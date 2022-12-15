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СК: два человека погибли при пожаре на промплощадке в Ангарске

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Два человека погибли и ещё четверо пострадали в результате пожара на технологической площадке «Ангарской нефтехимической компании», сообщает СУ СК по Иркутской области.

«В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — говорится в сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

В процессе следствия проводится изъятие документации, идёт допрос свидетелей.

Ранее стало известно, что пожар на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании» локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.

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