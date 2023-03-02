«Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским»: Путин назвал терактом события в Брянской области

Владимир Путин назвал терактом произошедшую утром 2 марта атаку украинских боевиков в Брянской области. По его словам, проникшие на приграничную территорию видели, что перед ними находятся гражданские лица и дети, но всё равно открыли огонь. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии открытия Года педагога и наставника. RT вёл трансляцию.