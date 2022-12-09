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Пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м: в Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки»

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Сергей Гусаров
В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье произошёл пожар. Как сообщили в МЧС, сигнал о ЧП поступил в ведомство около 06:00. Примерно в 08:30 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м. По данным экстренных служб, погиб как минимум один человек.
Пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м: в Подмосковье горит ТЦ «Мега Химки»
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов
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  • 09 декабря 2022

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки».

    «Следователем следственного отдела по г. Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении подмосковного главка СК РФ.

  • Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил об эвакуации автомобилей на парковке у ТЦ «Мега Химки».

    «Сейчас главная задача — это безопасность жителей, важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин — часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ. Дал команду позаботиться об их сохранности», — написал он в Telegram.

  • Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило об организации исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ в связи с пожаром в ТЦ «Мега Химки».

    Уточняется, что отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований.

  • Прямая трансляция с места пожара в ТЦ «Мега Химки».

  • В результате пожара в торговом центре «Мега Химки» погиб один человек, подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС Московской области.

  • Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на источники в экстренных службах, что одной из версий пожара является короткое замыкание.

  • МЧС сообщает, что 08:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

  • По данным МЧС, к ликвидации пожара в ТЦ «Мега Химки» привлечены более 70 человек и 20 единиц техники.

  • В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что в здании ТЦ «Мега Химки» произошло возгорание. По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в оперативно-дежурную смену в 05:59.

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