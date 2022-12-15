Двое погибших, пятеро пострадавших: что известно о пожаре на нефтезаводе в Ангарске

Два человека погибли, пятеро пострадали в результате пожара на технологической площадке Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области. Площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. К настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. Предварительно, причиной ЧП могла послужить загазованность систем техустановки. Создана спецкомиссия для установления всех обстоятельств произошедшего. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Утром в четверг, 15 декабря, в Ангарске Иркутской области на промышленной площадке Ангарской нефтехимической компании произошёл взрыв и пожар.

«Серьёзный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2,5 тыс. кв. м. Задействованы более 100 человек и 25 единиц техники», — сообщал в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как отметили в МЧС, причиной случившегося могла стать загазованность систем технологической установки: «По факту произошедшего на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка».

Позднее глава региона добавил, что оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом.

Согласно зафиксированным данным, энергетический класс сейсмического события — Кр=9.7 (М=3), азимут С-3. Взрыв был зафиксирован сейсмостанцией Иркутска на расстоянии 40 км в 05:52 (01:52 мск).

Локализовать пожар удалось спустя три часа, а ликвидировать открытое горение — через пять часов.

«В 10:59 (06:59 мск) пожар на площади 2,5 тыс. кв. м ликвидирован. В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций. По окончании аварийно-восстановительных мероприятий к работе приступит специальная комиссия», — говорится в сообщении МЧС по Иркутской области.

Жертвы ЧП

В результате ЧП погибли по меньшей мере два человека.

«Сейчас мне доложили, что в результате взрыва и пожара на территории АНХК, к сожалению, погибли два сотрудника, ещё два пострадали, информация о точном количестве пострадавших обновляется. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших», — заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

© Прокуратура Иркутской области

Позднее он сообщил, что число пострадавших увеличилось до пяти: одному проводят лечение в стационаре, ещё четверо направлены на амбулаторное лечение.

Один из госпитализированных находится в состоянии средней степени тяжести, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства здравоохранения.

Расследование

Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали следователи-криминалисты, в частности, первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области.

«В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели», — отметили в ведомстве.

© Прокуратура Иркутской области

В свою очередь, региональная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Также надзорный орган Иркутской области организовал проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На место ЧП выехали прокурор Иркутской области, его заместитель и прокурор Ангарска.

Кроме того, на место выезжали сотрудники управления Роспотребнадзора по региону.

«Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» осуществлён выезд на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию для проведения исследований.