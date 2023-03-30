«Муж с детства хотел стать военным»: в Калининграде вандалы испортили баннер с фото погибшего на СВО бойца

Старший сержант Алексей Тараканов погиб в ходе специальной военной операции 9 мая 2022 года, попав под миномётный обстрел ВСУ. В память о супруге вдова Наталья за свой счёт установила в Калининграде, где они познакомились и жили после свадьбы, баннер с фотографией бойца. В ночь на 23 марта вандалы облили щит с изображением военнослужащего красной краской. Полиция проводит проверку по данному факту. В интервью RT Наталья рассказала об инциденте и о погибшем муже.

— Каким был ваш муж?

— Алексей был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда во всём всем помогал. Супруг с детства увлекался футболом: даже приходя со службы, переодевался и шёл погонять мяч на стадион. Свою любовь он привил и нашему сыну Никите. Сейчас ему почти четыре года, из них около полутора он ходит в футбольную секцию. У мужа с сыном всегда была особая связь. Если Никита захочет, как и его папа, стать военным, я отговаривать его не буду.

— Почему Алексей решил связать свою жизнь с военной службой?

— Муж с детства хотел стать военным, как его дедушка-подводник. В своё время его дед окончил военно-морское училище, служил на Дальнем Востоке на атомной подводной лодке и часто рассказывал внуку о своей службе.

Мой муж вырос на Алтае, там же после восьмого класса пошёл учиться в кадетский корпус. В 2014 году его призвали на срочную службу в 22-й зенитно-ракетный полк 11-го армейского корпуса войск противовоздушной обороны. Там он получил звание сержанта и подписал контракт. В 2020 году принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике, получил статус ветерана боевых действий и был награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью «Участнику военной операции в Сирии».

— Как вы познакомились с Алексеем?

— Познакомились мы с мужем в июне 2016 года, когда он уже служил по контракту в Калининградской области. Я с подружкой пришла в гости к её парню, там же в общей компании оказался и Лёша. Взял мой номер телефона, но записал неправильно — и провёл целое расследование, чтобы выяснить правильный.

© Личный архив

Начали общаться, встречаться. Через десять месяцев он сделал мне предложение, и 20 мая 2017 года мы сыграли свадьбу. Жили в Калининграде. А весной 2019-го у нас родился сын.

— Когда ваш муж отправился в зону СВО? И как вы отнеслись к этому?

— Я каждый день просила мужа мне пообещать, что он не поедет на Украину. Но 25 февраля они приехали с сослуживцами ко мне на работу, и Алексей сказал, что уже 26-го они убывают. Я подумала, что это армейская шутка такая, что мальчишки просто прикалываются. Но оказалось, что всё всерьёз.

Домой он пришёл после полуночи, а на следующий день они уже уехали в Белгород. Пока он там находился, связи не было, звонил очень-очень редко, может, раз в три недели. Когда он был уже в зоне СВО, позвонил мне и сказал, что хочет второго ребёнка. Мы мечтали о собственном доме и пополнении в семье.

© Личный архив

Перед отправкой в зону боевых действий их приказом перевели из ПВО в пехоту. Зарплата у него была не как у старшего сержанта, а как у рядового. После гибели мужа я обращалась в прокуратуру, и его восстановили в должности.

— Как вы узнали о трагедии?

— В марте мне позвонили и спросили, есть ли кто у меня в командировке. Я сказала, что муж, и на этом связь оборвалась. Я испугалась. Потом мне перезвонили, передали, что муж жив-здоров. Меня долго после этого трясло, будто парализовало, встать не могла.

Мы ждали Алексея домой 9 мая, надеялись, что вернётся как раз к празднику. 10 мая я укладывала сына спать на тихий час и сама вздремнула. Просыпаюсь и вижу смс от жены сослуживца Лёши: «Наталья, прими соболезнования!» Я вначале не поняла, что происходит. Начала звонить в часть, потом знакомым жёнам военных. Дозвонилась одной, та сказала, что ко мне сейчас придут. Я к тому моменту уже начала понимать, зачем придут.

© Личный архив

Пришли два сослуживца. Я их не хотела сначала пускать — у меня была истерика. Потом подумала: вдруг они пришли сказать, что это ошибка, что муж живой и всё хорошо. Открыла дверь, они стоят, глаза опустили... Тогда я поняла, что нет, не ошибка.

Муж не дожил до своего 26-летия всего месяц. Сыну я до сих пор не могу сказать, что папа погиб.

Алексей погиб от осколочного ранения в голову. В него попало множество осколков. Первый раз по ним прилетело, когда они сидели в блиндаже. Муж выскочил проверить, есть ли раненые или убитые. Второй раз — точно так же. А на третий раз он не успел вернуться в блиндаж.

В тот день погиб ещё один человек, его сослуживец. Они познакомились в ходе СВО. Так получилось, что они родились с моим мужем в один день, и похороны у них были в один день, только на разных кладбищах.

— Почему вы решили в память о супруге установить щит с его изображением?

— Супруг очень хотел познакомить Никиту с бабушкой и дедушкой. Я решила исполнить его желание, и мы полетели с сыном на Алтай с пересадкой в Москве. Времени было достаточно, чтобы погулять по столице, и я увидела на улицах баннеры с героями СВО. У нас в Калининградской области таких щитов ещё не было. Идея понравилась, решила сделать такой же на полгода со дня гибели мужа.

© Личный архив

Приехала в агентство, которое занимается наружной рекламой, генеральный директор выделил мне место для размещения баннера бесплатно, а сам баннер сделали со скидкой. Платила я сама, потому что Алексей жил меньше десяти лет в Калининграде, и по закону увековечить его память в таком случае за счёт властей не могут. Ещё разрешили установить мемориальную доску на территории части, сделала тоже за свой счёт.

— Как вы узнали, что баннер испорчен?

— Мне позвонил сослуживец супруга, сказал, что баннер облит краской и нельзя, чтобы он в таком виде дальше висел, его надо снять.

Кто облил — даже малейшего понятия не имею. Я сразу написала заявление в полицию. Может, это будет грубо, но я бы этим людям ноги и руки переломала. По самой бы ужасной статье их посадила, чтобы получили реальный срок. Деньги здесь вообще ни при чём, речь о чести моего мужа.