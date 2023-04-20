«Оказывать деятельную помощь»: Путин призвал муниципалитеты поддерживать семьи участников СВО

В четверг, 20 апреля, под руководством президента России Владимира Путина проходит заседание Совета по развитию местного самоуправления. На повестке — вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, задачи пространственного развития муниципальных образований, а также особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти. RT ведёт трансляцию.