Пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м: в Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки»

В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье произошёл пожар. Как сообщили в МЧС, сигнал о ЧП поступил в ведомство около 06:00. Примерно в 08:30 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м. По данным экстренных служб, погиб как минимум один человек.