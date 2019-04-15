Подполковник советской армии Вячеслав Жук получил первую пенсию после приёма в российское гражданство

Герой публикаций RT подполковник советской армии Вячеслав Жук, находившийся в заключении в украинской тюрьме за помощь самопровозглашённой Донецкой народной республике, получил первую пенсию как российский гражданин.

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«У меня радость. Получил первую пенсию. Вчера сдал фотографии и документы на пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана ВС России. Потихоньку процесс пошёл благодаря редакции RT», — рассказал Жук в беседе с корреспондентом телеканала.

Кроме того, по словам Вячеслава Жука, в следующем месяце он пройдёт врачебно-трудовую экспертную комиссию, чтобы решить вопрос с переосвидетельствованием на группу инвалидности в России. Благодаря этому он сможет получить необходимую ему медицинскую помощь на льготных условиях.

Ранее RT писал, как в 2015 году сотрудники СБУ арестовали Вячеслава Жука, проживавшего на тот момент в Полтаве, за передачу ополченцам Донецкой и Луганской народных республик информации о вылетах украинской штурмовой авиации.

Украинский суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

В декабре 2017 Жук был передан властям ДНР в рамках обмена военнопленными. Через полгода Вячеслав переехал в Россию в Ростовскую область.

После публикации RT Вячеслав Леонидович сумел оформить паспорт России по упрощённой процедуре, и уже через год после освобождения он стал гражданином России.