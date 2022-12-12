Пострадал один человек: что известно о пожаре в строительном магазине в Подмосковье

Утром 12 декабря в подмосковной Балашихе произошёл пожар в магазине «СтройТракт». По данным МЧС, площадь возгорания составляет 10 тыс. кв. м, пожару присвоен ранг повышенной сложности. В результате ЧП пострадал один человек — охранник, пытавший самостоятельно тушить огонь до приезда пожарных. По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки, вызванное обильными осадками. По данным синоптиков, за последние 12 часов на Московский регион выпало более 50% месячной нормы осадков. СК возбудил уголовное дело. Как заявили во Всероссийском союзе страховщиков, ущерб от пожара может составить до 10 млрд рублей.

Утром в понедельник, 12 декабря, в городском округе Балашиха Московской области произошёл пожар в магазине «СтройТракт».

Площадь возгорания существенно выросла с момента прибытия первого пожарно-спасательного подразделения — с 200 кв. м до 10 тыс. кв. м.

«В 10:19 ранг пожара №4 (повышенной сложности), площадь пожара 10 тыс. кв. м, угроза распространения пожара на всё здание, обрушение конструкций. Пострадал один человек. Эвакуированы четыре человека до прибытия пожарных подразделений», — говорится в сообщении пресс-службы подмосковного управления МЧС.

В 12:15 мск было ликвидировано открытое горение.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 110 человек, задействовано 35 единиц техники, в том числе вертолёт Ми-8.

Как заявил представитель экстренных служб в разговоре с РИА Новости, пострадавшим оказался охранник, который пытался самостоятельно тушить огонь до прибытия пожарных подразделений: «У него ожоги верхних дыхательных путей».

Также была названа предварительная причина возгорания.

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

В Московском регионе за минувшие 12 часов местами выпало более 50% месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За последние 12 часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 18 мм осадков, что составляет 35% месячной нормы. В Подмосковье в Клину — 20 мм, Ново-Иерусалиме и Пушкине — 21 мм, Наро-Фоминске и Электроуглях — 22 мм, в Волоколамске, Горках Ленинских и Железнодорожном — 23 мм, в Долгопрудном — 24 мм, в Можайске — 25 мм, или 55% от всей декабрьской нормы осадков», — приводит его слова РИА Новости.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. В ходе неё будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности. Для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

На место ЧП также выехали сотрудники подмосковного управления Роспотребнадзора для организации исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ.

Кроме того, обстоятельства пожара на территории строительного торгового центра устанавливают следователи.

«По факту пожара возбуждено уголовное дело. В настоящее время осуществляется ликвидация пожара, информация о пострадавших уточняется. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства, приведшие к возгоранию. После локализации пожара планируется проведение осмотра, а также назначение комплекса экспертиз», — говорится в сообщении подмосковного СК.

Также по теме Открытое горение ликвидировано: в подмосковном ТЦ «Мега Химки» произошёл пожар В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье произошёл пожар. По предварительным данным, один человек погиб. Как сообщили в МЧС,...

По данным Всероссийского союза страховщиков, ущерб от пожара в ТЦ в Балашихе может составить до 10 млрд рублей, передаёт РИА Недвижимость.

Пожар в ТЦ «Мега Химки»

Утром 9 декабря произошёл пожар в торговом центре «Мега Химки» в Московской области. В горящем гипермаркете OBI, где находились лакокрасочные изделия, строительные и другие горючие материалы, произошёл взрыв. После этого началось обрушение конструкций. Общая площадь возгорания составила 7 тыс. кв. м. К тушению были привлечены более 130 человек, задействовано 40 единиц техники.

В результате ЧП погиб один человек — охранник гипермаркета. Власти Московской области и компания OBI заявили о готовности оказать поддержку семье погибшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям бeзопасности». По мнению следователей, причиной пожара стали нарушения при сварочных работах в пристройке к зданию.