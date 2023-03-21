«Встретили со слезами счастья»: мобилизованные военнослужащие приехали в свои первые отпуска

После полугодовой службы мобилизованные из зоны СВО поехали в свои первые отпуска. Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, получат двухнедельные отпуска, чтобы повидать родных. Многие защитники Родины решили устроить своим семьям сюрприз. Как прошли долгожданные встречи с близкими — в материале RT.

«Мой герой»

«Мы созванивались раз в две-три недели на протяжении полугода. Муж говорил, что отпуск планируется ещё не скоро. Но я и мечтать не могла, что увижу его гораздо раньше», — рассказывает Элеонора Полежаева, супруга военнослужащего Евгения из Нягани (ХМАО).

34-летний боец, ранее прошедший срочную службу в ракетных войсках, был мобилизован 1 ноября. А уже 14 марта по соцсетям разлетелось видео трогательной встречи супругов. На кадрах Элеонора выходит из здания навстречу мужу и бросается ему на шею. Этот ролик женщина подписала как «муж вернулся домой» с хештегом «мой герой».

«Отпуска все были распланированы, и муж должен был приехать гораздо позже. Но, к счастью, разрешили взять две недели ещё одному человеку дополнительно. Им и стал Женя», — рассказывает RT супруга военнослужащего.

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«Теперь мы вместе! — с любовью повторяет Элеонора. — Дел много, надо со всеми близкими повидаться. Сейчас вот в гости к родственникам едем. Вообще, хочу сказать, что даже просто по улице пройти без остановок не получается. Городок небольшой, все друг друга знают, и к мужу там очень тепло относятся. Обычное дело: идём по улице, кого-то встречаем и потом стоим, обнимаемся, разговариваем».

«С разрешения жены»

Главным желанием приехавшего в отпуск Артёма Голубева (имя и фамилия изменены. — RT) из Брянской области было увидеть жену и четырёх дочек. «То, что не можешь жену и детей на ночь поцеловать, обнять, сказать: «Спокойной ночи» — в это время было самым тяжёлым», — поделился он с RT.

По словам Голубева, он до последнего момента не был уверен, дадут ли ему отпуск. Поэтому, чтобы не обнадёживать родных зря, не стал им называть конкретные даты. А когда ему в итоге разрешили съездить домой, решил устроить близким сюрприз. «Встретили со слезами счастья», — добавляет боец.

Артём ушёл добровольцем на СВО в середине октября 2022 года. По его словам, участвовать в спецоперации он собирался ещё до объявления частичной мобилизации. После 21 сентября он пошёл в военкомат, но получил отказ как многодетный отец. Однако сдаваться боец не привык. В итоге он смог добиться своего.

«Меня взяли только после того, как я подписал отказ от отсрочки и, самое главное, предоставил рапорт от жены, что она не против моей отправки на спецоперацию, — вспоминает он. — Замвоенкома тогда пожал мне руку и сказал: «Мужик!»

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С женой Артём неразлучен ещё со школы. По его словам, вся семья отнеслась к его желанию поехать в зону СВО с пониманием и гордостью. «Я всегда такой человек был: если что решил, значит, так оно и будет, — подчёркивает Голубев. — Не мог я остаться в стороне. Дочкам сказал, что еду Родине служить, они мной гордятся. У меня старшие —двойняшки, им по 11 лет, средней пять, младшей четыре. Одна из старших дочек очень хочет в кадетское поступить в этом году».

Сейчас Голубев служит в самоходном артиллерийском полку. «На передовой братство, все друг другу помогают, там ничего такого сложного нет: выполняй приказы, вперёд-вперёд — и ни шагу назад. Как деды учили», — говорит доброволец.

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В будущем боец мечтает попасть к своему другу детства в разведывательный батальон. «До СВО я работал на кране, строил метро в Москве. Когда победим, обязательно поеду по возможности восстанавливать наши новые российские города», — добавляет он.

Новое «звание»

Афанасий Орлов (имя и фамилия изменены. — RT) родом из города Сельцо Брянской области. Как вспоминает боец, он получил повестку 22 сентября 2022 года и не раздумывая поехал в военкомат.

«Первые три месяца было тяжеловато, пока не освоились. Жили мы в полях, сами рыли окопы, было очень непривычно», — вспоминает Афанасий.

За хорошее выполнение задач Орлова назначили командиром. Но у него обновился не только этот статус.

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«В марте мне дали отпуск — 15 дней. Я не говорил своим родным об этом, сделал сюрприз. Меня встретили очень тепло, со слезами радости на глазах. А ещё я сделал предложение своей девушке Татьяне, с которой вместе уже более трёх лет. 11 марта мы поженились. Эта разлука очень нас сблизила — ей эмоционально тяжело, но она поддерживала меня, собирает посылки», — рассказывает RT Афанасий.

По словам мужчины, после окончания СВО он хочет вернуться к прежней жизни. Он также мечтает о большой семье.

«Все мы хотим только чистого неба над головой, чтобы все остались живы и невредимы. После окончания СВО хочу завести детей со своей супругой. Продолжу работать на прошлой работе. Просто буду жить и ценить время, проведённое с родными и близкими», — говорит Орлов.