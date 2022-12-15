СК: два человека погибли при пожаре на промплощадке в Ангарске
«В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли», — говорится в сообщении ведомства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
В процессе следствия проводится изъятие документации, идёт допрос свидетелей.
Ранее стало известно, что пожар на промплощадке «Ангарской нефтехимической компании» локализован на площади 2,5 тыс. кв. м.