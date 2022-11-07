«Вернулся из плена без пальца»: жёны и матери обмененных российских военных — об их состоянии после возвращения

4 ноября в Москву вернулись российские военнослужащие, освобождённые из украинского плена. RT поговорил с жёнами и матерями военных, вернувшихся домой. Все собеседницы RT утверждают, что в плену солдатам угрожала смертельная опасность: у них были серьёзные ранения, а необходимую медицинскую помощь им не оказывали.

Жительница Смоленска Ульяна Привалова ещё в августе проводила своего 37-летнего мужа Максима Латышева защищать Донбасс. Добровольцем мужчина записался тайком от неё. Накануне его отправки в зону боевых действий они с Ульяной поженились. На свадьбе настоял Латышев — до этого пара 17 лет прожила в гражданском браке.

«Он ещё с начала СВО хотел пойти добровольцем. Ничего об этом мне не сказал, сам втихую подготовился, сходил в военкомат, записался, и всё — 29 августа вечером мне сообщил, что уезжает, а 30 августа я его проводила», — вспоминает Ульяна.

По словам Ульяны, в плен её супруг попал 21 сентября, но она об этом узнала только спустя месяц — муж позвонил ей с незнакомого украинского номера и попросил оповестить командование, что находится в плену.

Супруга военнослужащего, вернувшегося в РФ 4 ноября, уверена, что в плену с россиянами обращались жестоко, — в Россию Латышев вернулся без пальца на правой руке.

«У него проблема с рукой, вернулся без пальца на правой кисти. Это что-то в плену с ним случилось, — объяснила Ульяна. — Про плен Максим не успел особо ничего мне рассказать. Сказал только, что их якобы кормили. Ну по ним видно, как их кормили — все бледные, замученные. После обмена он мне звонил и сказал, что ему очень хочется конфет».

До возвращения мужа Ульяне помогали держаться друзья и близкие. Кроме того, женщину поддерживали в российском военном ведомстве. В Минобороны РФ Привалова по просьбе мужа сообщила ещё о двух россиянах, оказавшихся в плену вместе с ним. По всем военным велась работа в российском военном ведомстве, утверждает женщина.

«Если бы я была одна, я бы не справилась. Это такая пустота была, безысходность, я никому такого не желаю. Что ты ничего не можешь сделать. Слёзы, обиды, но потом берёшь себя в руки и делаешь — пишешь, ищешь.

Я считаю, что пленных надо менять обязательно. И не так важно, как и сколько, надо менять, надо вытаскивать наших ребят, идти на любые условия», — подчёркивает женщина.

Она добавила, что муж, скорее всего, вернётся в зону СВО, когда подлечится после освобождения из плена. Женщина отметила, что не хотела бы его отпускать, но запретить это супругу не может.

«Он взрослый мужчина и примет решение сам», — подытожила Ульяна.

Ранения не лечили

21-летнего омича Даниила Аминева взяли в плен под Черниговом в конце апреля, когда ВСУ разбили его танк. Даниилу удалось под пулями убежать в лес, рассказала RT его мать Алия.

«Сына ранили, а его командира сразу взяли в плен — у него была контузия. Даниил уполз в лесополосу, скрылся. Полз всю ночь с ранением. Его подобрали местные жители, дали позвонить и почти месяц прятали у себя. А потом пришли ВСУ — узнали как-то, что там русский солдат. Его взяли в плен».

Сначала Аминева привезли в Черниговское СИЗО, оттуда он позвонил своим родным. ВСУ говорили родственникам Даниила, что в плену он якобы получил медицинскую помощь. «Мол, они такие хорошие», — рассказывает собеседница RT. При этом по возвращении на родину оказалось, что ранение вовсе не зажило и солдату срочно нужно в госпиталь.

«Кроме раны на ноге, у него ещё контузия, голову тоже надо лечить, ну и очень большая потеря веса», — перечисляет женщина, описывая, в каком состоянии сын вернулся из украинского плена.

По словам Алии, самое страшное, с чем ей пришлось столкнуться, когда сын попал в плен, — неизвестность.

«Мы не знали, где он, жив ли. Когда там нашли несколько обгоревших тел, меня возили сдавать ДНК, чтобы опознать, есть ли среди погибших мой сын. Я вырастила сына одна, он у меня единственный сыночек… Службу он любил, он такой упорный у меня, не сломить его», — говорит собеседница RT.

Когда на связь с Алиёй вышли ВСУ и она узнала, что сын живой, женщина сообщила об этом в Минобороны РФ. В плену Даниил провёл в общей сложности восемь месяцев — по словам матери, украинцы очень долго отказывались его обменивать.

Женщина поблагодарила российское военное ведомство за возвращение её раненого сына домой.

«Мне [в Минобороны] помогали всем, всё для нас делали. Никто меня не бросил. Правда, всем большое спасибо за это, — подчеркнула мать военнослужащего. — Я верила и ждала, молилась. Самое главное для меня как для матери, что сын теперь дома, что вернулся оттуда».

«Хотел подорвать себя, но пожалел мать»

Ещё в марте жительница Владивостока Елена Акимова проводила своего 20-летнего сына Константина на Украину для участия в СВО. В армию он пошёл, когда не сдал зимнюю сессию в вузе, и почти сразу захотел заключить контракт на военную службу.

«Практически с первых дней срочной службы он сказал, что будет подписывать контракт. Ну я говорю: «Ты у нас уже большой мальчик, если хочешь — иди». Он такой домосед всегда был, и я подумала, что пора мальчику стать мужчиной. Про войну тогда даже мыслей не было никаких», — говорит Акимова.

В октябре Елена узнала, что её сын попал в плен. Константин позвонил ей сам и проговорил текст, продиктованный ему, очевидно, военными ВСУ.

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«У меня тогда закончился рабочий день, я зашла в магазин, — вспоминает Елена. — И тут звонит сын и зачитывает этот их список: мама, я в плену; мама, я убил человека, совершил тяжкое преступление. Я была в каком-то вакууме, как в кино, ничего не соображала от шока», — вспоминает собеседница RT.

Оказалось, что перед тем, как попасть в плен, Константин убил украинского военнослужащего. Когда юноша понял, что отступать и бежать некуда, решил подорвать и себя, и врагов гранатой.

«В момент нападения он был один, выполнял какое-то задание, — объясняет мать военнослужащего. — Столкнулся с украинцами, ему под ноги бросили гранату. Он сразу упал, пять пальцев на руках было перебито. Его взяли в плен».

Акимова уверена, что в плену сына пытали, хотя, по её словам, в избиениях сам Константин напрямую не признаётся.

«В плену его «обрабатывали», как он говорит, но я думаю, что его били — видимо, мстили за убитого солдата таким образом, избивали в плену безоружного. Самой мне звонили украинцы и ставили «условия» — организовать какой-нибудь митинг и так далее», — рассуждает Акимова.

Женщина рассказала, что до возвращения сына ей сильно помогали представители Минобороны — искали Константина, предоставили Акимовой психолога. В первое время мать военного постоянно плакала, не могла толком работать. По мнению Елены, обмены пленными необходимы, нужно идти на любые условия, чтобы вернуть россиян домой.

«Пока он был там, я приходила на работу, и мысли только о сыне, сразу слёзы. А я воспитатель в детском саду — представьте, воспитатель среди детей стоит и рыдает, — говорит собеседница RT. — Проводить обмены пленными, пока идёт СВО, не только важно, это нужно. Люди, которых не коснулась эта ситуация, могут со своей колокольни говорить, мол, почему вот 50 на 120 обменяли. Но они просто не знают, что это такое».