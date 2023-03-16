«Ещё до дома не доехал, а уже звезда интернета»: волонтёр добрался до ЛНР, чтобы увидеть сына-бойца

RT отыскал героев ставшего популярным видео встречи отца и сына под Сватовом. 40-летний житель Челябинской области Сергей Павлов отправился на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации. Папа, 63-летний Дмитрий, хотел пойти вместе с ним добровольцем, но его не взяли из-за возраста. Тогда Дмитрий стал собирать и развозить гуманитарные грузы в зону СВО. Во время первой же волонтёрской поездки в феврале он смог увидеть Сергея. Сын передал отцу и матери, которая тоже помогает бойцам, свою медаль «За отвагу», полученную после ранения.

«Здорово, старый пень! Какого хрена ты здесь делаешь? Башка старая!» — удивлённо восклицает высокий рыжеволосый бородач, хлопая по спине коренастого мужчину в камуфляже и чёрной шапке. А позже шутливо отчитывает: «Не так — так по-другому ты сюда залез!»

Бородач — 40-летний боец Сергей Павлов с позывным Леший. «Старый пень» — его 63-летний отец Дмитрий из посёлка Межевой Челябинской области. Они встретились 11 февраля под Сватовом в ЛНР, через пять месяцев после того, как Сергея призвали в рамках частичной мобилизации. Дмитрий хотел отправиться с сыном в зону СВО добровольцем, но не прошёл по возрасту.

«Он все пороги обил, я отговаривала: «Куда ты? Там место молодым!» — рассказала RT жена Дмитрия Зоя. — В итоге решила: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало — и написала нашим местным волонтёрам, предложила познакомиться и помочь».

Родители Сергея вступили в группу «Помощь военным на СВО «Вместе» Копейск Южный Урал». Зоя и Дмитрий помогают собирать посылки для бойцов: на присланные средства волонтёры покупают тепловизоры, рации, прицелы и квадрокоптеры. Мать Лешего делает маскировочные сети, а отец возит гуманитарную помощь.

Видео встречи отца и сына

В первую же свою поездку Дмитрий смог увидеть сына. Причём до последнего момента было непонятно, состоится ли встреча — связь плохая, а искать место, где ловит хорошо, как минимум небезопасно. К тому же на это попросту не было времени: груз надо обязательно успеть доставить до комендантского часа в 23:00.

«По дороге в Макеевку они видят «Урал», оттуда высыпают как горох наши ребятишки-военные, — пересказывает те события Зоя Павлова. — Увидели номера 74-го региона, а они сами многие из Челябинска, Южноуральска. Так рады были, что не хотели отпускать! Вот там муж буквально на десять минут сына и увидел: Сергей с сослуживцами как раз приехал за боеприпасами».

Видео встречи отца и сына снял второй водитель, вместе с которым Дмитрий вёз груз — мужчины сменяли друг друга и спали по очереди, останавливались только на заправках. Запись загрузили в сеть волонтёры, ролик моментально стал вирусным.

«Он ещё до дома не доехал, а уже звезда интернета! — смеётся жена Дмитрия. — Мужа теперь даже на улицах узнают. Поехал роутер купить для бойцов — продавец отдал бесплатно, потому что видел его в том ролике».

«Не знали, что сын ранен»

40-летнего Сергея Павлова мобилизовали в конце сентября — до этого мужчина трудился слесарем на одном из местных предприятий, ремонтировал автокраны. В начале октября он улетел в Луганск и попал в штурмовую бригаду. Только во время встречи с отцом Леший рассказал, что пережил ранение. Дмитрий Павлов предположил: чтобы не волновать близких.

«Мы не знали, что сын ранен. Он, когда звонит, всегда говорит, что у него всё нормально, — говорит отец бойца. — Ему осколком мины лицо от щеки к подбородку рассекло, поэтому он сейчас бороду отрастил — до этого её не носил. Пять месяцев под пулями ходит, просто представьте! Обстрелы там не прекращаются».

После ранения Леший получил медаль «За отвагу». Коробку с наградой он передал отцу во время той встречи. Гордость за сына и радость от возможности его увидеть смешиваются с беспокойством за его жизнь, делится Дмитрий. Он говорит: «Потерь в нашей семье и так много».

Медаль Сергея Павлова

© Фото из личного архива Зои Павловой

У Зои и Дмитрия было четверо детей: два сына и две дочери. Брат Сергея погиб два года назад — на работе мужчину придавило рухнувшей стеной здания. А год назад, в марте 2022 года, на СВО погиб 23-летний внук Павловых Михаил, с которым бабушка и дедушка были очень близки. Молодого танкиста посмертно наградили орденом Мужества.

«Миша жил у нас, пока ходил в садик, а как пошёл в первый класс, то его забрал папа. Мама Миши — дочка Дмитрия от первого брака — умерла, когда наш внук был ещё школьником», — объясняет Зоя Павлова.

Погибший на СВО внук Дмитрия Павлова Михаил

© Фото из личного архива Зои Павловой

В начале марта Дмитрий Павлов вернулся из очередной поездки на СВО — тогда до бойцов доехали «Нива» и КамАЗ с посылками и письмами. Сейчас машина волонтёров в ремонте, но уже в конце марта, когда всё будет готово, южноуралец планирует отправиться в гуманитарный рейс в четвёртый раз. На этот раз Павлов повезёт в том числе спутниковые тарелки для связи — их закупил завод, на котором до начала специальной военной операции трудился его сын: «Поеду к Сергею снова. Может быть, ещё свидимся в Сватове».