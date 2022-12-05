«Вам отказано в помощи»: раненый участник СВО не может получить региональную выплату из-за отсутствия прописки

Дмитрий Прытков более девяти лет служит на Сахалине. В марте он отправился в зону специальной военной операции, во время одного из боёв был тяжело ранен. За проявленный героизм он был награждён медалью «За отвагу». Однако региональные чиновники отказывают военному в выплате по ранению, поскольку у Прыткова нет местной прописки.

Дмитрий — старший сержант, гранатомётчик. Сам он из Хабаровского края, но последние девять лет служит по контракту на Сахалине. На острове он оказался в 2013 году, когда проходил там срочную службу.

«За время службы моё мировоззрение поменялось полностью, и на 11-м месяце срочки я решил заключить контракт. Я считаю, что быть военным — моё призвание», — с гордостью говорит Прытков.

«Сделал предложение прямо на перроне»

В начале 2022 года Дмитрий встретил свою любовь Кристину. «Только мы съехались, началась специальная военная операция. 4 марта мне пришлось уехать. Я пообещал, что, как только вернусь, мы с любимой поженимся. После того как я выполнил боевое задание, узнал, что есть возможность на пять дней съездить в Россию. Я сразу позвонил невесте и оплатил ей дорогу с Сахалина до Белгорода. Она приехала 15 апреля в 06:00, я встретил её на вокзале и сразу сделал предложение. Уже в 15:00 в городе-герое Белгороде наш брак зарегистрировали», — вспоминает Дмитрий.

Кристина описывает тот день так: «Дима позвонил и сказал: «Скорее иди за билетами!» Я добиралась полтора дня самолётом и поездом, но долгий путь был не важен, главное — встретиться с любимым. Дима сделал мне предложение прямо на перроне. Я не могла поверить своему счастью».

Дмитрий делает предложение Кристине — видео

После регистрации брака Кристина вернулась обратно на Сахалин, а Дмитрий отправился на передовую к боевым товарищам.

29 апреля Дмитрий вместе со взводом российских военнослужащих отправился на выполнение разведывательного задания по поиску и уничтожению ДРГ противника в одном из населённых пунктов, занятых украинскими военнослужащими. Старший сержант Прытков первым заметил мобильный миномётный расчёт и принял решение открыть огонь из РПГ по пикапу. После удачной атаки разведка продолжилась. Вскоре группа Прыткова обнаружила опорный пункт врага. Противник открыл по российским бойцам шквальный огонь из миномётов.

Дмитрий получил множественные осколочные ранения тяжёлой степени в результате разорвавшейся рядом мины. Но, несмотря на это, он продолжил бой. В результате опорный пункт был взят, а личный состав взвода сохранён. Позднее за этот бой старшего сержанта Прыткова наградили медалью «За отвагу».

Дмитрия эвакуировали в Москву, в ЦВКГ им. Вишневского. В госпитале он провёл 32 дня. «Я сразу позвонил жене, на Сахалине на тот момент было четыре утра. Я спросил, будет ли она любить меня любым? У меня были сквозные ранения носа и правой кисти, а также глухие ранения голеней, левого бедра, правого плеча. И я очень переживал из-за этого», — поделился он с RT.

Выплата не положена

Звонок мужа застал Кристину врасплох: «Он сообщил мне о ранении, и я не раздумывая побежала собирать документы, чтобы скорее вылететь к нему. Ведь поддержка и любимый человек рядом быстрее залечат раны».

Во время лечения и реабилитации жена не отходила от Дмитрия ни на шаг. А после выписки в конце мая молодые наконец-то отгуляли свадьбу как полагается — с белым платьем и тортом.

В июне правительство Сахалинской области выпустило постановление о выплатах раненым участникам СВО и семьям военнослужащих, погибших в спецоперации. Согласно документу, за ранения тяжёлой степени положена единовременная выплата в размере 500 тыс. рублей. Но получить эти деньги Прытков не может: как заявляют чиновники, для этого требуется, чтобы военнослужащий на момент ранения был прописан в Сахалинской области. А Дмитрий по-прежнему прописан в Хабаровском крае.

«У меня на руках все документы: справка о ранении, выписной эпикриз из госпиталя, справка о службе на территории Сахалинской области. Подал заявление в Министерство социальной защиты в Южно-Сахалинске. Но в выплате мне отказали», — рассказывает он.

«Вам отказано в предоставлении единовременной материальной помощи. Основанием является отсутствие у вас регистрации по месту жительства на территории Сахалинской области на дату получения ранения (дата получения ранения — 29.04.2022, дата регистрации по месту жительства в Хабаровском крае — 07.08.1996)», — говорится в официальном письме Министерства социальной защиты Сахалинской области.

«Получается, я девять лет живу и служу на Сахалине, отсюда я уезжал в Донбасс и сюда вернулся — продолжил служить, но выплата мне не полагается. Несправедливо как-то», — говорит Дмитрий.

RT направил в правительство Сахалинской области запрос с просьбой помочь Дмитрию в решении проблемы.