Пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м: в Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки»
- РИА Новости
- © Максим Блинов
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09 декабря 2022
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки».
«Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил об эвакуации автомобилей на парковке у ТЦ «Мега Химки».
«Сейчас главная задача — это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин — часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ. Дал команду позаботиться об их сохранности», — написал он в Telegram.
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Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило об организации исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в связи с пожаром в ТЦ «Мега Химки».
Уточняется, что отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований.
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Прямая трансляция с места пожара в ТЦ «Мега Химки».
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В результате пожара в торговом центре «Мега Химки» погиб один человек, подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.
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Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источники в экстренных службах, что одной из версий пожара является короткое замыкание.
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МЧС сообщает, что 08:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.
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По данным МЧС, к ликвидации пожара в ТЦ «Мега Химки» привлечены более 70 человек и 20 единиц техники.
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В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в здании ТЦ «Мега Химки» произошло возгорание. По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в оперативно-дежурную смену в 05:59.