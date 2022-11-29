«Чтобы ребята не нуждались ни в чём»: матери и жёны мобилизованных с Сахалина поедут в Донбасс

На Сахалине создана общественная группа из жён и матерей военнослужащих, участвующих в СВО. При поддержке регионального отделения «Единой России» женщины будут по очереди выезжать в Донбасс, узнавать о нуждах бойцов и передавать им гуманитарную помощь. Первой в командировку к солдатам поехала 59-летняя Ирина Нигматуллина, мать мобилизованного жителя Южно-Сахалинска. Она рассказала RT, почему решилась поехать в зону боевых действий.

— Как вообще возникла идея поехать в зону СВО?

— 5 ноября у нас проходило заседание с участием губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, куда были приглашены мамы военнослужащих. Женщины рассказывали, на что жалуются их сыновья и чего не хватает мобилизованным. В итоге Валерий Игоревич предложил создать общественную группу жён и матерей военнослужащих, которые будут помогать доставлять гуманитарную помощь в Донбасс. А также смотреть, в каких условиях живут их близкие.

— Что будет входить в обязанности матерей и жён этой общественной группы?

— В первую очередь распределять гуманитарную помощь между ребятами. А во-вторых, просто посмотреть незамыленным глазом, пообщаться с ребятами и выяснить, что мы можем для них сделать.

— Вы едете первой. Вам дали инструкцию, на какие моменты надо особо обращать внимание?

— Я хочу пообщаться с ребятами, узнать, что им нужно. Посмотреть, в каких условиях живут наши сахалинские военнослужащие, всем ли необходимым обеспечены, а потом довести эту информацию до властей региона. Речь не идёт про оружие, но те же разгрузки, какие-то подшлемники, тёплые штаны, может быть, какие-то тепловизоры власти смогут докупить и доставить.

— А кто у вас служит?

— У меня служит сын. Ему 36 лет. Его мобилизовали в октябре, а 5 ноября отправили на Украину. Он непрофессиональный военный. В молодости отслужил срочную службу, потом 1,5 года работал в полиции, а в последнее время занимался бизнесом.

— Когда пришла повестка, как вы это восприняли?

— Он приехал ко мне. Я, как любая мать, запереживала: «Ой, сыночек, да зачем тебе надо, да как же?» Но он сказал, что пойдёт, поскольку по-другому нельзя и надо отдавать долг Родине.

— Это ваш единственный сын?

— У меня три сына. Старшему — 38, среднему — 36, младшему — 34 будет. Старший по состоянию здоровья не служил в армии, а младший служит в Росгвардии и тоже хочет ехать в Донбасс, хотя у него трое детей.

— А у вас есть связь с сыном, который находится в зоне СВО?

— Да, он мне звонит, отцу.

— С какими просьбами он к вам обращался? Чего не хватает?

— Жалоб от него ни разу не слышала. Говорит: «Мама, всё терпимо, мама, всё в порядке, не переживай». Но он был подготовлен к такой походной жизни, а ведь есть и другие ребята, которые тяжелее всё это переносят. И их надо поддержать и помочь. И им будет приятно, когда они увидят, что на родине за них переживают не только друзья и родственники.

— А как ваши сыновья восприняли то, что вы поедете в Донбасс?

— Когда я им сообщила, что еду в Донбасс, они сказали: «Мама, ты что делаешь?» Ну я спросила: «А кто тогда поедет»? На этом разговор и закончился. Семья у нас патриотичная. Но работе меня тоже поддержали и отпустили без проблем на неделю.

— То есть вы через неделю вернётесь?

— Я еду на неделю, примерно до 6 декабря. А потом меня заменит другая мамочка.

— Повезёте ли вы гуманитарную помощь?

— Не знаю, сможем или нет сейчас всё доставить. Но, когда мы были на совещании, однозначно шёл разговор о генераторах, лопатах, гвоздях. Также поднимался вопрос о том, что у ребят сложности с помывкой, с постиркой вещей, потому что нет воды. Пообещали, что в течение трёх дней вода будет в нужном количестве.

— Как вы думаете, насколько быстро будут решаться вопросы, с которыми к вам обратятся военнослужащие?

— Я еду туда не одна, а с представителями администрации Сахалинской области, которые будут со мной на связи, и я всегда смогу с ними поделиться, высказать своё мнение. Группу создали не просто так, а для того, чтобы она работала.

— Вы принимали участие в сборе гуманитарной помощи? Может, что-то вязали для военнослужащих?

— Нет, такой активной деятельности я в этом не принимала, гуманитарную помощь не собирала.

— Вы уже выезжаете, получается, из Южно-Сахалинска?

— Я уже в Москве, скоро мы выезжаем в Донбасс. Буду обязательно общаться с ребятами, с командирами, с рядовыми, со всеми.

— А как долго мамочки так будут ездить?

— Я первая, но не единственная мать, которая поедет в Донбасс с Сахалина. Это достаточно долгосрочная программа. Она точно будет действовать, пока ведутся военные действия.