«Моя проблема решена»: на Сахалине пересмотрят основания для выплат участникам СВО

Сахалинская область расширит перечень оснований для получения выплат участниками спецоперации из-за ситуации со старшим сержантом Дмитрием Прытковым. Он более девяти лет служил на Сахалине, в марте отправился в зону СВО, где был тяжело ранен. Однако Дмитрий не мог получить причитающуюся ему единовременную выплату, поскольку прописан в другом регионе. После того как об этом написал RT, губернатор Сахалинской области попросил правительство пересмотреть требования для оформления выплат. Сам Дмитрий, как сообщило руководство региона, получит деньги в течение десяти дней.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил изменить требования для оформления выплат участникам СВО. Перечень оснований для получения единовременной материальной помощи будут расширены после того, как стало известно о ситуации, в которой оказался военнослужащий Дмитрий Прытков.

Как ранее писал RT, старший сержант гранатомётчик Дмитрий Прытков сам из Хабаровского края, более девяти лет он служил по контракту на Сахалине. Остаться на острове решил после прохождения там срочной службы: «За время службы моё мировоззрение поменялось полностью, и на 11-м месяце срочки я решил заключить контракт. Я считаю, что быть военным — моё призвание».

В марте 2022 года Прытков отправился в зону проведения специальной военной операции. 29 апреля старший сержант вместе со взводом российских военнослужащих находился на разведывательном задании по поиску и уничтожению ДРГ противника в одном из населённых пунктов, занятых украинскими военнослужащими.

Дмитрий первым заметил мобильный миномётный расчёт и открыл огонь из РПГ по пикапу. После удачной атаки разведка продолжилась. Вскоре группа Прыткова обнаружила опорный пункт врага. Противник открыл по российским бойцам шквальный огонь из миномётов.

Дмитрий был тяжело ранен осколками разорвавшейся рядом мины, но, несмотря на это, продолжил бой. В результате опорный пункт был взят, а личный состав взвода сохранён. За проявленный в том бою героизм старший сержант Прытков был награждён медалью «За отвагу».

В июне правительство Сахалинской области выпустило постановление, согласно которому участникам СВО, получившим тяжёлые ранения, полагается единовременная материальная помощь в размере 500 тыс. рублей. Однако Дмитрию в получении этих денег было отказано: на момент ранения старший сержант был прописан не в Сахалинской области. Он зарегистрирован в Хабаровском крае, но претендовать на выплату там он также не может, поскольку служит в другом регионе. При этом Дмитрий Прытков рассказывал, что у него на руках были все документы: справка о ранении, выписной эпикриз из госпиталя, справка о службе на территории Сахалинской области.

«Ситуацию отрабатываем»

После того как об истории Дмитрия Прыткова написал RT, с ним связались из сахалинского Министерства соцзащиты и предложили помощь. «5 декабря мне позвонил юрист из соцзащиты и сказал, что поможет написать заявление в суд для подтверждения моего проживания на территории Сахалинской области. Мы зарегистрировали все документы, всё передано в суд», — сообщил военнослужащий.

Также по теме «Вам отказано в помощи»: раненый участник СВО не может получить региональную выплату из-за отсутствия прописки Дмитрий Прытков более девяти лет служит на Сахалине. В марте он отправился в зону специальной военной операции, во время одного из...

«Ситуацию отрабатываем. Боец получит выплаты через десять дней, мы помогаем через суд», — подчеркнул заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Кроме того, руководство региона, изучив ситуацию, в которой оказался старший сержант, приняло решение пересмотреть перечень оснований для оформления единовременных выплат участникам СВО. «Дмитрий Прытков рисковал жизнью за нашу Родину и был ранен. Он служил на Сахалине, от нас ушёл на специальную военную операцию, бок о бок сражался с нашими парнями, прикрывал их. Мы не оставим героя без помощи. Сейчас в постановление правительства вносятся изменения. И Дмитрий уже на следующей неделе получит установленную выплату», — заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Изменения, внесённые по решению губернатора в региональные нормативные правовые документы, позволят исключить подобные случаи в дальнейшем, так как распространятся на все похожие случаи, отмечается на официальном сайте правительства Сахалинской области.

По словам Дмитрия Прыткова, его случай — не единичный. «Когда я подавал заявление в соцзащиту, мне сказали, что я не один, кто обращался, и была такая же проблема с пропиской, — говорит военнослужащий. — Надеюсь, что ваша публикация помогла и поможет остальным людям, кто прибывает со спецоперации и сталкивается с такой проблемой».

Полученные средства он планирует потратить на первый взнос за ипотеку для молодых семей. «Программа откроется в феврале, как нам с женой сказали летом на консультации, — рассказывает он. — Но тут тоже надо будет подтвердить факт проживания на Сахалине в течение десяти лет. Я надеюсь, что это также можно подтвердить через суд».

«В течение дня (после публикации. — RT) мне товарищи присылали скриншот с немного переработанной вашей статьёй на сахалинских каналах. Когда я увидел уже официальное сообщение на портале правительства, то понял, что вы действительно мне очень помогли. Хочется сказать большое спасибо RT. Благодаря вашему материалу моя проблема решена», — добавил Дмитрий Прытков.