они находятся в Весёлом, а через поле мой посёлок. Когда российская армия туда попадёт, я с великой радостью туда поеду, если с жильём в Сибири не получится», — говорит Казиева.