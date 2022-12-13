После запроса RT бывшему пленнику СБУ присвоили статус инвалида бессрочно

Бывшему пленнику СБУ 67-летнему Вячеславу Жуку, который сейчас проживает в Ростовской области, присвоили статус инвалида бессрочно. В 2015 году украинский суд приговорил мужчину к пяти годам тюрьмы за помощь ополчению ДНР, а в 2017-м он был освобождён в рамках обмена военнопленными. Спустя год при содействии МВД в рамках проекта RT «Не один на один» Жук получил российское гражданство. Но у него возникли проблемы с подтверждением инвалидности. После запроса RT специалисты Федерального бюро МСЭ Минтруда России помогли мужчине с оформлением документа.

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Житель Ростовской области 67-летний Вячеслав Жук после запроса RT получил бессрочный статус инвалида. Ранее RT рассказывал о военном пенсионере из Полтавы, который в 2015 году был осуждён за помощь ополчению ДНР. В декабре 2017-го его освободили в рамках обмена военнопленными.

В 2018 году Вячеслав Жук получил российское гражданство. Мужчина обосновался в Ростовской области, где пытался восстановить подорванное тюрьмой здоровье.

Согласно медицинским документам (есть в распоряжении RT), после повторного инфаркта мозга у Жука зафиксированы гипертоническая болезнь III степени, паркинсонический синдром, тремор и онемения в правых конечностях, нарушение речи, слабость и другие сопутствующие заболевания.

Жук перенёс два инсульта, после второго был частично парализован. Однако ему всё равно каждый год приходилось проходить всех врачей и заново подавать документы на инвалидность.

«В ДНР у меня была бессрочная инвалидность. Но в России мне приходилось каждый год заново проходить врачей и подавать документы. Для меня это проблема, так как я с трудом хожу и дома мне постоянно требуется помощь соцработника», — говорит RT подполковник.

В мае 2022 года Жук обратился в RT с вопросом, может ли он претендовать на бессрочный статус инвалида, поскольку состояние его здоровья ухудшается.

RT направил запрос в ФГБУ Федеральное бюро МСЭ Минтруда России с просьбой разъяснить порядок предоставления бессрочной инвалидности и рассмотреть дело Вячеслава Жука.

В ведомстве сообщили, что «в 2019 году Жуку В.Л. была установлена II группа инвалидности с причиной «общее заболевание» сроком на один год». В письме также отмечалось, что, поскольку в 2020—2022 годах инвалидность пенсионеру продлевалась автоматически, новых документов о его состоянии здоровья в МСЭ не поступало. Для получения бессрочной инвалидности он должен был заново пройти медкомиссию.

В конце октября мужчина прошёл обследование и снова сдал документы на медико-социальную экспертизу. Однако его на комиссию так и не пригласили.

RT направил запрос в Федеральное бюро МСЭ Минтруда РФ с просьбой разобраться в ситуации. 12 декабря из ведомства пришёл ответ, что Вячеславу Жуку установлена II группа инвалидности бессрочно. Медико-социальная экспертиза проводилась без его личного присутствия.

Как рассказал RT сам Вячеслав Жук, документы ему пообещали передать через пять-семь дней по почте. Он очень рад, что его ситуация наконец-то разрешилась. «Приятно, что RT побеспокоился и проконтролировал весь процесс. Благодарю за оказанную помощь!» — говорит Жук.

Пленник СБУ

Вячеслав Жук родился в Ташкенте и в советские времена постоянно переезжал вслед за отцом — военным строителем. В начале 1970-х семья переехала в Полтаву. Жук выбрал военную карьеру и в 1976 году окончил Полтавское артиллерийское училище.

Он служил в Германии, Средней Азии и на Дальнем Востоке и демобилизовался в 1992 году. После отставки в звании подполковника Жук вернулся в Полтаву и работал в местной администрации.

В 2014 году во время боевых действий в Донбассе Жук передавал в Донецк информацию о вылетах украинской боевой авиации. Самолёты пролетали прямо над его домом. За помощь ополчению в декабре 2015 года Жука арестовали сотрудники СБУ.

В том же году Полтавский районный суд приговорил пенсионера к пяти годам лишения свободы. По словам Вячеслава, тюремные условия и подорвали его здоровье.

«Меня довели до такого состояния, что я еле ходил. Когда в феврале 2017-го я попал в тюремную больницу, я весил 43 кг. Через месяц, когда меня выписали, перевели в одиночку. Администрация хотела вернуть меня в общую камеру, но я им сказал, что тогда выпью хлорки», — рассказывал он RT.

В декабре 2017 года Жук был передан властям ДНР в рамках обмена пленными. Через полгода подполковник переехал в Ростовскую область.

В рамках совместного проекта МВД России и телеканала RT «Не один на один» Жуку было оказано содействие в оформлении гражданства. Оно было оформлено в упрощённом порядке в кратчайшие сроки.

В декабре 2018 года Вячеслав Жук стал гражданином России, а в апреле 2019 года получил первую пенсию как российский гражданин.